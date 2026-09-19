Manuels libres : sursis jusqu’au 2 novembre pour la Région

La Région « prend acte de la décision de la cour administrative d’appel », qui, selon un communiqué diffusé ce 18 septembre, lui accorde un sursis jusqu’au 2 novembre concernant l’utilisation des manuels « libres » conçus avec le ministère de l’Éducation nationale. Libre ? Ces ouvrages sont en effet des ressources scolaires numériques gratuites, conçues avec la Région académique : ils comportent notamment textes, exercices, vidéos, documents sonores, schémas interactifs et activités autocorrigées.

Ces ouvrages ont été élaborés par des enseignants et des inspecteurs de l’Éducation nationale et que leurs contenus sont validés par les corps d’inspection et les enseignants peuvent les adapter et même les enrichir. En outre, une partie de leurs contenus est diffusée sous licence Creative Commons.

Le dossier remonte au jugement rendu le 26 mai par le tribunal administratif de Montreuil. Celui-ci avait déclaré illégales l’édition et la diffusion gratuite de ces ressources numériques par la collectivité et fixé au 30 septembre la date de leur retrait. La justice avait notamment considéré que la Région n’avait démontré ni intérêt public local suffisant ni carence de l’initiative privée susceptible de justifier son intervention dans une activité déjà exercée sur un marché concurrentiel.

La collectivité avait immédiatement annoncé son intention de faire appel et de demander un sursis à exécution. Le 4 septembre, devant la cour administrative d’appel de Paris, la rapporteure publique avait estimé que le dispositif excédait les compétences de la Région et proposé de repousser son retrait au 3 juillet 2027 afin d’éviter une désorganisation en cours d’année scolaire. Ses conclusions, qui ne liaient pas la cour, reprenaient sur plusieurs points l’analyse retenue en première instance. Le sursis annoncé ce 18 septembre ne va donc pas bien loin et se contente de déplace de quelques semaines seulement l’échéance fixée par le tribunal.

« Préserver le travail engagé »

La Région place désormais la continuité pédagogique au premier plan. « Au regard des conséquences de cette décision pour la moitié des lycées franciliens, sa priorité immédiate est de préserver le travail engagé par les élèves et les enseignants, afin qu’ils ne soient pas pénalisés par cette décision », indique-t-elle.

Elle rappelle avoir alerté la cour sur les « conséquences périlleuses » qu’aurait, selon elle, entraînées une exécution immédiate du jugement. Les élèves et enseignants concernés se seraient retrouvés « privés de leurs outils pédagogiques en cours d’année », soutient la collectivité.

Cet argument traverse le contentieux depuis le printemps. Lors de l’audience du 6 mai, la Région faisait déjà valoir que 250.000 lycéens et 15.000 enseignants utilisaient ces ressources pour préparer la rentrée 2026.

Les Éditeurs d’Éducation contestent le dispositif à la fois sur les terrains juridique et pédagogique : selon eux,une collectivité peut financer, équiper et accompagner les établissements scolaires, mais ne doit pas se substituer aux éditeurs professionnels dans la production de manuels, et d'invoquer à ce titre les règles de concurrence, la pluralité éditoriale et la liberté de choix des enseignants.

DOSSIER - La Région Île-de-France défend ses manuels scolaires libres contre les éditeurs

Sur le plan pédagogique, ils défendent le manuel, papier ou numérique enrichi, comme un parcours « construit, progressif et cohérent », face à des ressources qu’ils jugent trop fragmentées. Ils précisent ne pas s’opposer au numérique en tant que tel. Enfin, comme ils l’ont rappelé début septembre, ils affirment que plus de 800 titres compatibles avec l’environnement numérique francilien sont disponibles et se disent prêts à travailler avec la Région à une transition organisée.

Le fond reste à juger

La décision sur le sursis ne tranche pas le litige principal. La Région souligne bien que « le litige qui l’oppose aux entreprises d’édition n’est pas tranché sur le fond » et elle assure qu’elle « ira au terme de la procédure d’appel ».

Au-delà du calendrier, l’affaire porte sur les limites de l’intervention d’une collectivité territoriale dans la production et la diffusion de contenus scolaires lorsqu’une offre éditoriale privée existe déjà. Le jugement de première instance avait notamment retenu une atteinte à « la liberté du commerce et de l’industrie », tandis que les éditeurs défendent également la diversité pédagogique et la liberté de choix des enseignants. La Région revendique, de son côté, l’existence d’un besoin public auquel répondrait son dispositif.

Elle maintient ainsi sa ligne : les manuels « libres » répondraient à « un véritable besoin public » et « les savoirs transmis par l’École ne sont pas des biens commerciaux comme les autres ».

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Par Victor De Sepausy

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