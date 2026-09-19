Livre d'occasion : Boulinier prépare l'ouverture de sa plus grande librairie

Le projet ne repose plus sur une simple annonce, ou plutôt, il devrait entraîner des annonces d'emploi. France Travail a publié en septembre plusieurs offres pour le futur établissement d’Esmans, dont un poste de vendeur en CDI à temps partiel, explicitement lié à « l’ouverture de son nouveau magasin ». La nouvelle adresse doit s’installer route du Petit-Fossard, dans un secteur commercial au nord de Montereau-Fault-Yonne. Aucune date officielle d’ouverture n’a toutefois été communiquée par l’enseigne.

Boulinier connaît déjà bien le département. En 2013, la maison avait ouvert à Moret-Loing-et-Orvanne une librairie de 300 m², toujours en activité. Elle exploite également quatre adresses parisiennes, à Saint-Michel, Jourdan, Châtelet et Bonne-Nouvelle. Toutes sont désormais consacrées à l’occasion, avec selon les magasins livres, bandes dessinées, mangas, CD, DVD et vinyles.

Fondée en 1845 rue des Mathurins, la future enseigne Boulinier s’installe boulevard Saint-Michel en 1858. Paul Boulinier rachète le fonds en 1886 et l’entreprise familiale gagne le numéro 20 du boulevard en 1938. Cette adresse historique avait fermé le 30 juin 2020, après le non-renouvellement du bail commercial, une disparition alors suivie par ActuaLitté. L’enseigne était néanmoins restée dans le Quartier latin et avait ouvert en mars 2022 une nouvelle librairie de 100 m² au 18, boulevard Saint-Michel.

La nouvelle implantation intervient alors que le marché de l’occasion occupe désormais une place significative dans les achats de livres. L’étude publiée en 2024 par le ministère de la Culture et la Sofia établissait qu’en 2022 près de 20 % des livres achetés en France étaient d’occasion, tout en représentant moins de 10 % de la valeur du marché.

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Le prix constitue, selon cette enquête, la première motivation des acheteurs. Le phénomène attire également de nouveaux réseaux : en juin 2026, Maison de la Presse a ainsi lancé avec Recyclivre un service de reprise de livres dans plusieurs de ses magasins.

L’ouverture d’Esmans intervient enfin dans une période plus difficile pour la librairie. Le Centre national du livre a recensé 83 ouvertures contre 85 fermetures en 2025, premier solde négatif depuis la création de son panorama, avec 57 reprises.

ActuaLitté relevait encore en septembre un recul des ventes observé au début de 2026 et une fragilisation plus large des acteurs du secteur. Dans ce contexte, Boulinier fait le choix d’un format particulièrement vaste, entièrement consacré à l’occasion, sur un territoire où l’enseigne est déjà implantée depuis plus de dix ans. Un positionnement cohérent avec son modèle historique : l’entreprise revendique des produits 100 % d’occasion et des livres proposés à partir de 20 centimes.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Cécile Mazin

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