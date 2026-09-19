Calibre 9.15 cache un jeu dont vous serez le héros entièrement piloté par IA

La fantaisie est pleinement assumée par Kovid Goyal, créateur et mainteneur du logiciel, mais soigneusement tenue à l’écart : rien ne s’active sans intervention de l’utilisateur. Pourtant, les utilisateurs n'apprécient manifestement guère la bonne intention témoignée.

Un jeu caché dans les réglages

La nouveauté est suffisamment inhabituelle pour que les notes de version officielles de calibre racontent sa naissance. « Create your own adventure » devait servir à tester les différents moteurs d’IA compatibles avec le logiciel. L’exercice ayant fini par devenir, selon Kovid Goyal, « amusant à utiliser », le banc d’essai s’est mué en fonctionnalité.

Encore faut-il aller la chercher. Après la mise à jour, aucun bouton ne surgit au milieu de la bibliothèque. Il faut ouvrir Préférences, puis Barres d’outils et menus, et ajouter manuellement « Create your own Adventure » à la barre principale. Calibre insiste sur ce point : ses fonctions d’IA restent optionnelles et le code correspondant n’est pas chargé tant que l’utilisateur ne les lance pas explicitement. Un réglage permet même d’en masquer les mentions dans l’interface.

À partir de là, on quitte les étagères pour le terrain de jeu. Dans son test très complet, Korben décrit onze ambiances prédéfinies — fantasy, space opera, cyberpunk, western ou horreur gothique — auxquelles peut se substituer un univers rédigé par le joueur. Le modèle produit alors décor, personnages et mécanique de la partie. Puis vient le principe : écrire une action, recevoir la suite, recommencer. Pas de choix A, B ou C imposés ; le joueur formule librement ce qu’il souhaite tenter.

Le test apporte aussi une précision absente des notes de version : l’histoire obtenue peut être exportée au format EPUB, avec couverture et chapitres, puis rangée dans la bibliothèque calibre. Le gestionnaire boucle ainsi la boucle avec application : après avoir organisé les livres, il peut accueillir celui qu’une partie vient de produire.

Calibre n’embarque pas son propre modèle

Le tour de magie comporte toutefois son câble d’alimentation. Calibre ne fournit pas lui-même de modèle génératif. Il sert d’interface avec un fournisseur configuré par l’utilisateur ou avec un système installé localement. Korben a testé Ollama avec un modèle Qwen sur un Mac M4 : dans son cas, chaque tour nécessitait environ une minute pour quelque 450 mots. Un résultat lié à cette configuration, et non une mesure générale des performances.

Même prudence pour la langue. Lors de cet essai, un univers décrit en français a produit une réponse en anglais. Korben l’attribue aux instructions adressées au modèle, non traduites, et indique avoir dû demander explicitement une aventure en français. Une particularité constatée durant son test, donc, plutôt qu’une impossibilité du dispositif.

L’IA s’installe chapitre après chapitre

La fonction n’arrive pas dans un désert. Le 26 septembre 2025, calibre 8.11.1 avait inauguré « Ask AI » dans le lecteur : un passage sélectionné pouvait être soumis à un modèle pour obtenir explication, résumé ou réponse contextuelle, une évolution survenue quelques jours plus tard. Le 4 décembre, la version 8.16.2 élargissait le dispositif à la discussion autour d’un ou plusieurs ouvrages, aux recommandations de lecture et à LM Studio pour l’exécution locale.

C’est à ce moment que le sujet s’était échauffé. LWN rapportait le 15 décembre 2025 les protestations de plusieurs utilisateurs de MobileRead, certains contestant le principe même de voir l’IA entrer dans un logiciel consacré au livre. L’un d’eux, se présentant comme auteur, invoquait notamment l’utilisation d’œuvres pour l’entraînement de modèles. Goyal avait maintenu ces fonctionnalités, tout en acceptant un réglage destiné à masquer leurs entrées de menu. Celui-ci figure toujours dans la documentation de calibre 9.15.

La suite a confirmé la trajectoire. En février dernier, nous revenions sur calibre 9.0, qui inscrivait déjà ces outils dans la nouvelle interface. Puis calibre 9.8, publié le 1er mai 2026, a accepté les fournisseurs locaux utilisant une interface compatible OpenAI ; la version 9.11, le 2 juillet, a enrichi les requêtes libres d’« Ask AI ». Enfin, 9.14, datée du 28 août, a introduit la génération de couvertures par intelligence artificielle depuis l’éditeur de métadonnées.

Avec 9.15, le déplacement est plus franc : l’IA ne sert plus seulement à commenter, recommander ou habiller un livre. Elle intervient dans la production d’un récit que calibre peut ensuite remettre, très proprement, sur ses propres étagères. À chacun, ensuite, d’ouvrir cette porte — ou de continuer à ranger ses EPUB comme si de rien n’était.

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Par Nicolas Gary

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