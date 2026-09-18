Annie Dillard, figure majeure de la littérature américaine, est morte

Annie Dillard est morte à son domicile de South Wellfleet, dans le Massachusetts. Sa disparition a été confirmée par son exécutrice littéraire, l’écrivaine Maggie Nelson, selon sa famille, citée par Associated Press.

Née Meta Ann Doak le 30 avril 1945 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, elle étudie la littérature au Hollins College, en Virginie, où elle consacre notamment son mémoire à Walden de Henry David Thoreau.

La comparaison avec le grand écrivain transcendentaliste américain l’accompagnera ensuite pendant toute sa carrière, sans épuiser une œuvre dans laquelle observation scientifique, théologie, poésie et réflexion sur la violence du monde naturel ne cessent de se croiser.

Le choc de Pèlerinage à Tinker Creek

Elle n’a que 28 ans lorsque paraît, en 1974, Pilgrim at Tinker Creek. À partir d’une année passée à observer les environs de Tinker Creek, en Virginie, Annie Dillard compose un texte difficile à enfermer dans un genre : récit de nature, essai philosophique, journal d’observation et quête spirituelle s’y mêlent. L’année suivante, l’ouvrage reçoit le prix Pulitzer dans la catégorie General Nonfiction.

La nature d'Annie Dillard n’est pourtant ni paisible ni simplement contemplative. Insectes, oiseaux, cours d’eau, parasites et prédateurs deviennent autant de portes d’entrée vers des interrogations sur la beauté, la cruauté, le hasard ou l’existence de Dieu. Cette manière de faire surgir le métaphysique d’une observation minutieuse du réel deviendra l’une des signatures de son œuvre.

Après ce succès, elle poursuit une œuvre volontairement dispersée entre les genres : Teaching a Stone to Talk (1982), An American Childhood (1987), The Writing Life (1989), le roman historique The Living (1992), For the Time Being (1999) ou encore The Maytrees (2007). Elle enseigne également pendant plus de vingt ans à l’université Wesleyan, dans le Connecticut.

En 2015, Barack Obama lui remet la National Humanities Medal attribuée au titre de l’année 2014, saluant ses réflexions sur « la vie humaine et la nature ».

Une œuvre largement traduite en France

En France, c’est surtout Christian Bourgois qui a construit, depuis le début des années 1990, la réception d’Annie Dillard. Pèlerinage à Tinker Creek paraît en français en 1990, dans une traduction de Pierre Gault, avant plusieurs rééditions, dont une nouvelle édition de poche en 2022.

La même maison publie également Une enfance américaine, traduit par Claude Grimal et Marie-Claude Chenour ; Apprendre à parler à une pierre, traduit par Béatrice Durand ; ainsi que Les Vivants et En vivant, en écrivant, tous deux traduits par Brice Matthieussent.

Au présent a été traduit par Sabine Porte, tandis que son dernier roman, L’Amour des Maytree, paru en français en 2008, l’a été par Pierre-Yves Pétillon. Son premier recueil de poésie, Tickets for a Prayer Wheel, a rejoint la France en 2020 sous le titre Billets pour un moulin à prières, traduit par Brice Matthieussent et publié aux éditions Héros-Limite.

Avec Apprendre à parler à une pierre ou En vivant, en écrivant, Annie Dillard avait aussi fait de l’acte d’écrire lui-même un objet d’examen. Chez elle, regarder, lire et écrire procèdent d’un même effort d’attention : tenter de saisir ce qui, dans le monde ordinaire, échappe habituellement au regard.

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Par Hocine Bouhadjera

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