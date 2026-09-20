Lockers Amazon : cette “police du livre” que la loi Darcos avait supprimée

Une partie de la réponse remonte à 2021. Au moment même où la loi Darcos renforçait l’encadrement de la vente de livres à distance, elle supprimait les pouvoirs d’enquête et d’injonction confiés depuis 2014 à des agents du ministère de la Culture. Cinq ans plus tard, celui-ci reconnaissait précisément ne plus disposer d’un pouvoir de police administrative lui permettant d’intervenir rapidement.

Amazon a finalement annoncé, le 18 septembre, qu’il excluait ses lockers de la livraison gratuite et de la remise de 5 % appliquées aux livres neufs. La société ne renonce donc pas aux casiers eux-mêmes : elle retire les deux avantages commerciaux qui avaient cristallisé le conflit avec les libraires, plusieurs enseignes culturelles et le ministère de la Culture.

Dix jours avant cette annonce, la rue de Valois dessinait pourtant un scénario beaucoup plus conflictuel. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 8 septembre, le gouvernement reprenait l’analyse du médiateur du livre et qualifiait le retrait gratuit dans les casiers automatisés de pratique « non conforme à la loi Darcos ».

La procédure de conciliation engagée à l’automne 2025 par des détaillants concurrents et leurs organisations professionnelles avait par ailleurs échoué. Le gouvernement constatait dès lors que la voie était ouverte à des actions judiciaires et indiquait que le ministère de la Culture pourrait intervenir au soutien des professionnels si ceux-ci saisissaient le juge.

Avant le juge, le médiateur

Le passage par le médiateur du livre occupe une place centrale dans le dispositif actuel. Depuis la loi du 30 décembre 2021, les actions ordinaires en cessation ou en réparation fondées sur la loi Lang sont soumises à une conciliation préalable. Le référé fait notamment exception à cette obligation, précisément pour permettre une intervention judiciaire rapide dans les situations urgentes.

En cas d’échec, concurrents, organisations professionnelles, associations agréées de consommateurs ou autres personnes habilitées peuvent porter l’affaire devant la justice. Le médiateur peut lui aussi saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la cessation d’une pratique contraire à la législation sur le prix du livre. Dans le dossier Amazon, cette mécanique avait atteint sa dernière étape. Après l’échec de la conciliation, restait aux professionnels d'engager le contentieux annoncé depuis plusieurs mois.

Mais ce parcours révèle aussi la conséquence du choix effectué quelques années plus tôt : l’administration elle-même ne disposait plus du levier direct d’injonction que le législateur lui avait attribué en 2014. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 7 avril 2026, la rue de Valois reconnaissait explicitement ne pas disposer de « compétence de police administrative » lui permettant d’agir rapidement contre le dispositif des lockers.

Le gouvernement relevait également une autre faiblesse : les règles relatives au tarif minimal de livraison et à l’interdiction du rabais de 5 % dans la vente à distance ne disposaient pas, en l’état, de sanctions pénales spécifiquement prévues pour leur non-respect.

Des pouvoirs créés en 2014, supprimés en 2021

Le détour historique donne ainsi une autre lecture du bras de fer. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 avait ajouté à la loi Lang tout un arsenal de contrôle. Des agents relevant du ministère de la Culture, désignés et assermentés, pouvaient mener des enquêtes sur l’application du prix unique. Ils étaient autorisés à accéder aux locaux professionnels, demander factures et documents, recueillir des renseignements et réaliser des contrôles des ventes en ligne sous un nom d’emprunt.

Surtout, après une procédure contradictoire, ils pouvaient adresser une injonction à un professionnel afin qu’il se conforme à ses obligations ou cesse un comportement illicite. À l’époque, nous avions décrit cette innovation comme la future “police du livre” de la rue de Valois.

Mais cette police du livre est restée largement virtuelle. Lors de l’examen de la future loi Darcos, en juin 2021, un amendement de Laure Darcos constatait qu’aucune infraction n’avait été formalisée par cette voie depuis la création du dispositif. Le texte soulignait également que les agents concernés avaient pour vocation première d’accompagner la politique du livre dans les territoires plutôt que d’effectuer des missions de contrôle.

Le transfert de ces compétences à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait été envisagé. Il fut abandonné : la DGCCRF disposait certes de compétences générales en matière d’information sur les prix, mais n’exerçait pas spécifiquement ce contrôle dans le secteur du livre.

La solution retenue fut donc radicale : supprimer les articles concernés. L’amendement considérait que cette abrogation pouvait être envisagée au regard de l’« utilité » et de la « pleine efficacité » démontrées depuis 2014 par le médiateur du livre. Lors du vote au Sénat, nous n'avions pas manqué de relever cette modification du dispositif.

Dans le même mouvement, le législateur consolidait le rôle du médiateur et aménageait la possibilité d’un recours en référé dans les situations nécessitant une intervention urgente. La logique était claire : plutôt qu’une police administrative spécialisée qui n’avait pratiquement jamais fonctionné, le contrôle passerait davantage par la médiation et, lorsque celle-ci ne suffisait pas, par le juge.

Ce choix institutionnel n’explique évidemment pas à lui seul la durée du conflit avec Amazon. Il a néanmoins eu une conséquence très concrète : lorsque le litige des lockers est apparu, le ministère ne disposait plus du pouvoir d’enquête et d’injonction directe créé dix ans auparavant. Pour contraindre une entreprise refusant l’interprétation défendue par le médiateur et la rue de Valois, il fallait désormais passer par la conciliation, puis éventuellement par le contentieux.

Les lockers mettent le système à l’épreuve

Le dossier avait pourtant été juridiquement balisé assez tôt. Dès février 2025, le médiateur du livre avait estimé que l’exception autorisant le retrait gratuit auprès d’un commerce vendant effectivement des livres ne pouvait être étendue aux casiers automatiques. Être installé dans un supermarché ou sous le même toit qu’un espace de vente de livres ne transformait pas un locker en commerce.

Au secours ? Quelqu'un ?

Amazon avait refusé cette interprétation. En mai suivant, le médiateur constatait encore un « très net désaccord » et indiquait que les casiers représentaient au moins un tiers des milliers de points de retrait gratuit proposés par l’entreprise. Autrement dit, l’avis existait, le désaccord était identifié, mais la rue de Valois ne pouvait directement transformer cette analyse en injonction administrative. Il fallait continuer à faire fonctionner les différentes étapes prévues par le droit.

Un autre front s’est refermé le 13 mai 2026. Le Conseil d’État a rejeté le recours engagé par Amazon contre l’arrêté fixant le tarif minimal de livraison. La juridiction a considéré que le dispositif portait certes atteinte à la libre circulation des marchandises au sens du droit européen, mais que cette restriction était justifiée et proportionnée à l’objectif de protection du pluralisme et de la diversité culturelle.

Cette décision ne réglait toutefois pas directement la question des lockers : elle validait le principe même de la tarification minimale des frais de livraison. Le différend sur l’interprétation de l’exception prévue pour le retrait dans un commerce restait donc entier.

Sauf que dans la foulée

Le 8 septembre, le gouvernement annonçait encore la préparation, avec le ministère de la Justice, d’un décret destiné à renforcer le régime répressif de la législation sur le prix du livre. Il confirmait dans le même temps l’échec de la conciliation et la possibilité d’un recours des professionnels.

Dix jours plus tard, Amazon annonçait la modification de ses pratiques. Le groupe retirera désormais aux casiers automatiques la gratuité de la livraison et la remise de 5 %, tout en maintenant ces avantages lorsque le retrait est effectué au comptoir ou à l’accueil d’un magasin vendant effectivement des livres.

Entre la disparition, en 2021, d’un pouvoir administratif d’enquête et d’injonction jugé inutile parce qu’il n’avait jamais servi, et la recherche, cinq ans plus tard, de sanctions plus efficaces pour faire appliquer les règles du prix du livre, le dossier Amazon aura au moins révélé une faiblesse du dispositif : une règle peut être parfaitement identifiable, et son interprétation fermement défendue par l’État, sans que celui-ci dispose pour autant du moyen immédiat de la faire respecter.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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