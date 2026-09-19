Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.
Le 19/09/2026 à 10:30 par Nicolas Gary
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19/09/2026 à 10:30
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La controverse trouve son origine dans un entretien accordé par Louisa Yousfi au podcast C’est Réel, dans l’émission Angle mort, diffusé le 9 septembre 2026. L’écrivaine y évoque notamment l’héritage colonial, l’intégration, l’islam, les rapports de domination et son dernier livre, La Grande Méthode. Dans un développement consacré à la position des « Blancs », qu’elle présente comme aliénés par leur situation de domination, elle déclare : « ils sont pas rattachés à ce qu’on appelle l’humanité générique.
En fait, c’est des Blancs ». La formule, largement relayée sur les réseaux sociaux à partir du 16 septembre, a parfois circulé sous une forme abrégée — « les Blancs ne sont pas rattachés à l’humanité » — qui supprime notamment la référence au concept d’« humanité générique ». C’est autour de l’interprétation de cette séquence, et de la question de savoir si elle constitue une critique d’une position historique de domination ou une assignation raciale, que s’est cristallisée la polémique.
La relation entre Louisa Yousfi et La fabrique éditions est ancienne. La maison a publié son premier essai, Rester barbare, le 18 mars 2022, puis sa contribution au collectif Contre la littérature politique en 2024 et, le 20 février 2026, La Grande Méthode. Ce dernier ouvrage, écrit dans le prolongement de son passage à la Villa Médicis en 2024-2025, a bénéficié du soutien de l’Académie de France à Rome.
L’éditeur avait déjà pris publiquement sa défense en octobre 2023, après des affichages visant une rencontre organisée à la librairie Terra Nova de Toulouse avec Houria Bouteldja : La fabrique affirmait alors son « soutien total » aux deux autrices et annonçait vouloir continuer à publier leurs travaux. Le texte adressé aujourd’hui à ActuaLitté s’inscrit donc dans une relation éditoriale suivie et dans un soutien publiquement assumé depuis plusieurs années.
Les propos ont entraîné plusieurs réactions et au moins deux initiatives judiciaires annoncées. Alexandre Allegret-Pilot, député UDR de la 5e circonscription du Gard, a déclaré le 17 septembre saisir le procureur de la République, estimant que les déclarations relevaient du « racisme anti-Blanc » ; l’association LÉA Antiracisme a également annoncé engager une procédure afin que la justice examine les propos et leur éventuelle qualification pénale.
Ces appréciations demeurent celles de leurs auteurs et ne constituent pas, en elles-mêmes, une qualification judiciaire. La controverse prolonge par ailleurs des débats antérieurs autour de l’œuvre de Louisa Yousfi : en mars 2026, Mediapart avait notamment reproché à La Grande Méthode une pensée essentialisante et conservatrice, tout en reconnaissant ses qualités littéraires. En mai, QG Décolonial avait répondu par un long texte contestant cette lecture et accusant les critiques de l’ouvrage de contresens et de biais d’interprétation.
Au cœur de la réponse de La fabrique figure enfin la notion d’« humanité générique », traduction possible du Gattungswesen employé par Karl Marx dans les Manuscrits économico-philosophiques de 1844, également rendu en français par « être générique ». Marx y pense l’être humain dans sa capacité à se rapporter consciemment à l’humanité comme espèce et décrit le travail aliéné comme ce qui l’éloigne de cette dimension universelle de son existence. Le concept ne désigne donc pas, chez lui, une catégorie biologique réservée à certains groupes humains.
En revanche, les passages des Manuscrits consacrés au Gattungswesen ne formulent ni une opposition entre les « Blancs » et l’humanité générique, ni le rattachement explicite de celle-ci « au prolétariat, aux esclaves [et] aux travailleurs des colonies » avancé dans le texte de La fabrique. Cette articulation relève de la lecture politique proposée par l’éditeur et doit, à ce titre, être distinguée de la formulation originale de Marx.
Nous publions ci-dessous, dans son intégralité, la tribune que les éditions La fabrique nous ont adressée le 18 septembre 2026.
Il faut vraiment être ignorant des deux dernières décennies de débat intellectuel, et de tout un segment de la littérature internationale, pour croire avoir déniché, comme le fait en cœur toute la fachosphère, une révélation dans ce propos oral récent de Louisa Yousfi : « Les Blancs ne sont pas rattachés à ce qu’on appelle l’humanité générique, ce sont “des Blancs” ». Il n’a pourtant pas manqué ces derniers temps de lanceurs d’alerte, écrivain·es, universitaires ou artistes, pour rappeler au monde occidental, qui pressent avec angoisse son déclin, que la définition standard de l’humanité qu’il a bricolée à son image, celle d’un homme blanc, inventeur de la démocratie en Grèce, du christianisme et de la mort de Dieu, du capitalisme en Angleterre, des Beatles, et depuis parti à la conquête de l’espace, que cette humanité standard donc, comme construction sociale, excluait de son périmètre la majorité de l’humanité réelle – celle que Marx appelait justement « humanité générique » (Gattungswesen) et rattachait au prolétariat, aux esclaves, aux travailleurs des colonies –, refoulée aux marges de l’histoire et du « concert des nations » (nucléarisées) ; et, qu’à travers cette exclusion même, en fait, elle s’excluait elle, devenant pour le reste du monde : « les Blancs ». »
Faire mine de croire qu’il y a dans la formule de Louisa Yousfi autre chose que le rappel de cette condition, qu’elle voudrait par-là suggérer, par exemple, que les Blancs ne sont simplement pas des humains, au sens biologique, mais disons des animaux ou des barbares, c’est grotesque et aucune ligne qu’elle a écrite ni aucune parole qu’elle a tenue ne pourra naturellement l’établir. C’est précisément un lexique qui appartient intégralement à l’Europe conquérante et belliqueuse des temps modernes… et à ceux qui s’en prétendent aujourd’hui les descendants et qui n’ont visiblement toujours par les mots pour penser le monde autrement.
Mais, sauf à craindre sincèrement un tel déclassement de l’« Occident », précipité par son hybris guerrière ou le désastre écologique hors des contours de l’humanité (il n’y a que la vérité qui blesse), difficile d’imaginer que les attaques et menaces de poursuites judiciaires que subit Louisa Yousfi ces jours-ci ne soient pas purement instrumentales : il s’agit de faire taire une voix antiraciste, digne, intransigeante et littéraire qui s’est faite avec talent l’écho du destin de l’immigration postcoloniale en France.
Cette entourloupe va capoter, on ne peut croire qu’une justice honnête perde son temps avec cette affaire ou acquiesce à une interprétation aussi frauduleuse des faits. Mais, on le sait bien, le mal est en partie fait quand l’opprobre est ainsi jeté sur les réseaux sociaux où vient lugubrement communier toute l’extrême droite.
On peut cependant y résister, en ne cédant rien à la campagne d’intimidation qui s’organise ; et, pourquoi pas, en saisissant la perche généreusement tendue par Louisa Yousfi dans le même extrait à travers cette apostrophe : « Il faut sauver les Blancs ! » D’ailleurs, la littérature n’aurait-elle pas ici son mot à dire ?
Pour notre part, nous apportons tout notre soutien à Louisa Yousfi dont nous sommes fier·es de publier les livres.
Crédits photo : C'est Réel
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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03/09/2026, 17:07
Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.
02/09/2026, 17:01
Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique.
02/09/2026, 15:56
Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.
01/09/2026, 17:32
Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.
01/09/2026, 17:05
Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.
31/08/2026, 17:44
Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.
31/08/2026, 17:11
Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?
29/08/2026, 10:00
Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
29/08/2026, 09:00
On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.
29/08/2026, 08:00
Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».
28/08/2026, 17:22
Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.
27/08/2026, 16:45
Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.
26/08/2026, 18:22
Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?
25/08/2026, 11:11
Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.
25/08/2026, 09:09
Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.
25/08/2026, 09:05
Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.
22/08/2026, 11:05
Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.
22/08/2026, 10:05
Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.
19/08/2026, 18:18
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