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C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, lauréat du Prix du roman Fnac 2036

Le Prix du Roman Fnac 2026 est attribué à Thélyson Orélien pour C’était ça ou mourir, son premier roman publié en France chez Grasset. L’écrivain québécois d’origine haïtienne s’impose au terme de la 25e édition de la récompense, créée en 2002 et conçue comme l’un des premiers rendez-vous de la rentrée littéraire.

Le 21/09/2026 à 08:00 par Dépêche

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Publié le :

21/09/2026 à 08:00

Dépêche

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La récompense repose sur un jury de 800 personnes, composé à parts égales de 400 libraires Fnac et 400 adhérents de l’enseigne. Plus de 250 romans de la rentrée ont été lus et évalués pendant l’été avant une première sélection de 30 titres, puis une finale à cinq. C’était ça ou mourir était en lice face à Ne cherche pas le chaos, de Marion Brunet, Ce qui se joue, de Caroline Hinault, Ici, maintenant, de Tom Newlands, et Ce qui dort sous le camélia, de Claudie O. Wetterwald.

Publié le 19 août 2026, le roman suit Jonas Dorléon, professeur d’histoire à Port-au-Prince, contraint de quitter Haïti lorsque la violence gagne son quartier de Carrefour-Feuilles. Avec pour seuls biens un diplôme, un cahier de poèmes et une photographie de sa mère, il traverse la République dominicaine, le Brésil et le Mexique, puis poursuit sa route vers les États-Unis, avec le Canada pour horizon.

Le récit transforme ce parcours migratoire en épreuve physique et intime, sans abandonner l’humour. Dans Paroles de libraire, sur ActuaLitté, Julian, libraire à la Fnac Paris Gare de Lyon, soulignait cette tension entre brutalité et rire, jusqu’à voir dans ce dernier une manière, pour Jonas, de « vérifier qu’il était vivant ».

Le livre s’est aussi rapidement installé parmi les meilleures ventes. Selon les données Edistat, il totalisait 31.914 exemplaires vendus à l’issue de la semaine 37 (du 7 au 13 septembre), dont plus de 70 % dans les circuits de librairie. Sur la seule semaine du 7 au 13 septembre, 10.766 exemplaires ont été écoulés, ce qui plaçait le roman au 8e rang du classement des 200 meilleures ventes d'Edistat.

CHRONIQUE - C’était ça ou mourir : raconter l’exil avec une arme inattendue, le rire

Cette nouvelle distinction prolonge une rentrée déjà très favorable à Thélyson Orélien. C’était ça ou mourir a reçu le Prix Méduse, le Prix Première Plume et, le 18 septembre, le Prix Roman News Publicisdrugstore – Les Échos Week-End. 

La moisson pourrait d’ailleurs ne pas s’arrêter là. C’était ça ou mourir figure dans les premières sélections de cinq des principaux prix de l’automne : Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis et Décembre. Le premier roman de Thélyson Orélien est également retenu pour le Prix du Premier Roman, le Prix André Malraux et le Prix Jean Giono, ainsi que dans la sélection resserrée du Renaudot des lycéens, où cinq ouvrages seront soumis au vote de quelque 400 élèves.

Une présence particulièrement dense dans les listes de la rentrée, qui s’ajoute aux récompenses déjà obtenues par le livre depuis l’été. Né en 1988 aux Gonaïves, Thélyson Orélien est poète, romancier, chroniqueur et critique. Le livre a d’abord paru au Québec, aux Éditions du Boréal, le 9 mars 2026 et ses droits ont depuis été cédés dans plus d’une vingtaine de pays.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Thélyson Orélien ©JF PAGA, Grasset

 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Prix du roman Fnac 2026 : 30 livres pour lancer la rentrée littéraire

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

ActuaLitté Fnac.com

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Scannez le code barre 9782246847069
9782246847069
© Notice établie par ORB
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