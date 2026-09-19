Le dimanche matin, deux heures de lecture, téléphone au fond du sac

À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.
Le 19/09/2026 à 11:30 par Nicolas Gary
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19/09/2026 à 11:30
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Pour faire lire, donc, on peut encore essayer… la lecture. Sur les pelouses de l’Amir-ud-Daula Public Library, à Qaiserbagh, pas de titre imposé, pas de thème commun, pas de discussion obligatoire. Le Times of India racontait en début de semaine, que chacun vient avec un livre, un journal, une revue ou une bande dessinée.
Ceux qui arrivent sans rien peuvent choisir dans les collections de l’établissement ou parmi les ouvrages proposés par le café installé sur place. Une règle, tout de même : téléphone et smartphones restent avec son propriétaire, mais il doit être éteint et rangé dans une poche ou un sac pendant les deux heures.
Quant à la lecture, elle doit se faire sur support physique. « Nous voulions faire revenir les plus jeunes dans les bibliothèques et développer la culture de la lecture dans la ville », explique Supriya Sharma, bibliothécaire de l’établissement. La séance est gratuite et ouverte à tous les âges.
Le projet a été lancé le 12 août, à l’occasion du National Librarian’s Day. Cette journée correspond à l’anniversaire de Shiyali Ramamrita Ranganathan, né en 1892, présenté par l’INFLIBNET Centre comme le « père de la bibliothéconomie en Inde ». En 2026, la campagne nationale marquait le 134e anniversaire de sa naissance.
Le rendez-vous de Lucknow n’est pas tout à fait un ovni. À Bengaluru, Cubbon Reads est né à la fin de 2022 autour du même principe : chacun vient avec son propre texte et lit, essentiellement en silence, sans programme commun. En juin 2023, l’Indian Express recensait déjà 56 groupes apparentés, dont 15 hors d’Inde.
Le mouvement a ensuite continué d’essaimer : fin 2024, le même quotidien évoquait plus de 70 villes. À Lucknow, la formule ajoute une contrainte particulièrement nette : pendant la séance, les écrans restent hors jeu.
On pourrait croire l’Amir-ud-Daula engagée dans une croisade anti-numérique. Ce serait rater la moitié de l’histoire. Son propre portail se présente comme la Lucknow Digital Library et met en avant 15 ordinateurs tout-en-un, le Wi-Fi ainsi qu’un système de gestion RFID.
Au 15 septembre 2026, il affiche 123.059 entrées dans la catégorie « Books », dont 78.122 « Digitized Books », mais aussi 26.498 revues, 8.371 magazines, 1.411 journaux et 358 manuscrits. Ces chiffres décrivent les catégories du portail numérique : ils ne doivent pas être confondus avec un inventaire des seuls volumes physiques conservés dans le bâtiment.
La parenthèse du dimanche n’est donc pas un reniement technologique, mais un créneau volontairement débarrassé des écrans. Supriya Sharma présente également l’opération comme un moyen de rapprocher les plus jeunes des fonds consacrés à l’histoire de l’Awadh, région historique dont Lucknow fut l’un des grands centres.
L’âge exact de la bibliothèque demande un peu de précision. Le Times of India la présente comme « établie en 1868 », date que le portail du Directorate of Public Libraries de l’Uttar Pradesh donne également comme « Establishment Year ». L’historique publié par l’Amir-ud-Daula Public Library elle-même ne mentionne toutefois pas 1868 : son récit commence en 1882, lorsque la collection relevait du Provincial Museum de Lucknow, puis indique son ouverture aux étudiants en 1887.
La suite est mieux balisée. En 1907, les fonds sont transférés à la Lal Baradari, puis à la Chota Chattar Manzil en 1910. La première pierre d’un bâtiment spécialement destiné à la bibliothèque est posée en 1921 par Harcourt Butler ; l’établissement y emménage en 1926. Le site précise qu’il a été nommé en hommage à Mohammad Amir Hasan Khan, qui portait le titre d’Amir-ud-Daula.
Le service des bibliothèques publiques de l’Uttar Pradesh décrit pour sa part un édifice d’environ 3.000 m², d’architecture indo-islamique, abritant notamment des collections en anglais, hindi, sanskrit, bengali, persan et arabe.
Le rendez-vous pourrait désormais s’étendre à la soirée. D’après le reportage du Times of India, certains participants ont demandé l’ouverture d’un second créneau ; la bibliothèque assure avoir pris la proposition en considération et envisage de l’instaurer dans les prochains mois.
Crédits photo : Bibliothèque Amir-ud-Daulah, Lucknow
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.
16/09/2026, 14:51
Après une première édition publiée en 2025, Caroline Sam’s relance aujourd’hui l’aventure autour de son roman Antonio, avec un projet de réédition collector, illustrée et solidaire. Une nouvelle édition pensée comme un véritable objet-livre, mais aussi comme un hommage à deux figures qui ont profondément marqué le monde du sport automobile (F1 et F2) : Jules Bianchi et Anthoine Hubert. Projet porté par Caroline Sam’s
16/09/2026, 12:18
Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans.
15/09/2026, 17:51
La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.
15/09/2026, 15:42
Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.
15/09/2026, 15:20
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.
15/09/2026, 15:20
Le géant espagnol Grupo Planeta prépare son retour direct sur le marché français du livre. Éditions Planeta, nouvelle maison installée à Paris, constituera son propre catalogue sous la direction de Claire Do Sêrro, recrutée chez Robert Laffont. Les premiers ouvrages arriveront en librairie en août 2027, pour la rentrée littéraire, avec Dilisco à la diffusion et à la distribution.
15/09/2026, 15:13
Le Groupe Glénat annonce la création de « Glénat Signature », une nouvelle structure dédiée à la conception et à l’édition d’ouvrages sur mesure pour les entreprises, les marques et les institutions, s’appuyant sur les expertises complémentaires de Glénat et Hugo Publishing et en confie la direction à Corinne Tran, nommée Directrice du Développement et des Éditions Déléguées.
15/09/2026, 12:59
Le groupe Maury Imprimeur annonce l’ouverture d’un redressement judiciaire pour Maury Imprimeur et de procédures de sauvegarde pour Roto France Impression, Key Graphic et Maury Holding. L’activité doit se poursuivre sans interruption, mais les derniers comptes montrent une dégradation profonde de l’activité, malgré deux années de restructuration. Derrière le sort de 680 salariés se joue aussi une partie de la capacité française à imprimer rapidement magazines, hebdomadaires et livres à gros tirages.
15/09/2026, 12:54
Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.
15/09/2026, 12:51
Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.
15/09/2026, 12:14
Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.
15/09/2026, 11:32
La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
14/09/2026, 17:58
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