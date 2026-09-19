Livre d'occasion : Boulinier prépare l'ouverture de sa plus grande librairie

Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.
Le 19/09/2026 à 10:15 par Cécile Mazin
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19/09/2026 à 10:15
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Le projet ne repose plus sur une simple annonce, ou plutôt, il devrait entraîner des annonces d'emploi. France Travail a publié en septembre plusieurs offres pour le futur établissement d’Esmans, dont un poste de vendeur en CDI à temps partiel, explicitement lié à « l’ouverture de son nouveau magasin ». La nouvelle adresse doit s’installer route du Petit-Fossard, dans un secteur commercial au nord de Montereau-Fault-Yonne. Aucune date officielle d’ouverture n’a toutefois été communiquée par l’enseigne.
Boulinier connaît déjà bien le département. En 2013, la maison avait ouvert à Moret-Loing-et-Orvanne une librairie de 300 m², toujours en activité. Elle exploite également quatre adresses parisiennes, à Saint-Michel, Jourdan, Châtelet et Bonne-Nouvelle. Toutes sont désormais consacrées à l’occasion, avec selon les magasins livres, bandes dessinées, mangas, CD, DVD et vinyles.
Fondée en 1845 rue des Mathurins, la future enseigne Boulinier s’installe boulevard Saint-Michel en 1858. Paul Boulinier rachète le fonds en 1886 et l’entreprise familiale gagne le numéro 20 du boulevard en 1938. Cette adresse historique avait fermé le 30 juin 2020, après le non-renouvellement du bail commercial, une disparition alors suivie par ActuaLitté. L’enseigne était néanmoins restée dans le Quartier latin et avait ouvert en mars 2022 une nouvelle librairie de 100 m² au 18, boulevard Saint-Michel.
La nouvelle implantation intervient alors que le marché de l’occasion occupe désormais une place significative dans les achats de livres. L’étude publiée en 2024 par le ministère de la Culture et la Sofia établissait qu’en 2022 près de 20 % des livres achetés en France étaient d’occasion, tout en représentant moins de 10 % de la valeur du marché.
À LIRE - Paris : Boulinier ouvre une nouvelle librairie au 18, boulevard Saint-Michel
Le prix constitue, selon cette enquête, la première motivation des acheteurs. Le phénomène attire également de nouveaux réseaux : en juin 2026, Maison de la Presse a ainsi lancé avec Recyclivre un service de reprise de livres dans plusieurs de ses magasins.
L’ouverture d’Esmans intervient enfin dans une période plus difficile pour la librairie. Le Centre national du livre a recensé 83 ouvertures contre 85 fermetures en 2025, premier solde négatif depuis la création de son panorama, avec 57 reprises.
ActuaLitté relevait encore en septembre un recul des ventes observé au début de 2026 et une fragilisation plus large des acteurs du secteur. Dans ce contexte, Boulinier fait le choix d’un format particulièrement vaste, entièrement consacré à l’occasion, sur un territoire où l’enseigne est déjà implantée depuis plus de dix ans. Un positionnement cohérent avec son modèle historique : l’entreprise revendique des produits 100 % d’occasion et des livres proposés à partir de 20 centimes.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans.
15/09/2026, 17:51
La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.
15/09/2026, 15:42
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.
15/09/2026, 15:20
Le géant espagnol Grupo Planeta prépare son retour direct sur le marché français du livre. Éditions Planeta, nouvelle maison installée à Paris, constituera son propre catalogue sous la direction de Claire Do Sêrro, recrutée chez Robert Laffont. Les premiers ouvrages arriveront en librairie en août 2027, pour la rentrée littéraire, avec Dilisco à la diffusion et à la distribution.
15/09/2026, 15:13
Le Groupe Glénat annonce la création de « Glénat Signature », une nouvelle structure dédiée à la conception et à l’édition d’ouvrages sur mesure pour les entreprises, les marques et les institutions, s’appuyant sur les expertises complémentaires de Glénat et Hugo Publishing et en confie la direction à Corinne Tran, nommée Directrice du Développement et des Éditions Déléguées.
15/09/2026, 12:59
Le groupe Maury Imprimeur annonce l’ouverture d’un redressement judiciaire pour Maury Imprimeur et de procédures de sauvegarde pour Roto France Impression, Key Graphic et Maury Holding. L’activité doit se poursuivre sans interruption, mais les derniers comptes montrent une dégradation profonde de l’activité, malgré deux années de restructuration. Derrière le sort de 680 salariés se joue aussi une partie de la capacité française à imprimer rapidement magazines, hebdomadaires et livres à gros tirages.
15/09/2026, 12:54
Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.
15/09/2026, 12:51
Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.
15/09/2026, 12:14
Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.
15/09/2026, 11:32
La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
14/09/2026, 17:58
Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.
14/09/2026, 17:35
Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.
14/09/2026, 17:12
Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.
14/09/2026, 16:17
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