Ce Codex aztèque a quitté le Mexique en 1840 et rentre enfin au pays

Le Codex Azcatitlan n’avait plus été montré au Mexique depuis son départ en 1840. Cette année-là, l’américaniste français Joseph Marius Alexis Aubin rapporta en France la collection de manuscrits qu’il avait constituée pendant dix ans dans le pays.

Arrivé en 1830 pour mener des recherches en physique et en astronomie, il s’était progressivement tourné vers les langues et l’histoire mexicaines. En 1889, Eugène Goupil acquit cet ensemble ; sa veuve, Ernestine Goupil, l’offrit à la Bibliothèque nationale en 1898. L’Azcatitlan y est aujourd’hui conservé dans le fonds mexicain, sous les cotes 59 à 64.

Une histoire mexica racontée en images

La BnF situe probablement sa composition dans le dernier tiers du XVIe siècle. Réalisé sur papier européen, l’ouvrage mêle conventions pictographiques mésoaméricaines et influences graphiques venues d’Europe. Le récit suit d’abord la migration des Mexicas depuis Aztlán jusqu’à leur installation à Mexico-Tenochtitlan, puis déroule les règnes de neuf souverains successifs avant d’aborder l’arrivée des Espagnols, la conquête et les débuts du monde colonial.

Sa matérialité raconte également une histoire mouvementée. Les descriptions scientifiques recensent 25 folios de papier européen, soit 50 pages, et estiment que six autres pages ont disparu très tôt. Le communiqué publié le 17 septembre 2026 par le secrétariat mexicain à la Culture en compte pour sa part 20, sans préciser l’origine de cette différence. Deux folios seulement sont actuellement visibles sous vitrine au Musée national d’anthropologie.

Le retour prend place dans El Códice Azcatitlan. México-Francia, 200 años de amistad, organisée par le secrétariat mexicain à la Culture et l’Institut national d’anthropologie et d’histoire avec la Bibliothèque nationale de France. Autour de l’original, 25 pièces permettent de revenir sur la fabrication et la transmission de ces livres : fac-similés d’autres codices, objets archéologiques et éléments ethnographiques. Le communiqué officiel du 17 septembre fixe la fermeture de la manifestation au 6 décembre 2026.

Un prêt, alors qu’une restitution reste débattue

Car ce voyage n’est pas une restitution. En juin, ActuaLitté revenait sur une proposition de loi déposée par Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues au Sénat : le texte prévoit de faire sortir le Codex Azcatitlan des collections nationales afin de le transférer au Mexique, ainsi que le Codex Borbonicus, conservé par la bibliothèque de l’Assemblée nationale. Au 19 septembre, la proposition reste au stade de la première lecture au Sénat.

Le prêt actuel relève d’un autre dispositif. Selon le ministère mexicain de la Culture, l’échange temporaire et réciproque a été arrêté en novembre 2025 par Claudia Sheinbaum et Emmanuel Macron dans le cadre du bicentenaire des relations diplomatiques franco-mexicaines. L’institution précise que l’idée de faire revenir temporairement l’Azcatitlan avait été portée par la communauté hñähñu d’Ixmiquilpan, dans l’État d’Hidalgo.

Codex contre codex

Et l’Azcatitlan n’a pas traversé l’Atlantique seul, en quelque sorte. Pendant qu’il prenait la direction de Mexico, le Codex Boturini — ou Tira de la Peregrinación — faisait le trajet inverse. Conservé par l’Institut national d’anthropologie et d’histoire, ce manuscrit du XVIe siècle déploie sur près de 5,50 mètres le récit de la migration des Mexicas depuis Aztlán. Il est formé de 22 feuilles de papier d’amate pliées en accordéon.

La France a d’ailleurs accordé à la pièce mexicaine le régime juridique d’insaisissabilité pendant son séjour. L’arrêté publié au Journal officiel prévoit sa présentation dans la galerie Mazarin de la BnF du 19 septembre au 14 décembre 2026. L’Azcatitlan, lui, reprendra ensuite le chemin de la France : 186 ans après son départ, son premier retour mexicain demeure donc, à ce stade, celui d’un prêt patrimonial.

Crédits photos : cultura.gob.mx

Par Nicolas Gary

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