Livres IA sur Amazon : le grand remplacement des auteurs humains ?

Le bouchon était déjà visible. Voici maintenant ceux qui le mesurent expliquer qui risque de rester coincé dedans. Le 18 août, ActuaLitté revenait sur la prépublication Generative AI floods and dilutes the market for books, signée Tuhin Chakrabarty, Xinyue Liu, Jane C. Ginsburg et Paramveer Dhillon. Sa conclusion ? un livre sur cinq contient plus de 25 % d'intervention IA. Depuis, Fortune a interrogé directement deux de ses auteurs et Amazon sur les conséquences économiques qu’ils tirent de leurs résultats.

L’étude, dans sa troisième version datée du 3 août, porte sur 14.419 ebooks de fiction de genre parus de janvier 2023 à mars 2026 et suivis commercialement jusqu’au 29 juin. Le corpus vise essentiellement l’autoédition, même si environ 0,3 % des références ont finalement été identifiées comme relevant d’éditeurs traditionnels.

Les chercheurs ont analysé les textes complets à l’aide de Pangram 3.3 et distinguent notamment les ouvrages dont plus de 25 % du contenu est détecté comme généré par IA. Toutefois un détecteur fournit une classification, pas l’historique certifié de fabrication d’un manuscrit.

Sur ce seuil, 2880 titres — 20 % de l’échantillon — sont classés parmi les ouvrages comportant une proportion « substantielle » de texte IA. Ils ne représentent pourtant que 12,1 % des ventes observées et 11,3 % des recettes pendant leur fenêtre de lancement. Pas exactement la machine à best-sellers annoncée par les prophètes du bouton magique.

Beaucoup plus de livres, beaucoup moins de place

Le problème se situe ailleurs. Entre le début de 2023 et le premier trimestre 2026, le nombre de références du panel enregistrant des ventes au cours d’un trimestre a été multiplié par 19,2. Dans le même temps, les ventes unitaires progressaient d’un facteur 7,3 et le chiffre d’affaires de 8,9. Autrement dit : les rayons numériques se remplissent plus vite que le portefeuille des lecteurs.

Les chercheurs constatent parallèlement que les ouvrages sans texte détecté comme IA perdent davantage de positions dans les catégories où les titres fortement signalés sont les plus nombreux. Dans leurs classements reconstruits, leur part des places du Top 25 passe d’environ 88 % dans les segments les moins exposés à 63 % dans les plus concernés. L’écart est encore plus marqué dans les genres où Kindle Unlimited occupe une place importante.

C’est cette mécanique que Paramveer Dhillon, professeur associé à l’université du Michigan et coauteur de l’étude, décrit désormais à Fortune comme un effet d’éviction. Selon lui, sous l’effet de cette concurrence accrue, les auteurs humains « risquent d’être écrasés » et leurs revenus de diminuer.

Même prudence, néanmoins, que lors de la première lecture : l’étude met en évidence des associations statistiques, pas une causalité démontrée entre l’arrivée d’un livre détecté comme IA et la baisse des recettes d’un ouvrage humain déterminé. Les auteurs écrivent eux-mêmes que leurs résultats sont observationnels. Entre 2023 et 2025, le revenu par titre vendu recule dans six des huit groupes de genres étudiés ; si l’on isole les livres sans texte détecté comme IA, la baisse apparaît dans sept catégories sur huit. Mais d’autres évolutions du marché peuvent simultanément intervenir.

Amazon répond sur les garde-fous

Un peu acculée par le papier de Fortune, la plateforme a apporté quelques précisions. Amazon affirme disposer de plusieurs garde-fous, renforcés en permanence, afin de prévenir, détecter et retirer les contenus qui contreviennent à ses règles, qu’ils aient été générés par IA ou non. Le groupe assure également surveiller continuellement sa boutique et adapter ses protections à l’évolution des technologies et du secteur éditorial.

Les règles de Kindle Direct Publishing imposent effectivement aux utilisateurs de signaler à Amazon un texte, une image ou une traduction générés par intelligence artificielle, y compris après une révision importante. En revanche, l’IA simplement utilisée pour corriger, améliorer ou susciter des idées relève de l’« assistance » et n’a pas à être déclarée.

Une distinction essentielle subsiste : cette obligation concerne l’information transmise à Amazon. L’absence d’une mention visible par le lecteur ne permet donc pas d’accuser un auteur d’avoir enfreint les règles de KDP. L’étude relève que les ouvrages de son corpus ne divulguaient pas publiquement leur éventuel recours à une IA ; elle ne disposait pas des déclarations internes adressées à la plateforme.

Barnes & Noble rectifie la ligne

Même hésitation apparente chez le libraire Barnes & Noble. En mai, James Daunt expliquait sur NBC qu’il n’excluait pas par principe de commercialiser un livre créé avec une IA, pour peu que cette origine soit annoncée et que l’ouvrage ne prétende pas être autre chose.

Le lendemain, le dirigeant précisait toutefois sa doctrine : James Daunt, estime que Barnes & Noble prend des mesures actives pour exclure les livres générés par IA de son catalogue en ligne, affirme ne pas en commander sciemment pour ses magasins et demande aux éditeurs d’identifier les ouvrages concernés. Une position plus restrictive que ses premières déclarations ne le laissaient entendre, tout en refusant d’établir une interdiction absolue dont les critères seraient difficiles à fixer.

Reste enfin le terrain du droit d’auteur. Les quatre chercheurs rapprochent explicitement leurs résultats du quatrième facteur du fair use américain, qui examine notamment l’effet d’un usage sur le marché actuel ou potentiel d’une œuvre protégée. Le Copyright Office rappelle que les tribunaux peuvent prendre en compte le déplacement des ventes et le préjudice susceptible de résulter d’une généralisation de l’usage contesté.

À quand les lecteurs IA, alors ?

Illustration : insspirito CC 0

Par Clément Solym

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