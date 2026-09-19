Manuels libres : sursis jusqu’au 2 novembre pour la Région

La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.
Le 19/09/2026 à 09:30 par Victor De Sepausy
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19/09/2026 à 09:30
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La Région « prend acte de la décision de la cour administrative d’appel », qui, selon un communiqué diffusé ce 18 septembre, lui accorde un sursis jusqu’au 2 novembre concernant l’utilisation des manuels « libres » conçus avec le ministère de l’Éducation nationale. Libre ? Ces ouvrages sont en effet des ressources scolaires numériques gratuites, conçues avec la Région académique : ils comportent notamment textes, exercices, vidéos, documents sonores, schémas interactifs et activités autocorrigées.
Ces ouvrages ont été élaborés par des enseignants et des inspecteurs de l’Éducation nationale et que leurs contenus sont validés par les corps d’inspection et les enseignants peuvent les adapter et même les enrichir. En outre, une partie de leurs contenus est diffusée sous licence Creative Commons.
Le dossier remonte au jugement rendu le 26 mai par le tribunal administratif de Montreuil. Celui-ci avait déclaré illégales l’édition et la diffusion gratuite de ces ressources numériques par la collectivité et fixé au 30 septembre la date de leur retrait. La justice avait notamment considéré que la Région n’avait démontré ni intérêt public local suffisant ni carence de l’initiative privée susceptible de justifier son intervention dans une activité déjà exercée sur un marché concurrentiel.
La collectivité avait immédiatement annoncé son intention de faire appel et de demander un sursis à exécution. Le 4 septembre, devant la cour administrative d’appel de Paris, la rapporteure publique avait estimé que le dispositif excédait les compétences de la Région et proposé de repousser son retrait au 3 juillet 2027 afin d’éviter une désorganisation en cours d’année scolaire. Ses conclusions, qui ne liaient pas la cour, reprenaient sur plusieurs points l’analyse retenue en première instance. Le sursis annoncé ce 18 septembre ne va donc pas bien loin et se contente de déplace de quelques semaines seulement l’échéance fixée par le tribunal.
La Région place désormais la continuité pédagogique au premier plan. « Au regard des conséquences de cette décision pour la moitié des lycées franciliens, sa priorité immédiate est de préserver le travail engagé par les élèves et les enseignants, afin qu’ils ne soient pas pénalisés par cette décision », indique-t-elle.
Elle rappelle avoir alerté la cour sur les « conséquences périlleuses » qu’aurait, selon elle, entraînées une exécution immédiate du jugement. Les élèves et enseignants concernés se seraient retrouvés « privés de leurs outils pédagogiques en cours d’année », soutient la collectivité.
Cet argument traverse le contentieux depuis le printemps. Lors de l’audience du 6 mai, la Région faisait déjà valoir que 250.000 lycéens et 15.000 enseignants utilisaient ces ressources pour préparer la rentrée 2026.
Les Éditeurs d’Éducation contestent le dispositif à la fois sur les terrains juridique et pédagogique : selon eux,une collectivité peut financer, équiper et accompagner les établissements scolaires, mais ne doit pas se substituer aux éditeurs professionnels dans la production de manuels, et d'invoquer à ce titre les règles de concurrence, la pluralité éditoriale et la liberté de choix des enseignants.
DOSSIER - La Région Île-de-France défend ses manuels scolaires libres contre les éditeurs
Sur le plan pédagogique, ils défendent le manuel, papier ou numérique enrichi, comme un parcours « construit, progressif et cohérent », face à des ressources qu’ils jugent trop fragmentées. Ils précisent ne pas s’opposer au numérique en tant que tel. Enfin, comme ils l’ont rappelé début septembre, ils affirment que plus de 800 titres compatibles avec l’environnement numérique francilien sont disponibles et se disent prêts à travailler avec la Région à une transition organisée.
La décision sur le sursis ne tranche pas le litige principal. La Région souligne bien que « le litige qui l’oppose aux entreprises d’édition n’est pas tranché sur le fond » et elle assure qu’elle « ira au terme de la procédure d’appel ».
Au-delà du calendrier, l’affaire porte sur les limites de l’intervention d’une collectivité territoriale dans la production et la diffusion de contenus scolaires lorsqu’une offre éditoriale privée existe déjà. Le jugement de première instance avait notamment retenu une atteinte à « la liberté du commerce et de l’industrie », tandis que les éditeurs défendent également la diversité pédagogique et la liberté de choix des enseignants. La Région revendique, de son côté, l’existence d’un besoin public auquel répondrait son dispositif.
Elle maintient ainsi sa ligne : les manuels « libres » répondraient à « un véritable besoin public » et « les savoirs transmis par l’École ne sont pas des biens commerciaux comme les autres ».
Crédits photo : iStock
Par Victor De Sepausy
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Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans.
15/09/2026, 17:51
La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.
15/09/2026, 15:42
Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.
15/09/2026, 15:20
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.
15/09/2026, 15:20
Le géant espagnol Grupo Planeta prépare son retour direct sur le marché français du livre. Éditions Planeta, nouvelle maison installée à Paris, constituera son propre catalogue sous la direction de Claire Do Sêrro, recrutée chez Robert Laffont. Les premiers ouvrages arriveront en librairie en août 2027, pour la rentrée littéraire, avec Dilisco à la diffusion et à la distribution.
15/09/2026, 15:13
Le Groupe Glénat annonce la création de « Glénat Signature », une nouvelle structure dédiée à la conception et à l’édition d’ouvrages sur mesure pour les entreprises, les marques et les institutions, s’appuyant sur les expertises complémentaires de Glénat et Hugo Publishing et en confie la direction à Corinne Tran, nommée Directrice du Développement et des Éditions Déléguées.
15/09/2026, 12:59
Le groupe Maury Imprimeur annonce l’ouverture d’un redressement judiciaire pour Maury Imprimeur et de procédures de sauvegarde pour Roto France Impression, Key Graphic et Maury Holding. L’activité doit se poursuivre sans interruption, mais les derniers comptes montrent une dégradation profonde de l’activité, malgré deux années de restructuration. Derrière le sort de 680 salariés se joue aussi une partie de la capacité française à imprimer rapidement magazines, hebdomadaires et livres à gros tirages.
15/09/2026, 12:54
Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.
15/09/2026, 12:51
Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.
15/09/2026, 12:14
Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.
15/09/2026, 11:32
La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
14/09/2026, 17:58
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