Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Librairie

Lockers Amazon : cette “police du livre” que la loi Darcos avait supprimée

En renonçant à la gratuité des frais de port et à la remise de 5 % pour les livres retirés dans ses casiers automatisés, Amazon met fin à un conflit qui aura duré près de deux ans. L’affaire laisse pourtant derrière elle une question embarrassante : pourquoi l’État a-t-il disposé de si peu de leviers pour faire rapidement respecter son interprétation de la législation sur le prix du livre ?

Le 20/09/2026 à 09:00 par Nicolas Gary

|

Publié le :

20/09/2026 à 09:00

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Une partie de la réponse remonte à 2021. Au moment même où la loi Darcos renforçait l’encadrement de la vente de livres à distance, elle supprimait les pouvoirs d’enquête et d’injonction confiés depuis 2014 à des agents du ministère de la Culture. Cinq ans plus tard, celui-ci reconnaissait précisément ne plus disposer d’un pouvoir de police administrative lui permettant d’intervenir rapidement.

Amazon a finalement annoncé, le 18 septembre, qu’il excluait ses lockers de la livraison gratuite et de la remise de 5 % appliquées aux livres neufs. La société ne renonce donc pas aux casiers eux-mêmes : elle retire les deux avantages commerciaux qui avaient cristallisé le conflit avec les libraires, plusieurs enseignes culturelles et le ministère de la Culture.

Dix jours avant cette annonce, la rue de Valois dessinait pourtant un scénario beaucoup plus conflictuel. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 8 septembre, le gouvernement reprenait l’analyse du médiateur du livre et qualifiait le retrait gratuit dans les casiers automatisés de pratique « non conforme à la loi Darcos ».

La procédure de conciliation engagée à l’automne 2025 par des détaillants concurrents et leurs organisations professionnelles avait par ailleurs échoué. Le gouvernement constatait dès lors que la voie était ouverte à des actions judiciaires et indiquait que le ministère de la Culture pourrait intervenir au soutien des professionnels si ceux-ci saisissaient le juge.

Avant le juge, le médiateur

Le passage par le médiateur du livre occupe une place centrale dans le dispositif actuel. Depuis la loi du 30 décembre 2021, les actions ordinaires en cessation ou en réparation fondées sur la loi Lang sont soumises à une conciliation préalable. Le référé fait notamment exception à cette obligation, précisément pour permettre une intervention judiciaire rapide dans les situations urgentes.

En cas d’échec, concurrents, organisations professionnelles, associations agréées de consommateurs ou autres personnes habilitées peuvent porter l’affaire devant la justice. Le médiateur peut lui aussi saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la cessation d’une pratique contraire à la législation sur le prix du livre. Dans le dossier Amazon, cette mécanique avait atteint sa dernière étape. Après l’échec de la conciliation, restait aux professionnels d'engager le contentieux annoncé depuis plusieurs mois.

Mais ce parcours révèle aussi la conséquence du choix effectué quelques années plus tôt : l’administration elle-même ne disposait plus du levier direct d’injonction que le législateur lui avait attribué en 2014. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 7 avril 2026, la rue de Valois reconnaissait explicitement ne pas disposer de « compétence de police administrative » lui permettant d’agir rapidement contre le dispositif des lockers.

Le gouvernement relevait également une autre faiblesse : les règles relatives au tarif minimal de livraison et à l’interdiction du rabais de 5 % dans la vente à distance ne disposaient pas, en l’état, de sanctions pénales spécifiquement prévues pour leur non-respect.

Des pouvoirs créés en 2014, supprimés en 2021

Le détour historique donne ainsi une autre lecture du bras de fer. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 avait ajouté à la loi Lang tout un arsenal de contrôle. Des agents relevant du ministère de la Culture, désignés et assermentés, pouvaient mener des enquêtes sur l’application du prix unique. Ils étaient autorisés à accéder aux locaux professionnels, demander factures et documents, recueillir des renseignements et réaliser des contrôles des ventes en ligne sous un nom d’emprunt.

Surtout, après une procédure contradictoire, ils pouvaient adresser une injonction à un professionnel afin qu’il se conforme à ses obligations ou cesse un comportement illicite. À l’époque, nous avions décrit cette innovation comme la future “police du livre” de la rue de Valois.

Mais cette police du livre est restée largement virtuelle. Lors de l’examen de la future loi Darcos, en juin 2021, un amendement de Laure Darcos constatait qu’aucune infraction n’avait été formalisée par cette voie depuis la création du dispositif. Le texte soulignait également que les agents concernés avaient pour vocation première d’accompagner la politique du livre dans les territoires plutôt que d’effectuer des missions de contrôle.

Le transfert de ces compétences à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait été envisagé. Il fut abandonné : la DGCCRF disposait certes de compétences générales en matière d’information sur les prix, mais n’exerçait pas spécifiquement ce contrôle dans le secteur du livre.

La solution retenue fut donc radicale : supprimer les articles concernés. L’amendement considérait que cette abrogation pouvait être envisagée au regard de l’« utilité » et de la « pleine efficacité » démontrées depuis 2014 par le médiateur du livre. Lors du vote au Sénat, nous n'avions pas manqué de relever cette modification du dispositif.

Dans le même mouvement, le législateur consolidait le rôle du médiateur et aménageait la possibilité d’un recours en référé dans les situations nécessitant une intervention urgente. La logique était claire : plutôt qu’une police administrative spécialisée qui n’avait pratiquement jamais fonctionné, le contrôle passerait davantage par la médiation et, lorsque celle-ci ne suffisait pas, par le juge.

Ce choix institutionnel n’explique évidemment pas à lui seul la durée du conflit avec Amazon. Il a néanmoins eu une conséquence très concrète : lorsque le litige des lockers est apparu, le ministère ne disposait plus du pouvoir d’enquête et d’injonction directe créé dix ans auparavant. Pour contraindre une entreprise refusant l’interprétation défendue par le médiateur et la rue de Valois, il fallait désormais passer par la conciliation, puis éventuellement par le contentieux.

Les lockers mettent le système à l’épreuve

Le dossier avait pourtant été juridiquement balisé assez tôt. Dès février 2025, le médiateur du livre avait estimé que l’exception autorisant le retrait gratuit auprès d’un commerce vendant effectivement des livres ne pouvait être étendue aux casiers automatiques. Être installé dans un supermarché ou sous le même toit qu’un espace de vente de livres ne transformait pas un locker en commerce.

Au secours ? Quelqu'un ?
Au secours ? Quelqu'un ?

Amazon avait refusé cette interprétation. En mai suivant, le médiateur constatait encore un « très net désaccord » et indiquait que les casiers représentaient au moins un tiers des milliers de points de retrait gratuit proposés par l’entreprise. Autrement dit, l’avis existait, le désaccord était identifié, mais la rue de Valois ne pouvait directement transformer cette analyse en injonction administrative. Il fallait continuer à faire fonctionner les différentes étapes prévues par le droit.

Un autre front s’est refermé le 13 mai 2026. Le Conseil d’État a rejeté le recours engagé par Amazon contre l’arrêté fixant le tarif minimal de livraison. La juridiction a considéré que le dispositif portait certes atteinte à la libre circulation des marchandises au sens du droit européen, mais que cette restriction était justifiée et proportionnée à l’objectif de protection du pluralisme et de la diversité culturelle.

Cette décision ne réglait toutefois pas directement la question des lockers : elle validait le principe même de la tarification minimale des frais de livraison. Le différend sur l’interprétation de l’exception prévue pour le retrait dans un commerce restait donc entier.

Sauf que dans la foulée

Le 8 septembre, le gouvernement annonçait encore la préparation, avec le ministère de la Justice, d’un décret destiné à renforcer le régime répressif de la législation sur le prix du livre. Il confirmait dans le même temps l’échec de la conciliation et la possibilité d’un recours des professionnels.

Dix jours plus tard, Amazon annonçait la modification de ses pratiques. Le groupe retirera désormais aux casiers automatiques la gratuité de la livraison et la remise de 5 %, tout en maintenant ces avantages lorsque le retrait est effectué au comptoir ou à l’accueil d’un magasin vendant effectivement des livres.

Entre la disparition, en 2021, d’un pouvoir administratif d’enquête et d’injonction jugé inutile parce qu’il n’avait jamais servi, et la recherche, cinq ans plus tard, de sanctions plus efficaces pour faire appliquer les règles du prix du livre, le dossier Amazon aura au moins révélé une faiblesse du dispositif : une règle peut être parfaitement identifiable, et son interprétation fermement défendue par l’État, sans que celui-ci dispose pour autant du moyen immédiat de la faire respecter.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

À Delhi, le piratage de livres passe à l’impression à la demande

Le pirate aussi a découvert les charmes du zéro stock. Le 20 juillet, à Delhi, une opération policière préparée avec Penguin Random House India, Simon & Schuster India, Hay House et des enquêteurs a visé deux adresses, à South Ganesh Nagar et Pandav Nagar. 

21/08/2026, 12:04

ActuaLitté

OpenAI accusé de reproduire un best-seller jeunesse allemand

Carlsen, l’auteur Marc-Uwe Kling et l’illustratrice Astrid Henn ont assigné OpenAI en justice en Allemagne pour atteinte au droit d’auteur. Ils accusent ChatGPT de pouvoir produire, à partir de requêtes simples, des histoires et des illustrations très proches de leur série jeunesse à succès Das NEINhorn, jusqu’à générer des maquettes de livres prêtes à imprimer.

20/08/2026, 17:51

ActuaLitté

Brésil : la détection de livres piratés bondit

Au Brésil, l’ABDR a recensé 20.566 liens donnant accès à des livres piratés en juillet 2026, contre 10.923 un an plus tôt. Soit +88,3 %. Spectaculaire, mais trompeur si on le lit comme une explosion du piratage : l’association vient de changer son programme de recherche. Le chiffre raconte donc autant la circulation illégale que la manière, désormais plus efficace, de la repérer.

 

20/08/2026, 12:14

ActuaLitté

Piratage : la France 8e mondiale, le manga écrase tout

Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.

14/08/2026, 17:49

ActuaLitté

Des poèmes sous droit transformés en leçons pour enfants par IA

Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.

02/08/2026, 09:30

ActuaLitté

L’IA donne une voix au piratage des livres en Grèce

Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.

01/08/2026, 14:44

ActuaLitté

Peut-on parier sur le prix Nobel de littérature ? La France bloque Polymarket

Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.

28/07/2026, 16:28

ActuaLitté

IA générative : sans véritable auteur humain, pas de droit d’auteur

Un prompt suffit-il pour devenir auteur ? Une image entièrement générée peut-elle bénéficier du droit d’auteur ? Que faire d’un texte imitant le style d’un écrivain ? Dans un rapport de 132 pages, le CSPLA écarte la création d’un nouveau droit au bénéfice des productions purement synthétiques, mais ouvre la protection aux créations dans lesquelles une véritable direction humaine demeure visible.

21/07/2026, 17:20

ActuaLitté

Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard $ pour les livres piratés

La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a accordé, le 20 juillet 2026, son approbation finale à la transaction conclue dans l’affaire Bartz v. Anthropic. L’entreprise versera 1,5 milliard $ aux titulaires de droits de 482.460 livres récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror, et devra détruire les fichiers concernés. Le plus important règlement jamais approuvé dans une action collective en matière de droit d’auteur clôt le volet du piratage — pas le débat sur l’entraînement des intelligences artificielles. 

21/07/2026, 10:26

ActuaLitté

Livres numériques : l’Europe met la pression sur l’App Store d’Apple

À Luxembourg, Apple a perdu une bataille importante contre le règlement européen sur les marchés numériques. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la firme contre sa désignation comme contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, tout en déclarant irrecevables ses griefs concernant iMessage. Pour l’édition numérique, les services de lecture, de livres audio ou d’abonnement, l’affaire se joue loin des rayons, mais au plus près du lecteur : que ce soient les règles d’accès à l’App Store, les modes de paiement et la possibilité, pour les développeurs, d’orienter les utilisateurs vers d’autres offres.

09/07/2026, 11:19

ActuaLitté

IA : à la SACD, la démocratie a sévèrement sévi

En avril, nos colonnes s’interrogeaient sur le sort réservé à une résolution par laquelle des membres de la SACD demandaient à leur société d’attaquer en justice les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme statutaire, prévenions-nous, ressemblait à un « vote sur le droit de voter ». Le 25 juin, l’assemblée générale a tranché. La réponse tient en un chiffre : à peine deux cents votants ont eu à en connaître.

06/07/2026, 13:36

ActuaLitté

Les auteurs chinois de web fiction se dressent contre le plagiat par IA

Plus de 1200 auteurs chinois de fiction en ligne ont signé une lettre publique contre le plagiat automatisé et la réécriture par intelligence artificielle. Dans un marché immense, structuré autour des plateformes, l’affaire touche à la protection des œuvres, mais aussi à toute la chaîne d’exploitation des droits.

27/06/2026, 10:28

ActuaLitté

WeLib : les éditeurs attaquent une bibliothèque pirate tournée vers l’IA

Les Big Five anglophones et plusieurs grands éditeurs ont saisi la justice fédérale de New York contre WeLib. La plainte, révélée par Reuters, accuse le site d’héberger des dizaines de millions de livres piratés et d’offrir aux entreprises d’IA un accès rapide à ces fichiers.

18/06/2026, 12:20

ActuaLitté

Les éditeurs britanniques contraignent Google à mieux encadrer ses réponses d’IA

Le régulateur britannique de la concurrence impose à Google de nouveaux garde-fous sur l’usage des contenus éditoriaux dans ses réponses générées par IA. Les éditeurs obtiennent un contrôle séparé pour AI Overviews et AI Mode, sans retrait des résultats classiques, ainsi qu’une meilleure attribution des sources.

17/06/2026, 11:03

ActuaLitté

Au Canada, les auteurs veulent un accord avant tout usage de l’IA

The Writers’ Union of Canada relaie une demande de clauses de consentement lorsque des éditeurs utilisent l’intelligence artificielle sur des manuscrits soumis. L’organisation cite les risques liés au chargement d’œuvres protégées ou de données personnelles dans des systèmes publics d’IA. Le débat touche une étape sensible : l’évaluation d’un texte avant publication.

04/06/2026, 12:09

ActuaLitté

John Grisham en guerre contre YouTube et les livres audio générés par IA

John Grisham accuse YouTube de laisser prospérer des livres audio pirates produits par IA, après la mise en ligne d’une version non autorisée de The Widow. Le dossier, révélé par le New York Times, souligne une faille majeure : les outils antipiratage repèrent mal les narrations synthétiques qui contournent les empreintes sonores officielles, tandis que les éditeurs tentent d’organiser une riposte technique.

29/05/2026, 13:06

ActuaLitté

Anna’s Archive à nouveau condamnée, avec 19,5 millions $ d'amende

En mars dernier, 13 maisons d'édition américaines, parmi lesquelles Cengage, Elsevier, Hachette et Penguin Random House, attaquaient en justice la plateforme Anna's Archive pour « infraction directe au droit d’auteur ». Le tribunal fédéral du district sud de New York a donné suite à toutes leurs demandes, avec un jugement par défaut, en l'absence de défense face aux accusations.

21/05/2026, 11:36

ActuaLitté

Avec l’IA, la CNIL entre dans une nouvelle ère

Dans son rapport annuel 2025, la CNIL décrit une année de bascule, entre protection des adolescents, explosion des violations de données et sanctions record contre Google et Shein. L’autorité met en avant un manga destiné aux collégiens, de nouveaux outils pédagogiques et son futur rôle central dans le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle. Mais cette extension rapide de ses missions se heurte à des moyens humains et budgétaires limités...

19/05/2026, 14:52

ActuaLitté

Mark Zuckerberg tenu personnellement responsable des pillages de livres par l'IA

Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.

05/05/2026, 22:03

ActuaLitté

IA : aux États-Unis, auteurs et éditeurs portent plainte contre Meta et Mark Zuckerberg

De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.

05/05/2026, 17:17

ActuaLitté

Piratage : le Conseil d’État impose un tour de vis à l’ARCOM

Le Conseil d’État impose un nouvel encadrement à la réponse graduée, héritée de l’Hadopi et désormais pilotée par l’ARCOM. Sans mettre fin à la lutte contre le piratage, y compris celui des livres numériques, la décision oblige l’État à renforcer les garanties autour des adresses IP et de l’identification des internautes.

30/04/2026, 17:46

ActuaLitté

SACD : des auteurs exigent une offensive judiciaire contre l’IA

Une initiative est en cours parmi des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour tenter de soumettre une résolution à l'assemblée générale du 25 juin. Condition préalable : réunir 4000 voix. Le texte transformerait une inquiétude sectorielle en stratégie contentieuse structurée, dans un contexte où le cadre juridique et législatif évolue rapidement.

23/04/2026, 12:41

ActuaLitté

La chute de TuMangaOnline, géant hispanophone du piratage manga

La disparition de TuMangaOnline, aussi connu sous le nom de ZonaTMO, n’était pas un simple incident technique. Le site, très populaire auprès des lecteurs hispanophones de mangas et de webtoons, a bien été visé par une opération coordonnée impliquant des ayants droit coréens, la société spécialisée IP House et les autorités espagnoles.

21/04/2026, 16:53

ActuaLitté

Livres générés par IA : les éditeurs accusent Amazon de “parasitisme”

L'édition hausse le ton face à Amazon. S'exprimant sur la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), a accusé la multinationale Amazon de « parasitisme ». Il estime que la vente de ces contenus sur la plateforme constitue une « tromperie aggravée du consommateur ».

21/04/2026, 15:46

ActuaLitté

IA : un nouvel outil qui permet aux auteurs de refuser l’usage de leurs livres

La Société des Gens de Lettres (SGDL) met à disposition des auteurs un nouveau service leur permettant d’exercer concrètement leur droit d’opposition à l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre de la fouille de textes et de données, pratique aujourd’hui au cœur du fonctionnement des intelligences artificielles.

15/04/2026, 18:31

ActuaLitté

Anna’s Archive : 300 millions € d’amende, mais personne ne passera à la caisse

Le bras de fer entre Spotify, les grandes maisons de disques et Anna’s Archive vient de franchir un cap décisif. Un tribunal fédéral de New York a condamné les opérateurs - toujours non identifiés - de la bibliothèque pirate à verser plus de 322 millions de dollars de dommages et intérêts, à la suite d’un jugement rendu par défaut. Une victoire judiciaire nette, obtenue en l’absence totale de défense...

15/04/2026, 18:18

ActuaLitté

IA : le Sénat change les règles du jeu pour défendre les œuvres culturelles

Le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi qui change un point décisif dans les litiges liés à l’intelligence artificielle : la preuve. Sans interdire l’entraînement des modèles, le texte facilite l’action des ayants droit face à des systèmes opaques. Derrière cette mécanique juridique, auteurs, éditeurs et artistes obtiennent un appui concret dans leur bras de fer avec les fournisseurs d’IA.

09/04/2026, 12:40

ActuaLitté

Une maison publiant de la “soupe” veut faire boire le bouillon aux IA

Avec la plainte déposée par Chicken Soup for the Soul contre OpenAI, Meta, Google, Apple, Anthropic et plusieurs autres entreprises, le contentieux sur l’IA générative change de physionomie. Cette fois, ce n’est ni un grand quotidien ni un romancier vedette qui monte au front, mais une marque éditoriale populaire, au cœur d’un débat sur les copies pirates, l’entraînement des modèles et la valeur juridique des catalogues.

08/04/2026, 16:42

ActuaLitté

Kenya et Zambie réécrivent leur droit d’auteur face à l’IA

Au Kenya comme en Zambie, la révision du droit d’auteur ouvre un débat très concret sur l’avenir des livres à l’ère de l’intelligence artificielle. Les éditeurs soutiennent la modernisation des textes, mais contestent des exceptions qu’ils jugent trop larges pour l’enseignement, les bibliothèques ou l’exploration de données. En jeu : la portée des licences, la rémunération des ayants droit et l’équilibre entre accès et exploitation des œuvres. 

02/04/2026, 09:46

ActuaLitté

IA : éditeurs, presse et auteurs contre Anthropic, dans un procès musical

À mesure que les contentieux liés à l’intelligence artificielle se multiplient, l’affaire opposant Concord à Anthropic s’impose comme un point de bascule pour l’ensemble des industries culturelles. Derrière un litige centré sur des paroles de chansons, c’est la question de la captation massive des œuvres et de leur monétisation qui se joue. L’entrée coordonnée des représentants du livre, de la presse et de l’édition savante dans la procédure confirme un déplacement stratégique : le débat ne porte plus seulement sur l’usage, mais sur la reconnaissance d’un véritable marché des licences face aux modèles génératifs.

01/04/2026, 10:13

ActuaLitté

En Allemagne, Penguin Random House accuse OpenAI de contrefaçon

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, filiale du conglomérat Bertelsmann, s'attaque aux contenus générés par les outils de la société OpenAI, par une plainte déposée auprès du tribunal régional de Munich. L'éditeur accuse l'entreprise américaine d'avoir contrefait les illustrations des livres Der kleine Drachen Kokosnuss, série jeunesse signée par Ingo Siegner.

31/03/2026, 15:19

ActuaLitté

Royaume-Uni : les éditeurs aménagent une licence pour encadrer l’IA

À Londres, le livre n’attend plus que l'on tranche depuis le siège du gouvernement à Whitehall. Pendant que les ministres redécouvrent les vertus de la prudence, les ayants droit installent leurs propres barrières de péage. Derrière l’acronyme PLS, il ne s’agit pas d’un détail technique, mais d’une scène très britannique : transformer une guerre de principe sur l’IA en dispositif de licences, de contrats et de contrôle.

31/03/2026, 12:50

ActuaLitté

Spotify réclame 322 millions $ à Anna’s Archive après son silence en justice

Le Web pirate a longtemps vécu d’esquives, de miroirs et d’adresses jetables. Mais quand Spotify et les majors réclament plus de 322 millions de dollars à Anna’s Archive, ce n’est plus seulement une querelle de droits : c’est une bataille pour rendre l’existence même du site juridiquement irrespirable. Dans cette guerre d’usure, la technique résiste encore, tandis que le droit tente d’étrangler la circulation à sa source.

27/03/2026, 11:39

ActuaLitté

Piratage : pourquoi la décision de GitHub sur l’anime concerne aussi l’édition

GitHub a frappé large, mais pas aveuglément. La plateforme a supprimé plus de 900 dépôts et logiciels (les forks) liés à des outils de streaming anime après une notification transmise par Remove Your Media, société agissant pour plusieurs ayants droit, dont Crunchyroll et VIZ Media. 

25/03/2026, 12:33

ActuaLitté

Auteurs, éditeurs, presse : pourquoi l’avis du Conseil d’État reste une victoire incomplète

À mesure que l’intelligence artificielle industrialise l’absorption des œuvres, le droit tente de reprendre pied là où la technique a pris de vitesse la preuve. Derrière le satisfecit des filières culturelles attribué au Conseil d’État, un discours hâtif dit des organisations professionnelles. Dans un communiqué commun, elles sont une vingtaine à crier “victoire”, quand au mieux assiste-t-on à un rééquilibrage possible. 

24/03/2026, 21:25

ActuaLitté

IA et contenus culturels : le Conseil d’État ouvre la voie à la présomption d'utilisation

Le Conseil d’État a validé la possibilité, pour le législateur français, d’instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Une étape décisive pour une proposition de loi portée au Sénat, qui entend rééquilibrer les relations entre créateurs et acteurs de l’IA.

23/03/2026, 13:25

Autres articles de la rubrique Numérique

ActuaLitté

Calibre 9.15 cache un jeu dont vous serez le héros entièrement piloté par IA

Calibre savait déjà classer, convertir, corriger et lire des ebooks. Depuis le 18 septembre 2026, le logiciel libre s’est découvert une activité plus turbulente : improviser des histoires. La version 9.15 accueille « Create your own adventure », un jeu d’écriture interactif dans lequel l’utilisateur construit un univers et choisit ses actions, tandis qu’un modèle d’intelligence artificielle fait progresser le récit. Ah oui ?

19/09/2026, 12:30

ActuaLitté

Livres IA sur Amazon : le grand remplacement des auteurs humains ?

Le livre produit avec l’intelligence artificielle n’a pas besoin de devenir un phénomène de librairie pour déplacer le marché. Il lui suffit d’arriver nombreux. Un mois après une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, ses auteurs précisent auprès de Fortune ce qu’ils voient désormais derrière les chiffres : davantage de titres se disputent des recettes qui progressent beaucoup moins vite. Amazon, de son côté, assure renforcer ses dispositifs de contrôle.

19/09/2026, 11:00

ActuaLitté

Amazon respecte finalement la loi et cesse la livraison gratuite des livres dans ses casiers

La filiale française de la multinationale américaine s'est finalement décidée à respecter la loi : elle annonce en effet renoncer à la gratuité des frais de port du livre et à l'application d'une remise de 5 % sur le prix fixé par l'éditeur, quand les ouvrages sont retirés dans ses casiers automatisés (lockers). Elle avait engagé un bras de fer avec les autorités françaises sur ces sujets.

18/09/2026, 13:31

ActuaLitté

Comment organiser ses documents PDF efficacement ?

Un dossier « Documents » qui déborde de fichiers PDF sans nom clair, des scans qui traînent depuis des mois, des factures mélangées avec des contrats professionnels ou personnels : cela arrive à tout le monde tôt ou tard. Le jour où il faut retrouver un document précis pour l'envoyer à un notaire, un employeur ou une administration, on se rend compte que ce petit désordre accumulé finit par faire perdre du temps.

15/09/2026, 17:05

ActuaLitté

Livre audio : 85 % des professionnels interrogés utilisent déjà l’IA

Préparer un texte, vérifier une prononciation, contrôler l’enregistrement, traduire ou générer une voix : l’intelligence artificielle est déjà entrée dans la fabrication du livre audio. Une vaste étude montre toutefois un secteur beaucoup moins automatisé qu’on pourrait l’imaginer. Les économies sont réelles mais limitées, les questions de droits deviennent centrales et la voix humaine conserve une forte valeur éditoriale.

14/09/2026, 17:59

ActuaLitté

Kindle : envoyer ses EPUB depuis Android sans passer par Amazon

Transférer un ebook format EPUB de son téléphone sur un Kindle, sans recourir à Send to Kindle : la solution s'appelle KindShare. L'outil transfère localement des documents vers une liseuse Amazon depuis Quick Share. Le projet open source fonctionne, mais au prix d’un sérieux bricolage : Kindle jailbreaké, KOReader, accès SSH et compilation au programme.

14/09/2026, 17:38

ActuaLitté

Plus de 60 % des clients Kobo ont plus de 55 ans : et alors ?

À force de demander comment faire lire les jeunes, l’édition risquerait-elle de regarder trop loin devant elle ? Un rapport publié en juillet par la Global Coalition on Aging avec Rakuten Kobo remet les plus de 55 ans au centre du tableau. Chez le libraire numérique, ils représentent plus de 60 % de la clientèle et l’âge moyen du client se situe entre 60 et 65 ans dans la plupart des marchés. 

12/09/2026, 09:30

ActuaLitté

Crédit, crises, régulation : lire l’histoire des géants bancaires

JPMorgan Chase, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS ou Industrial and Commercial Bank of China : leurs noms reviennent dans l’actualité économique, mais ce qu’elles font réellement demeure souvent moins évident.

04/09/2026, 11:32

ActuaLitté

PocketBook Q : une liseuse sous Linux, format smartphone à 199 €

Le smartphone avait déjà englouti l’appareil photo, le baladeur et une bonne part de nos lectures quotidiennes. PocketBook tente le mouvement inverse : reprendre son gabarit, mais laisser les sollicitations derrière. Présenté le 4 septembre à l’IFA de Berlin, le PocketBook Q est une liseuse de 5,84 pouces pensée pour tenir dans une poche et se manier d’une seule main. Le fabricant annonce une commercialisation au quatrième trimestre ; son site allemand affiche un prix public conseillé de 199 €.

03/09/2026, 17:23

ActuaLitté

Ebook d’occasion : Thotario teste son modèle auprès des lecteurs

Peut-on prêter, transmettre ou revendre un ebook sans écarter son auteur de la transaction ? Thotario, plateforme française qui expérimente un marché secondaire du livre numérique, lance une enquête auprès des lecteurs. Habitudes d’achat, frustrations, prix, prêt, seconde main : une vingtaine de questions doivent surtout permettre à l’entreprise de confronter son modèle aux pratiques et aux attentes.

25/08/2026, 12:16

ActuaLitté

BookTok, ventes, presse : Publitik met le marché du livre sous radar IA

Combien de temps sépare un frémissement sur BookTok, une progression dans un classement étranger et son repérage par un éditeur à l’autre bout du monde ? Développé au Brésil par Bruno Mendes, associé de PublishNews, Publitik veut réduire cet intervalle et rassemble presse professionnelle, palmarès de ventes, réseaux sociaux et autres données sectorielles : 37 sources dans 19 pays et 11 langues. Et une présentation officielle signée... PublishNews.

21/08/2026, 11:00

ActuaLitté

Après Anthropic, Amazon : ces livres achetés, découpés puis changés en données

En février, ActuaLitté racontait comment Anthropic avait acheté et détruit des millions de livres pour constituer ses corpus d’entraînement. Six mois plus tard, une enquête de 404 Media documente une opération distincte, cette fois chez Amazon : un livre équipé d’un AirTag a été suivi jusqu’à un site de North Las Vegas où des ouvrages sont découpés et numérisés.

18/08/2026, 15:23

ActuaLitté

Russie : l’autoédition représente 61 % du numérique

L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».

18/08/2026, 11:31

ActuaLitté

Amazon : un livre vendu sur cinq contient plus de 25 % d'IA

L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.

18/08/2026, 10:58

ActuaLitté

Comment traduire et exploiter un PDF sans perdre le fil de sa lecture ?

Livres numérisés, archives, articles scientifiques : le PDF s’est imposé partout, sans toujours être facile à exploiter. OCR, traduction et conversion permettent désormais de retrouver, comprendre et réutiliser plus simplement les textes qu’il contient.

17/08/2026, 17:23

ActuaLitté

Kobo : deux années de résultats qui doublent, selon le PDG

Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.

17/08/2026, 16:37

ActuaLitté

Barack Obama raconte les livres qui ont changé sa vie

À compter du 24 septembre 2026, A Great Book with Barack Obama réunira l’ancien président américain et des invités autour de six livres qui ont marqué sa vie et façonné sa vision du monde. Une sélection traversée par la mémoire, le pouvoir, l’identité ou encore l’histoire noire américaine, qui prolonge une relation ancienne entre Barack Obama et la lecture, et une stratégie éditoriale et audio désormais bien installée chez les Obama.

17/08/2026, 16:29

ActuaLitté

Quand l’IA fait les devoirs, le bus va plus vite, mais l'élève court derrière

L’IA sait résumer un roman, bâtir un plan et produire le devoir qui va avec. Pratique — jusqu’au moment où l’exercice consistait précisément à lire, comprendre et écrire. Dans un essai publié le 8 août, Katherine Rundell attaque l’usage des grands modèles de langage dans l’éducation et défend les livres comme entraînement à l’autonomie itellectuelle. Les études qu’elle mobilise imposent toutefois de distinguer l’alerte sérieuse du verdict scientifique.

 

15/08/2026, 17:15

ActuaLitté

Après Comixology, les comics numériques cherchent leur nouveau marché

Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.

14/08/2026, 07:32

ActuaLitté

En Chine, l’interdiction d’entraîner des IA est gravée au coeur des livres

Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.

12/08/2026, 16:44

ActuaLitté

Hinge transforme ses couples en personnages de livre audio

Après avoir aidé ses utilisateurs à se rencontrer, Hinge entend désormais raconter ce qui leur arrive ensuite. L’application lance son premier livre audio, composé de cinq histoires « vraies » de couples formés sur la plateforme et confiées à autant d’écrivains. Le tout sera accessible gratuitement. Après avoir industrialisé la rencontre, voici donc Hinge qui se découvre une vocation d’éditeur.

11/08/2026, 17:56

ActuaLitté

Les lecteurs préfèrent les histoires de ChatGPT... tant qu'ils les croient humaines

Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.

06/08/2026, 12:30

ActuaLitté

Une police d’écriture piège les IA qui aspirent les textes

À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.

05/08/2026, 16:24

ActuaLitté

Analyse de l’essor du divertissement diffusé en direct et des médias numériques en temps réel

Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.

03/08/2026, 15:40

ActuaLitté

Amazon pousse ses lecteurs vers “Your Books”, sans tout casser

Amazon commence à modifier l’accès aux bibliothèques personnelles sur son site américain. À la place du raccourci habituel vers Manage Your Content and Devices, le menu des comptes renvoie désormais certains utilisateurs vers Your Books. Plus visuelle, cette interface rassemble papier, Kindle et Audible — mais laisse derrière elle plusieurs commandes essentielles. L’ancien gestionnaire n’a donc pas rendu les armes.

01/08/2026, 14:00

ActuaLitté

Scandale et soupçons d’IA : un roman à 2 millions $ retiré des enchères

Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.

01/08/2026, 14:00

ActuaLitté

Des partitions oubliées reprennent vie dans l’Internet Jukebox

Près de 200 morceaux du domaine public ont rejoint l’Internet Jukebox, sous forme de partitions numériques et de rendus audio. Pilotée par Public.Resource.Org et hébergée par Internet Archive, la collection ouvre des usages précieux aux bibliothèques, aux enseignants et aux musiciens. À condition de ne pas confondre une portée déchiffrée par la machine avec l’interprétation que le temps a emportée.

01/08/2026, 09:34

ActuaLitté

ERP ou logiciels spécialisés : quels enjeux pour les maisons d’édition ?

Les maisons d’édition peuvent associer plusieurs solutions « best-of-breed », chacune consacrée à une partie de leur activité, ou adopter un ERP métier couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces modèles n’ont pas les mêmes effets sur les données, les coûts ou la productivité.

30/07/2026, 13:30

ActuaLitté

Fontes, canicule et submersions : la crise climatique s'intensifie

Ce 15 juillet, de nouvelles observations rapportées par l’Australian Antarctic Program Partnership ont montré que les eaux profondes d’Antarctique diminuent quatre fois plus vite depuis 2015. Ce phénomène, qui touche un élément clé, mais peu visible du climat mondial, fait étrangement écho aux Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud Audio, trad. Marie Chabin) : sur une île de l’océan Austral frappée par les tempêtes, une famille tente de préserver une banque de graines alors que l’eau monte et que les secrets remontent avec elle.

29/07/2026, 10:26

ActuaLitté

En Argentine, Kobo s’installe face aux liseuses Kindle importées

Kobo complète son implantation en Argentine avec trois liseuses distribuées officiellement par Electro World Group. Lancée à la fin de l’année 2025, l’offre comprend désormais les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, avec garantie et service technique dans le pays. Un avantage concret sur un marché encore largement dépendant des circuits d’importation.

23/07/2026, 16:46

ActuaLitté

L’IA avale désormais 50.000 livres par mois chez les éditeurs

Correction d’épreuves, traduction, métadonnées, accessibilité ou exploration des fonds : Veristage affirme que sa plateforme Insight traite chaque mois un volume de texte équivalent à plus de 50.000 ouvrages. Un chiffre fourni par l’entreprise, en forte hausse depuis février, qui illustre le passage des premiers essais à une utilisation régulière dans les chaînes éditoriales.

23/07/2026, 11:47

ActuaLitté

Gus, le T-Rex à 50 millions de dollars : où s’arrêtent les limites de la propriété privée ?

Ce 14 juillet, « Gus », un T-Rex de 67 millions d’années, a été adjugé 50,1 millions de dollars à un acheteur anonyme. Selon l’Associated Press, des paléontologues craignent désormais de voir ce spécimen soustrait à la recherche et au public. Entre patrimoine scientifique, propriété privée et mise en spectacle, cette vente réveille l’ironie de Dostoïevski dans Le Crocodile (Actes Sud Audio, trad. André Markowicz), où sauver un homme avalé par un crocodile menace les intérêts financiers du propriétaire de l’animal.

23/07/2026, 10:41

ActuaLitté

Amazon change les règles du Kindle : les auteurs gagneront plus

Chez Amazon, trois dollars peuvent séparer une hausse de prix d’une chute brutale de rémunération. Depuis le 7 juillet 2026, les ebooks publiés par Kindle Direct Publishing peuvent être proposés jusqu’à 12,99 dollars — et 12,99 euros dans les marchés concernés — tout en restant éligibles au taux de 70 %. Le plafond de 9,99 dollars, inchangé depuis 2007, avait fini par serrer d’un peu trop près les ouvrages longs, les coffrets et les essais spécialisés.

21/07/2026, 11:22

ActuaLitté

Apple n'échappe pas à l'épidémie de livres poubelles écrits par IA

La voici frappée comme les autres, la firme à la Pomme, par la déferlante de ces fameux livres poubelles, dont le contenu doit son existence aux grands modèles de langage — improprement nommés IA. Des textes copiant un best-seller sont apparus sur l’application Books d’Apple, dans l’optique de tromper son monde. Contrefaçon et tromperie… y’a comme un pépin dans le fruit. 

20/07/2026, 14:59

ActuaLitté

Incendies ou inondations : ce que nous refusons de voir nous rattrape toujours

Après quarante-huit heures de lutte et la mobilisation d’environ 800 pompiers, les deux incendies de la forêt de Fontainebleau ont été maîtrisés dans la soirée du 14 juillet. Plus de 2000 hectares ont été parcourus par les flammes, selon Le Parisien. Cette forêt soudainement menacée par les flammes renvoie à Rochebrune de Sophie Divry (Actes Sud Audio), un roman dans lequel une famille se retrouve confrontée à un environnement qui bascule et à des alertes que chacun choisit d’entendre ou d’ignorer.

16/07/2026, 21:12

ActuaLitté

L'IA lit-elle mieux les romans que les comédiens ? Ce test étonne les auditeurs

Une enquête américaine commandée par Spoken accorde un avantage à sa narration par intelligence artificielle dans les scènes à plusieurs personnages. Mené à l’aveugle auprès de 1 005 amateurs de fiction audio, le test ne compare toutefois pas une distribution synthétique à plusieurs comédiens, mais à un narrateur humain seul. Une nuance de taille, alors que le secteur hésite toujours entre réduction des coûts, qualité d’écoute et défense de l’interprétation.

15/07/2026, 14:18

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.