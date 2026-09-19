Tolkien : ce texte écrit il y a plus d’un siècle paraît enfin en français

La mention « inédit » qui accompagne cette parution doit toutefois être entendue au sens français. Le texte n’est pas une découverte récente : Verlyn Flieger l’avait d’abord transcrit et édité en 2010 dans le volume 7 de la revue universitaire Tolkien Studies, avec deux essais de Tolkien consacrés au Kalevala. Une version destinée au grand public avait ensuite paru chez HarperCollins au Royaume-Uni le 27 août 2015. ActuaLitté en annonçait alors la publication, en soulignant déjà le caractère inachevé et particulièrement sombre de ce récit de jeunesse.

La date de composition demande elle aussi une nuance. La chronologie officielle du Tolkien Estate situe la réécriture de Kullervo en 1914, alors que Tolkien étudiait à Exeter College, Oxford. Mais l’auteur lui-même, dans une lettre adressée en 1955 au poète W.H. Auden, faisait remonter le début de ce travail à 1912-1913. Exeter College retient pour sa part une rédaction en 1914-1915. Plutôt que les « 110 ans » parfois avancés, il est donc plus exact de parler d’un texte conçu il y a plus d’un siècle.

Tolkien puise dans le Kalevala, vaste ensemble de chants traditionnels finno-caréliens compilé au XIXe siècle par Elias Lönnrot. Son Kullervo est un orphelin doté de pouvoirs surnaturels, élevé sous l’autorité d’Untamo, meurtrier de son père et ravisseur de sa mère. Vendu comme esclave, il jure de se venger, mais demeure prisonnier d’un destin tragique. Tolkien mêle prose et vers dans un texte encore très marqué par William Morris, influence également relevée par le Tolkien Estate.

Kullervo, kézako ?

Kullervo est le fils de Kalervo, tué par son frère Untamo, qui s’empare également de sa famille. Doté dès l’enfance de pouvoirs surnaturels, le garçon survit à trois tentatives d’assassinat ordonnées par son oncle, avant d’être vendu comme esclave. Protégé notamment par Musti, un chien noir aux pouvoirs magiques, il grandit avec le désir de venger son père. Son destin bascule lorsqu’il rencontre une jeune femme qu’il séduit sans savoir qu’elle est sa sœur Wanona, dont il avait été séparé.

Lorsqu’ils découvrent leur parenté, celle-ci se donne la mort. Accablé, Kullervo poursuit néanmoins sa vengeance contre Untamo. Le récit proprement dit demeurant inachevé, Tolkien n’en a conservé la conclusion que sous forme de synopsis : après avoir accompli sa vengeance, Kullervo revient sur les lieux de l’inceste et met fin à ses jours avec son épée. Cette trajectoire tragique servira ensuite de matrice à celle de Túrin Turambar dans le légendaire de Tolkien.

L’importance du récit tient surtout à sa place dans la genèse de son légendaire. Dans une lettre de 1964, Tolkien décrivait l’histoire du « malheureux Kullervo » comme le « germe » de sa tentative d’écrire ses propres légendes. Le personnage préfigure directement Túrin Turambar, héros des Enfants de Húrin et du Silmarillion, auquel il transmet plusieurs motifs : malédiction, inceste, vengeance et mort par l’épée. Le Tolkien Estate classe d’ailleurs The Story of Kullervo parmi les œuvres qui précèdent et nourrissent la construction de la Terre du Milieu.

Le volume français reprend le travail éditorial de Verlyn Flieger et rassemble le récit, ses brouillons, des notes ainsi que les textes de Tolkien sur le Kalevala. Il rejoint une série de publications posthumes qui continuent d’éclairer les marges de son œuvre. En 2024, nous revenions ainsi sur les Collected Poems, comprenant quelque 70 textes jusque-là inédits et en août dernier, c'est la traduction médiévale de Tolkien, Soul’s Warde, jamais publiée intégralement auparavant, faisait à son tour surface.

Avec Kullervo, c’est cette fois le laboratoire littéraire dans lequel s’élabore le futur légendaire de Tolkien qui devient accessible aux lecteurs francophones.

Crédits photo : Alpha historica

Par Clément Solym

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