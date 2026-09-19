Peste noire, Chine, Hitler : cinq livres pour relire l’Histoire

De Thomas Asbridge à Edward Fishman, cette édition met à l’épreuve quelques récits solidement installés. La peste noire change de visage selon les sociétés qui la traversent ; les penseurs de la Chine ancienne reviennent éclairer ses dilemmes contemporains ; Jared Diamond interroge le poids des dirigeants ; José Ignacio Carnero transforme une opération politique oubliée en roman, tandis que la puissance américaine révèle ses propres fissures.

Histoire - Vivre au temps de la peste noire, ici et ailleurs

Pour les chrétiens et les juifs, la peste qui décima l’Europe au XIVe siècle était un châtiment collectif infligé par Dieu à l’humanité pour la punir de ses péchés. Lorsqu’elle frappait un musulman, elle était au contraire un cadeau, parce qu’elle le transformait en martyr. Cela contribue à expliquer le bilan très lourd de l’épidémie en terre d’islam. Dans la ville du Caire, on a déploré jusqu’à près de 20.000 morts par jour. — Michel André

The Black Death: A Global History (« La peste noire. Une histoire globale »), de Thomas Asbridge, Allen Lane, 2026.

La peste noire, qui ravagea l’Europe, l’Asie et l’Afrique du Nord au milieu du XIVe siècle, emporta dans la mort 30 à 60 % de la population selon les estimations. Des centaines de livres lui ont été consacrés. Rien qu’en langue anglaise, quatre volumineux ouvrages sont parus au cours des cinq dernières années.

Dans The Black Death, Thomas Asbridge concentre son attention sur la dimension humaine de l’épidémie, l’expérience vécue du fléau telle qu’on peut la reconstituer à partir des documents que nous ont laissés les contemporains. Il s’intéresse à son histoire dans le monde musulman, dont, affirme-t-il, elle a dévasté certaines parties davantage encore que l’Europe catholique. Et il présente une synthèse des connaissances actuelles sur son origine et son déroulement.

La peste noire frappa le Vieux Continent et le bassin méditerranéen durant les années 1347-1353. Lire l’article.

Philosophie politique - La Chine doit-elle attaquer Taïwan ?

Why Ancient Chinese Political Thought Matters: Four Dialogues on China’s Past, Present, and Future (« Pourquoi la pensée politique de la Chine ancienne est importante. Quatre dialogues sur le passé, le présent et l’avenir de la Chine »), de Daniel A. Bell, Princeton University Press, 2026.

Nous avons Socrate, ils ont Confucius. Nous avons Platon et Aristote, ils ont Mozi, Shang Yang, Mencius, Tchouang-tseu et Xun zi. Ces pères fondateurs de la pensée chinoise ont en commun d’avoir développé leurs idées avant la première unification de la Chine, en 221 avant notre ère, en des temps de guerres incessantes où prévalait la loi du plus fort.

Selon le « légaliste » anti-confucéen Shang Yang, contemporain d’Aristote, la valeur du soldat se mesurait à l’aune du nombre de têtes qu’il coupait. Professeur à l’université de Hong Kong, le Canadien Daniel A. Bell publie un livre original dans lequel il fait dialoguer des successeurs imaginaires de ces divers philosophes dans la Chine de demain.

Mettant souvent dans leur bouche des propos de leurs illustres ancêtres, il illustre la permanence mais aussi la violence intellectuelle des débats qui les ont naguère opposés. Lire l’article.

Histoire - Croyez-vous aux grands hommes ?

Profits, Prophets, Coaches and Kings: (When) Do Leaders Make a Difference? (« Profits, prophètes, entraîneurs et rois. Certains leaders font-ils la différence, et comment ? »), de Jared Diamond, Allen Lane, 2026.

Le Grand Homme fait-il l’Histoire, ou est-ce l’inverse ? Grand cas d’espèce : Hitler. S’il n’avait par miracle échappé à un accident mortel en mars 1930 — un camion fonçant à travers un carrefour — et avait péri, une mort en plus ce jour-là en aurait évité des millions sur les dix années suivantes, n’est-ce pas ? Pas si sûr, rétorque Jared Diamond : le peuple allemand, recru d’humiliation et ruiné par l’inflation, aurait de toute façon suscité un Hitler bis, peut-être tout juste moins létal.

Le débat est vieux comme les rues ; mais l’hypothèse qui a le plus longtemps tenu la corde est celle de l’homme providentiel — ou calamiteux —, bienfait ou fléau envoyé par Dieu ou les dieux, c’est selon. C’est cette vision qui sous-tend les travaux des grands historiens de l’Antiquité, de Plutarque à Tite-Live. Lire l’article.

Roman - Vérité historique et vérité littéraire

Los fabuladores (« Les fabulateurs »), de José Ignacio Carnero, Random House, 2026.

En janvier 1961, un commando d’exilés espagnols et portugais s’empare en mer des Caraïbes du paquebot Santa María, dans l’espoir insensé de le dérouter vers l’Afrique et d’y allumer l’étincelle d’un soulèvement contre les dictatures de Franco et de Salazar. Largement oublié hors d’Espagne et du Portugal, l’épisode fournit la matière du troisième roman de José Ignacio Carnero.

Un changement de cap pour cet écrivain de Bilbao, dont le registre était jusqu’ici l’autobiographie, avec Ama en 2019 puis Hombres que caminan solos en 2021.

Trois figures dominent l’opération : Henrique Galvão, militaire portugais longtemps fidèle au salazarisme avant de devenir l’un de ses opposants les plus déterminés ; Xosé Velo, poète et pédagogue galicien réduit à l’exil vénézuélien ; et le commandant Sotomayor, républicain espagnol dont l’itinéraire traverse la guerre civile, la Résistance française et Auschwitz. Lire l’article.

Géopolitique - Le gros bâton américain est fêlé

Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare (« Goulots d’étranglement. La puissance américaine à l’âge de la guerre économique »), d’Edward Fishman, Portfolio, 2025.

L’armée américaine a largement épuisé son stock de missiles d’interception, ce qui pénalise l’Ukraine mais invite à s’interroger sur les capacités militaires des États-Unis eux-mêmes. C’est aussi un signe parmi d’autres d’une fragilisation croissante de la politique extérieure américaine, y compris sur le plan économique et financier. C’est du moins la leçon qu’en tire l’analyste canadien Quinn Slobodian, qui relit en ce sens un ouvrage paru début 2025.

Rédigé par un ancien conseiller d’Obama, celui-ci vante paradoxalement les mérites de la nouvelle « guerre froide » menée par l’administration américaine depuis une vingtaine d’années. Edward Fishman se félicite que la politique de la canonnière ait cédé la place aux sanctions financières et commerciales contre les États ou entreprises dont les agissements sont jugés contraires aux intérêts des États-Unis.

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Illustration : œuvre du XIVe siècle attribuée à l'enlumineur Piérart dou Tielt - victimes de la peste noire à Tournai, en Belgique, en 1353.

Par Nicolas Gary

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