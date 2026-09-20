Lonely Planet refait ses guides : l'imprimé cherche sa place face à l’IA

Il fallait peut-être beaucoup d’internet pour redonner une vertu au livre : savoir s’arrêter. Dans un entretien publié le 18 septembre par Publishers Weekly, Piers Pickard et Melinda Anderson, managing editor de Lonely Planet, détaillent une refonte qui touchera d’abord les Pocket en janvier et février 2027, puis les Classic en mars et avril. Les guides spécialisés, notamment ceux consacrés aux parcs nationaux, suivront en mai.

Couvertures, architecture intérieure, cartographie : l’ensemble passe au contrôle technique. Les prochains volumes mettront en avant des itinéraires de 24 heures ou trois jours, des promenades quartier par quartier, davantage d’adresses où manger et boire, ainsi que des cartes utilisant couleurs et grilles alphanumériques.

Selon les documents transmis par l’éditeur, les formats « 24 Hours In » et « Three Days In » figurent parmi les propositions les mieux accueillies lors des études menées auprès des lecteurs, notamment parce qu’elles réduisent la fatigue liée au choix.

Trop d’informations, pas assez de choix

Le problème n’est plus de trouver une adresse, mais de décider laquelle mérite une heure de son voyage. Les usages se sont dispersés entre moteurs de recherche, réseaux sociaux, applications, créateurs de contenus et outils d’intelligence artificielle. D’après les recherches internes de Lonely Planet, presque personne ne prépare désormais un séjour à partir d’un seul support.

Le guide conserve pourtant, assure Pickard, une fonction particulière : construire rapidement une représentation cohérente d’une destination, là où une succession de résultats impose davantage de tri. « Il y a de l’information partout, mais comment obtenir juste ce qu’il faut ? », résume-t-il et voilà précisément le problème auquel la nouvelle formule entend répondre.

Lonely Planet avait déjà remodelé ses traditionnels guides à dos bleu en 2023, pour ses 50 ans, avec une structure plus synthétique, des maquettes modernisées et davantage d’illustrations. ActuaLitté avait alors rendu compte de cette transformation. La mouture annoncée pour 2027 va plus loin pour les gammes Pocket et Classic.

28 % d’un marché américain qui rétrécit

Le paradoxe commercial se trouve là. Lonely Planet détient désormais « environ 28 % » du marché américain des guides touristiques, selon Piers Pickard, qui présente ce niveau comme le plus élevé jamais atteint par la marque sur ce périmètre. Le même responsable reconnaît toutefois que la catégorie recule aux États-Unis et qu’une partie de cette progression tient à la consolidation du secteur : certains acteurs s’en retirent, tandis que Lonely Planet affirme également gagner des parts sur ses concurrents.

La prudence reste nécessaire : Publishers Weekly ne publie pas de séries de ventes permettant de mesurer la contraction actuelle du marché américain, ni de vérifier indépendamment le caractère historique des 28 %. À titre de repère, 5,8 millions de guides et cartes de voyage avaient été achetés aux États-Unis en 2023, contre 6,9 millions avant la pandémie et 4 millions en 2020, selon un article de The Economist,.

Au Royaume-Uni, Lonely Planet indique avoir représenté 46 % des ventes de guides de voyage en 2025, chiffre attribué à Nielsen BookScan sur son site professionnel. En France, la marque relève d’Edi8, au sein du groupe Editis.

Signer pour rassurer

La bataille se joue aussi sur l’identité de celui qui conseille. Dans les nouveaux volumes, Lonely Planet prévoit de rendre ses auteurs plus visibles grâce à des signatures plus apparentes, des photographies et des notices expliquant leur lien avec la destination traitée. Anderson résume la différence recherchée : « Nous savons parce que nous y allons. »

Cette ligne rejoint la politique éditoriale de Lonely Planet sur l’intelligence artificielle. La marque affirme ne pas utiliser l’IA pour produire ses reportages originaux, ses recommandations, ses critiques ou son expertise sur les destinations. Elle dit en revanche y recourir pour certaines tâches d’assistance, notamment l’analyse de données ou les suggestions de titres et de résumés, avec validation humaine.

Crédits photo : domaine public

Par Clément Solym

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