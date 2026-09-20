Esclavage : des jeunes créent un journal que tout un réseau fait voyager

Il y a des projets qui commencent véritablement à vivre une fois le travail terminé. À Clermont-l’Hérault, les jeunes du Service d’Accompagnement de Jour de la MECS Les Terres Rouges ont passé neuf mois à travailler sur l’histoire et la mémoire de l’esclavage.

Recherches, documentation, rédaction : de cette démarche est né Mémoire de l’Esclavage, un journal numérique en deux parties, mis gratuitement à disposition de tous. La première partie et la seconde partie peuvent être consultées directement en ligne.

L’objectif initial était déjà ambitieux : faire de jeunes accompagnés dans le cadre de la protection de l’enfance et d’un parcours de remobilisation éducative et sociale non plus seulement les destinataires d’un enseignement, mais les acteurs de sa transmission. La suite ajoute quelque chose de particulièrement réjouissant à l’histoire : leur travail sert désormais à d’autres.

Un travail local qui commence à voyager

Le journal est proposé sans inscription ni paiement, consultable en ligne et téléchargeable en PDF. Les deux fichiers peuvent être récupérés directement : PDF de la partie 1 et PDF de la partie 2. Enseignants, bibliothécaires, médiateurs, associations ou familles peuvent ainsi s’en saisir sans autre intermédiaire. Le principe paraît élémentaire. Ses effets commencent pourtant à se voir.

Educadroit, le programme d’éducation au droit du Défenseur des droits, référence désormais Mémoire de l’Esclavage dans son centre de ressources, sous la catégorie « kit pédagogique », pour les 12-18 ans comme pour les adultes. L’Académie de La Réunion l’a également relayé, en soulignant que le journal peut être librement mobilisé dans un cadre pédagogique, culturel ou associatif.

Surtout, le document n’est plus cantonné à son territoire d’origine. Selon ses porteurs, il a été relayé en France métropolitaine, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte et en Guadeloupe, mais également en Espagne et au Canada. Le Musée de Mayotte, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montréal ou encore la Bibliothèque d’Aspiran figurent parmi les structures citées pour avoir contribué à sa diffusion.

Depuis son lancement le 20 juin 2026, la première partie avait enregistré début septembre 1 183 lecteurs uniques pour 1 406 visites ; la seconde, 375 lecteurs uniques pour 446 visites. Des chiffres de consultation relayés début septembre par Le Journal de Mayotte.

Au-delà des chiffres, c’est le chemin emprunté par le document qui retient l’attention : une ressource fabriquée dans une structure éducative de l’Hérault peut désormais se retrouver entre les mains d’un enseignant réunionnais, d’un bibliothécaire, d’une association antillaise ou d’un professionnel de la jeunesse au Québec.

Partager plutôt que recommencer

Et arrive alors la meilleure nouvelle de cette histoire : à chaque territoire son histoire, ses publics et ses besoins. Mais une ressource pertinente n’a pas nécessairement à être recréée partout où elle pourrait servir. Lorsqu’elle est rendue accessible, correctement identifiée et librement partageable, le travail accompli à un endroit peut devenir la matière première d’un projet ailleurs.

Mémoire de l’Esclavage en fournit une démonstration très concrète. Pas de plateforme complexe ni de dispositif supplémentaire : deux livrets, un accès gratuit et des acteurs qui, successivement, choisissent de transmettre le lien.

Cette circulation trouve d’autant plus naturellement sa place dans le monde scolaire que l’histoire de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions figure dans les enseignements dès l’école élémentaire et au collège. Éduscol rappelle que ces apprentissages participent également d’une réflexion civique sur la dignité humaine et la notion de crime contre l’humanité.

Pour les jeunes des Terres Rouges, cette expérience prolonge d’ailleurs un premier travail de mémoire. Leur précédent journal, Mémoire tsigane. Dans l’ombre d’Auschwitz : les camps d’internement tsiganes du sud de la France (1940-1945), fruit de recherches, d’enquêtes et d’entretiens, a reçu en 2026 le Prix du jury Ilan Halimi, décerné dans le cadre du dispositif porté par la DILCRAH.

Avec Mémoire de l’Esclavage, une étape supplémentaire est franchie. Ce que ces jeunes ont appris leur appartient ; ce qu’ils ont fabriqué, désormais, peut servir à beaucoup d’autres.

Et c’est peut-être là que se niche la réussite la plus précieuse du projet. Quelque part, des adolescents travaillent pendant plusieurs mois. Ailleurs, une institution repère leur production. Puis une académie la transmet, une bibliothèque la propose, un éducateur l’utilise et un nouveau lecteur la découvre.

Une ressource circule au lieu de dormir dans un dossier. Un travail local devient un bien partagé. Pour une fois, personne n’a besoin de réinventer la roue : il suffit de la faire tourner.

Crédits photo : MECS Les Terres Rouges

Par Nicolas Gary

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