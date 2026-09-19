Babelica 2026 donne la parole à 30 jeunes auteurs du monde entier

Le programme a été construit à partir de leurs textes, réunis autour de plusieurs préoccupations : répression, exil, guerre, nature et spiritualité, transmission, corps et genre, décolonisation des imaginaires ou encore intelligence artificielle. Ces contributions sont au cœur de « Résister et espérer », un numéro spécial de la revue Bibliodiversité préparé par l’Alliance avec les éditions Double ponctuation. Le projet entend faire entendre les inquiétudes, les luttes, les utopies et les espoirs de cette nouvelle génération.

Le 21 septembre, les échanges porteront sur les formes de résistance face à la répression, avec des intervenants de Malaisie, d’Inde, du Mozambique et de Turquie, puis sur l’exil et la reconstruction entre plusieurs mondes. Une troisième rencontre abordera la manière de se projeter dans des sociétés traversées par la guerre, avant une table ronde consacrée à la nature et à la spiritualité, envisagées comme des refuges pour résister et espérer.

Le 22 septembre, la programmation se poursuivra autour de la transmission et de l’adaptation, dans le cadre d’un partenariat avec l’Association internationale des libraires francophones, puis du corps et du genre, de la décolonisation des imaginaires et de la littérature. La journée s’achèvera sur une rencontre consacrée à l’intelligence artificielle, « entre rêve et cauchemar ». Éditeurs, éditrices et libraires interviendront aux côtés des jeunes auteurs.

Plusieurs lectures, proposées dans différentes langues, ponctueront également les deux journées. Deux marchés des droits sont prévus le 22 septembre : le premier, à 13 h, consacré à la littérature jeunesse ; le second, à 14 h, à la littérature et aux sciences humaines et sociales. Babelica entend ainsi associer débats, circulation des textes et rencontres professionnelles entre acteurs du livre de différents continents et espaces linguistiques.

En parallèle, la sélection de livres de l’édition 2026 est dévoilée à partir du 18 septembre dans la rubrique « Books » de la plateforme. Selon les organisateurs, elle rassemble des titres issus de 170 maisons d’édition de 60 pays, afin de rendre visible la diversité des catalogues indépendants et de soutenir la bibliodiversité.

Les rencontres seront accessibles en direct sur Babelica. Tous les événements seront enregistrés et resteront disponibles sur la plateforme après leur diffusion.

Par Dépêche

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