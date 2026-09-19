Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

La controverse trouve son origine dans un entretien accordé par Louisa Yousfi au podcast C’est Réel, dans l’émission Angle mort, diffusé le 9 septembre 2026. L’écrivaine y évoque notamment l’héritage colonial, l’intégration, l’islam, les rapports de domination et son dernier livre, La Grande Méthode. Dans un développement consacré à la position des « Blancs », qu’elle présente comme aliénés par leur situation de domination, elle déclare : « ils sont pas rattachés à ce qu’on appelle l’humanité générique.

En fait, c’est des Blancs ». La formule, largement relayée sur les réseaux sociaux à partir du 16 septembre, a parfois circulé sous une forme abrégée — « les Blancs ne sont pas rattachés à l’humanité » — qui supprime notamment la référence au concept d’« humanité générique ». C’est autour de l’interprétation de cette séquence, et de la question de savoir si elle constitue une critique d’une position historique de domination ou une assignation raciale, que s’est cristallisée la polémique.

La relation entre Louisa Yousfi et La fabrique éditions est ancienne. La maison a publié son premier essai, Rester barbare, le 18 mars 2022, puis sa contribution au collectif Contre la littérature politique en 2024 et, le 20 février 2026, La Grande Méthode. Ce dernier ouvrage, écrit dans le prolongement de son passage à la Villa Médicis en 2024-2025, a bénéficié du soutien de l’Académie de France à Rome.

L’éditeur avait déjà pris publiquement sa défense en octobre 2023, après des affichages visant une rencontre organisée à la librairie Terra Nova de Toulouse avec Houria Bouteldja : La fabrique affirmait alors son « soutien total » aux deux autrices et annonçait vouloir continuer à publier leurs travaux. Le texte adressé aujourd’hui à ActuaLitté s’inscrit donc dans une relation éditoriale suivie et dans un soutien publiquement assumé depuis plusieurs années.

Les propos ont entraîné plusieurs réactions et au moins deux initiatives judiciaires annoncées. Alexandre Allegret-Pilot, député UDR de la 5e circonscription du Gard, a déclaré le 17 septembre saisir le procureur de la République, estimant que les déclarations relevaient du « racisme anti-Blanc » ; l’association LÉA Antiracisme a également annoncé engager une procédure afin que la justice examine les propos et leur éventuelle qualification pénale.

Ces appréciations demeurent celles de leurs auteurs et ne constituent pas, en elles-mêmes, une qualification judiciaire. La controverse prolonge par ailleurs des débats antérieurs autour de l’œuvre de Louisa Yousfi : en mars 2026, Mediapart avait notamment reproché à La Grande Méthode une pensée essentialisante et conservatrice, tout en reconnaissant ses qualités littéraires. En mai, QG Décolonial avait répondu par un long texte contestant cette lecture et accusant les critiques de l’ouvrage de contresens et de biais d’interprétation.

Au cœur de la réponse de La fabrique figure enfin la notion d’« humanité générique », traduction possible du Gattungswesen employé par Karl Marx dans les Manuscrits économico-philosophiques de 1844, également rendu en français par « être générique ». Marx y pense l’être humain dans sa capacité à se rapporter consciemment à l’humanité comme espèce et décrit le travail aliéné comme ce qui l’éloigne de cette dimension universelle de son existence. Le concept ne désigne donc pas, chez lui, une catégorie biologique réservée à certains groupes humains.

En revanche, les passages des Manuscrits consacrés au Gattungswesen ne formulent ni une opposition entre les « Blancs » et l’humanité générique, ni le rattachement explicite de celle-ci « au prolétariat, aux esclaves [et] aux travailleurs des colonies » avancé dans le texte de La fabrique. Cette articulation relève de la lecture politique proposée par l’éditeur et doit, à ce titre, être distinguée de la formulation originale de Marx.

Nous publions ci-dessous, dans son intégralité, la tribune que les éditions La fabrique nous ont adressée le 18 septembre 2026.

Les Blancs et l’humanité générique — soutien à Louisa Yousfi

Il faut vraiment être ignorant des deux dernières décennies de débat intellectuel, et de tout un segment de la littérature internationale, pour croire avoir déniché, comme le fait en cœur toute la fachosphère, une révélation dans ce propos oral récent de Louisa Yousfi : « Les Blancs ne sont pas rattachés à ce qu’on appelle l’humanité générique, ce sont “des Blancs” ». Il n’a pourtant pas manqué ces derniers temps de lanceurs d’alerte, écrivain·es, universitaires ou artistes, pour rappeler au monde occidental, qui pressent avec angoisse son déclin, que la définition standard de l’humanité qu’il a bricolée à son image, celle d’un homme blanc, inventeur de la démocratie en Grèce, du christianisme et de la mort de Dieu, du capitalisme en Angleterre, des Beatles, et depuis parti à la conquête de l’espace, que cette humanité standard donc, comme construction sociale, excluait de son périmètre la majorité de l’humanité réelle – celle que Marx appelait justement « humanité générique » (Gattungswesen) et rattachait au prolétariat, aux esclaves, aux travailleurs des colonies –, refoulée aux marges de l’histoire et du « concert des nations » (nucléarisées) ; et, qu’à travers cette exclusion même, en fait, elle s’excluait elle, devenant pour le reste du monde : « les Blancs ». »

Faire mine de croire qu’il y a dans la formule de Louisa Yousfi autre chose que le rappel de cette condition, qu’elle voudrait par-là suggérer, par exemple, que les Blancs ne sont simplement pas des humains, au sens biologique, mais disons des animaux ou des barbares, c’est grotesque et aucune ligne qu’elle a écrite ni aucune parole qu’elle a tenue ne pourra naturellement l’établir. C’est précisément un lexique qui appartient intégralement à l’Europe conquérante et belliqueuse des temps modernes… et à ceux qui s’en prétendent aujourd’hui les descendants et qui n’ont visiblement toujours par les mots pour penser le monde autrement.

Mais, sauf à craindre sincèrement un tel déclassement de l’« Occident », précipité par son hybris guerrière ou le désastre écologique hors des contours de l’humanité (il n’y a que la vérité qui blesse), difficile d’imaginer que les attaques et menaces de poursuites judiciaires que subit Louisa Yousfi ces jours-ci ne soient pas purement instrumentales : il s’agit de faire taire une voix antiraciste, digne, intransigeante et littéraire qui s’est faite avec talent l’écho du destin de l’immigration postcoloniale en France.

Cette entourloupe va capoter, on ne peut croire qu’une justice honnête perde son temps avec cette affaire ou acquiesce à une interprétation aussi frauduleuse des faits. Mais, on le sait bien, le mal est en partie fait quand l’opprobre est ainsi jeté sur les réseaux sociaux où vient lugubrement communier toute l’extrême droite.

On peut cependant y résister, en ne cédant rien à la campagne d’intimidation qui s’organise ; et, pourquoi pas, en saisissant la perche généreusement tendue par Louisa Yousfi dans le même extrait à travers cette apostrophe : « Il faut sauver les Blancs ! » D’ailleurs, la littérature n’aurait-elle pas ici son mot à dire ?

Pour notre part, nous apportons tout notre soutien à Louisa Yousfi dont nous sommes fier·es de publier les livres.

Crédits photo : C'est Réel

Par Nicolas Gary

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