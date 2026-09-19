Le dimanche matin, deux heures de lecture, téléphone au fond du sac

Pour faire lire, donc, on peut encore essayer… la lecture. Sur les pelouses de l’Amir-ud-Daula Public Library, à Qaiserbagh, pas de titre imposé, pas de thème commun, pas de discussion obligatoire. Le Times of India racontait en début de semaine, que chacun vient avec un livre, un journal, une revue ou une bande dessinée.

Ceux qui arrivent sans rien peuvent choisir dans les collections de l’établissement ou parmi les ouvrages proposés par le café installé sur place. Une règle, tout de même : téléphone et smartphones restent avec son propriétaire, mais il doit être éteint et rangé dans une poche ou un sac pendant les deux heures.

Quant à la lecture, elle doit se faire sur support physique. « Nous voulions faire revenir les plus jeunes dans les bibliothèques et développer la culture de la lecture dans la ville », explique Supriya Sharma, bibliothécaire de l’établissement. La séance est gratuite et ouverte à tous les âges.

Silence, on lit

Le projet a été lancé le 12 août, à l’occasion du National Librarian’s Day. Cette journée correspond à l’anniversaire de Shiyali Ramamrita Ranganathan, né en 1892, présenté par l’INFLIBNET Centre comme le « père de la bibliothéconomie en Inde ». En 2026, la campagne nationale marquait le 134e anniversaire de sa naissance.

Le rendez-vous de Lucknow n’est pas tout à fait un ovni. À Bengaluru, Cubbon Reads est né à la fin de 2022 autour du même principe : chacun vient avec son propre texte et lit, essentiellement en silence, sans programme commun. En juin 2023, l’Indian Express recensait déjà 56 groupes apparentés, dont 15 hors d’Inde.

Le mouvement a ensuite continué d’essaimer : fin 2024, le même quotidien évoquait plus de 70 villes. À Lucknow, la formule ajoute une contrainte particulièrement nette : pendant la séance, les écrans restent hors jeu.

Le paradoxe tient dans la poche

On pourrait croire l’Amir-ud-Daula engagée dans une croisade anti-numérique. Ce serait rater la moitié de l’histoire. Son propre portail se présente comme la Lucknow Digital Library et met en avant 15 ordinateurs tout-en-un, le Wi-Fi ainsi qu’un système de gestion RFID.

Au 15 septembre 2026, il affiche 123.059 entrées dans la catégorie « Books », dont 78.122 « Digitized Books », mais aussi 26.498 revues, 8.371 magazines, 1.411 journaux et 358 manuscrits. Ces chiffres décrivent les catégories du portail numérique : ils ne doivent pas être confondus avec un inventaire des seuls volumes physiques conservés dans le bâtiment.

La parenthèse du dimanche n’est donc pas un reniement technologique, mais un créneau volontairement débarrassé des écrans. Supriya Sharma présente également l’opération comme un moyen de rapprocher les plus jeunes des fonds consacrés à l’histoire de l’Awadh, région historique dont Lucknow fut l’un des grands centres.

1868, 1882 : une chronologie à manier avec soin

L’âge exact de la bibliothèque demande un peu de précision. Le Times of India la présente comme « établie en 1868 », date que le portail du Directorate of Public Libraries de l’Uttar Pradesh donne également comme « Establishment Year ». L’historique publié par l’Amir-ud-Daula Public Library elle-même ne mentionne toutefois pas 1868 : son récit commence en 1882, lorsque la collection relevait du Provincial Museum de Lucknow, puis indique son ouverture aux étudiants en 1887.

La suite est mieux balisée. En 1907, les fonds sont transférés à la Lal Baradari, puis à la Chota Chattar Manzil en 1910. La première pierre d’un bâtiment spécialement destiné à la bibliothèque est posée en 1921 par Harcourt Butler ; l’établissement y emménage en 1926. Le site précise qu’il a été nommé en hommage à Mohammad Amir Hasan Khan, qui portait le titre d’Amir-ud-Daula.

Le service des bibliothèques publiques de l’Uttar Pradesh décrit pour sa part un édifice d’environ 3.000 m², d’architecture indo-islamique, abritant notamment des collections en anglais, hindi, sanskrit, bengali, persan et arabe.

Le rendez-vous pourrait désormais s’étendre à la soirée. D’après le reportage du Times of India, certains participants ont demandé l’ouverture d’un second créneau ; la bibliothèque assure avoir pris la proposition en considération et envisage de l’instaurer dans les prochains mois.

Crédits photo : Bibliothèque Amir-ud-Daulah, Lucknow

Par Nicolas Gary

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