Série Harry Potter : HBO avertit qu'il faudra patienter entre les saisons

Dans un entretien accordé à Deadline, Bloys explique que HBO cherche à faire revenir la série aussi vite que possible. « Ce ne sera pas deux ans » entre deux saisons, assure-t-il, tout en excluant une cadence annuelle. Une précision importante alors que la première saison, adaptée de Harry Potter à l’école des sorciers, débutera le 25 décembre 2026 sur HBO et HBO Max.

Aucune date n’est donc annoncée pour la saison 2. En déduire dès maintenant une diffusion en 2028 reste prématuré : HBO indique seulement vouloir rester sous les deux ans d’attente. La suite, consacrée à Harry Potter et la Chambre des secrets, a été commandée dès mai, avant même la diffusion du premier épisode. Son tournage doit commencer cet automne. Jon Brown, scénariste de la première saison, a parallèlement été promu co-showrunner aux côtés de Francesca Gardiner.

Ce calendrier répond aussi à une contrainte propre au projet : Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout, qui incarnent Harry, Hermione et Ron, grandissent en même temps que leurs personnages. Dès mars, Casey Bloys expliquait que la deuxième saison était déjà en cours d’écriture afin d’éviter une interruption trop importante entre deux épisodes de la saga. La taille de la production empêchait cependant, précisait-il déjà, un retour tous les ans.

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La deuxième saison commence par ailleurs à prendre forme. Kit Harington incarnera Gilderoy Lockhart, professeur de défense contre les forces du Mal dans La Chambre des secrets. L’ancien interprète de Jon Snow dans Game of Thrones remplacera Nicholas Hoult, contraint de quitter le projet pour des raisons de calendrier.

La prudence de HBO concerne également la durée totale de l’adaptation. Lors de son officialisation en avril 2023, Warner Bros. Discovery présentait le programme comme « une série d’une décennie », avec l’ambition d’adapter successivement les sept romans.

Interrogé cette semaine sur le maintien de ce plan, Bloys ne l’a cependant pas reconfirmé. « Qui sait ? », répond-il, soulignant que chaque livre constitue un projet considérable et qu’il raisonne désormais « saison par saison ». Une prudence qui ne signifie pas l’abandon des sept adaptations, mais laisse ouverte la durée nécessaire pour les mener à terme.

La première saison comptera huit épisodes. Francesca Gardiner en assure l’écriture et la production exécutive, tandis que Mark Mylod réalise plusieurs épisodes. J.K. Rowling demeure elle aussi productrice exécutive et, selon Bloys, impliquée dans la série sur le plan créatif.

Sortait début septembre la nouvelle bande-annonce, avec John Lithgow en Albus Dumbledore, Janet McTeer en Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en Severus Rogue et Nick Frost en Rubeus Hagrid. Le premier retour à Poudlard est fixé au 25 décembre. Pour les suivants, HBO préfère manifestement laisser un peu de magie au calendrier.

Crédits photo : HBO

Par Clément Solym

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