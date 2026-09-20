Prix Atomium 2026 : sept récompenses décernées à Bruxelles

Créés il y a dix ans pour soutenir les auteurs et autrices de bande dessinée, les Prix Atomium couvrent plusieurs domaines, de la jeune création au reportage, en passant par le graphisme ou la bande dessinée historique. Selon les organisateurs, les dotations dépassent cette année 85.000 €, entre sommes versées aux lauréats, avance sur droits, espaces publicitaires et publication rémunérée.

Le Prix Atomium Catherine Schoemann – Patrimoine BD reste, lui, à attribuer. Quinze ouvrages sont en lice pour cette récompense de 5000 €, dont le résultat sera annoncé début décembre, en association avec le festival SoBD à Paris.

Adele Rhoads, Prix Atomium Leblanc de la jeune création

Adele Rhoads reçoit le Prix Atomium Leblanc de la jeune création pour son projet V.A.. Réservée aux auteurs n’ayant pas publié plus de deux albums, la distinction comprend une bourse de 10.000 €, autant en avance sur droits, ainsi qu’un contrat d’édition. Le projet de la lauréate 2026 paraîtra chez Casterman.

Résumé — Dans une maison isolée au cœur des forêts de Virginie, une fille de 11 ans rend visite à sa grand-mère atteinte d’un cancer. Troublée par un pressentiment, elle s’enfuit par la fenêtre et s’enfonce dans les bois. Cette échappée prend peu à peu une tournure étrange et sombre, ouvrant une série de phénomènes où souvenirs d’enfance, mémoire familiale, corps et nature se répondent entre réel et symbolique. Inspiré de souvenirs d’enfance, le projet situe ce basculement au 300 Artillery Road, lieu où la nature semble dialoguer avec le corps humain.

Désirée et Alain Frappier distingués pour L’Oiseau chanteur

Le Prix Atomium du Graphisme et du Design revient à Désirée et Alain Frappier pour L’Oiseau chanteur, publié chez Steinkis. Dotée de 4000 €, la récompense distingue notamment le dessin, la maquette, la typographie et la façon dont les choix graphiques servent le récit.

Résumé — Après la mort de sa mère, Désirée Frappier revient sur une enfance marquée par une éducation inégalitaire, les violences et les silences familiaux. Le récit explore la façon dont ces expériences s’inscrivent dans la mémoire et compliquent la reconstruction. Texte et images sont séparés dans la mise en page, comme pour matérialiser ce qui ne pouvait être dit. L’oiseau chanteur mécanique, abîmé puis réparé, devient le symbole d’une mémoire à reprendre et d’une réparation fragile, tandis que le dessin en noir et blanc accompagne ce retour vers le passé.

Pascal Matthey reçoit l’Espiègle de la bande dessinée

Pascal Matthey remporte le Prix Atomium Fédération Wallonie-Bruxelles, également appelé Espiègle de la bande dessinée, pour Du pain blanc et du chocolat, publié par L’Employé du Moi. Le prix, doté de 10.000 €, distingue un album graphique paru en 2025.

Résumé — Chaque été, le jeune Pascal quitte la Suisse pour séjourner chez ses grands-parents en Allemagne. Ses souvenirs des années 1980 se mêlent à ceux transmis par sa mère, dont le père fut enrôlé de force dans la Wehrmacht en 1945 avant d’être fait prisonnier par les Britanniques et envoyé en Belgique, où il travaille dans les mines. Sans montrer directement la guerre, le récit fait dialoguer plusieurs générations, entre scènes d’enfance, images mentales et mémoire familiale, pour interroger les traces que l’histoire laisse dans les vies ordinaires.

Laurie Agusti récompensée pour Rouge signal

Le Prix Première Atomium Galaxies BD est attribué à Laurie Agusti pour Rouge signal, paru aux Éditions 2042. Choisie par la rédaction de l’émission Galaxies BD de La Première, l’œuvre bénéficie de 20.000 € d’espace publicitaire sur les médias de la RTBF et d’un soutien éditorial à l’antenne.

Résumé — Alexandre mène une vie solitaire, travaille dans le commerce et passe une grande partie de son temps en ligne. Ses déceptions sentimentales et son ressentiment l’entraînent vers des discours masculinistes et des groupes d’incels. De sa fenêtre, il observe une onglerie où travaillent Marley, Clara, Lulu et Evi. La colère monte, jusqu’à faire de ce voisinage le point de fixation d’une haine que Laurie Agusti suit comme une mécanique de radicalisation. En parallèle, le récit donne une place propre aux quatre femmes, à leurs échanges, leur travail et leur quotidien.

Ersin Karabulut, Prix Atomium Cognito

Ersin Karabulut reçoit le Prix Atomium Cognito de la BD historique pour Journal inquiet d’Istanbul. Le synopsis communiqué par les organisateurs correspond au deuxième volume de la série, consacré aux années 2007-2017 et publié chez Dargaud en janvier 2025. Le prix est doté de 5000 €.

Résumé — Dans ce deuxième volume, Ersin Karabulut raconte les années 2007-2017 et la création, avec ses amis, du magazine satirique Uykusuz, rapidement populaire auprès des jeunes lecteurs turcs. Le dessinateur, qui ne se présente ni comme militant ni comme intellectuel, voit pourtant les bouleversements politiques de son pays entrer dans son quotidien et son travail. Entre moments drôles, doutes et épisodes plus douloureux, le récit suit la manière dont un créateur est progressivement conduit à prendre position, tandis que son environnement devient plus contraignant.

Charles Berberian et Michèle Standjofski primés par Le Soir

Le Prix Atomium Le Soir de la BD d’actualité revient à Charles Berberian et Michèle Standjofski pour Et toi, comment ça va ?, publié chez Casterman. La distinction comprend 20.000 € d’espace publicitaire ainsi qu’une présence rédactionnelle sur les supports du quotidien belge.

Résumé — Entre Beyrouth et Paris, Michèle Standjofski et Charles Berberian entretiennent une correspondance dessinée née au cœur de la guerre au Liban. Amis de longue date, ils échangent images, nouvelles et inquiétudes, confrontant leurs perceptions d’une actualité saturée de violence et de commentaires. Standjofski poursuit son activité artistique à Beyrouth, tandis que Berberian tente depuis Paris de démêler par le dessin ce qui lui parvient. Le livre mêle ainsi expérience intime et histoire collective, en faisant de l’échange un moyen de témoigner et de maintenir le dialogue.

Maxence Jacquin lauréat du Prix Atomium Spirou

Le Prix Atomium Spirou est attribué à Maxence Jacquin pour sa série Charles & Cie. Âgé de 27 ans et encore inédit en album, l’illustrateur verra ses strips publiés dans Spirou au cours de l’année 2027. Les contributions seront rémunérées au tarif professionnel.

Résumé —Charles & Cie est une série de strips en trois cases présentée par Maxence Jacquin au Prix Atomium Spirou. Le concours imposait de construire, dans ce format très court, un arc narratif, un univers et une chute humoristique, avec plusieurs niveaux de lecture. Le communiqué ne fournit toutefois aucun synopsis des personnages ni des situations de la série, ce qui ne permet pas d’en résumer l’intrigue sans extrapoler. Le jury a retenu son humour « spontané, direct et efficace » et ses strips seront publiés dans le journal Spirou au cours de l’année 2027.

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Crédits photo : Toi & Moi CC BY NC ND 4.0

Par Dépêche

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