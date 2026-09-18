Accusé de harcèlement, l’auteur jeunesse David Walliams lâché par son éditeur

« Je peux confirmer que HarperCollins ne publiera plus le fonds de catalogue de David Walliams », a indiqué vendredi 18 septembre un porte-parole de l’éditeur à l’AFP. En décembre 2025, le groupe avait déjà annoncé qu’il ne publierait plus de nouveaux titres de l’auteur, déclarant prendre « le bien-être des employées extrêmement au sérieux ».

Cette première décision avait suivi une enquête du Daily Telegraph, publiée en décembre 2025. Selon le quotidien britannique, une employée junior de HarperCollins avait signalé dès 2023 le comportement de David Walliams, qu'elle jugeait inapproprié. L'éditeur avait alors ouvert une enquête interne, au cours de laquelle plusieurs salariées ayant travaillé avec l'auteur auraient été interrogées. Une salariée ayant fait part de ses préoccupations aurait ensuite quitté l'entreprise après avoir conclu avec HarperCollins un accord financier à cinq chiffres.

L'enquête aurait conduit la maison à prendre plusieurs précautions concernant les contacts avec l'auteur : les membres les plus juniors du personnel auraient été tenus à distance de Walliams, tandis que des salariées auraient reçu pour consigne de se rendre à deux aux rendez-vous avec lui et de ne pas se rendre à son domicile. HarperCollins n'a pas détaillé publiquement les faits reprochés, invoquant la confidentialité des procédures internes, mais a déclaré disposer de mécanismes permettant aux salariés de signaler des préoccupations.

David Walliams conteste ces accusations. Son porte-parole avait affirmé que l'auteur n'avait jamais été informé par HarperCollins des allégations formulées contre lui, qu'il n'avait pas participé à l'enquête interne et qu'il n'avait pas eu la possibilité de répondre aux questions dans ce cadre. Il indiquait que Walliams « niait fermement » avoir eu un comportement inapproprié et qu'il prenait conseil auprès de ses avocats.

Un poids lourd de la littérature jeunesse

Né en 1971, David Walliams s’est d’abord fait connaître à la télévision aux côtés de Matt Lucas dans la série humoristique Little Britain, avant de construire une carrière particulièrement lucrative dans l’édition jeunesse. Ses livres se sont écoulés à plus de 60 millions d’exemplaires dans le monde et plusieurs ont fait l’objet d’adaptations télévisées.

En France, il est notamment connu pour Le jour où je me suis déguisé en fille, traduction de The Boy in the Dress, publiée par Gallimard Jeunesse en 2010 dans une traduction de Catherine Gibert, avec des illustrations de Quentin Blake.

Une grande partie de son œuvre a ensuite été publiée par Albin Michel Jeunesse. Monsieur Kipu, paru en français en 2012, est traduit par Valérie Le Plouhinec et illustré par Quentin Blake. Mamie gangster, publié l’année suivante, est également traduit par Valérie Le Plouhinec, avec des illustrations de Tony Ross. Le 1er octobre prochain sortira Dilly détective !, signé David Walliams et Adam Stower, toujours chez Albin Michel.

Des controverses antérieures

La rupture avec HarperCollins intervient après d’autres controverses autour de David Walliams. En 2022, The Guardian révélait des enregistrements réalisés pendant le tournage de Britain’s Got Talent, où il siégeait comme juré, dans lesquels il tenait des propos dénigrants et sexuellement explicites à propos de candidats.

David Walliams avait alors présenté ses excuses pour ses « commentaires irrespectueux », tout en rappelant qu’il s’agissait de conversations privées qui n’étaient pas destinées à être diffusées. Il avait ensuite engagé une procédure contre Fremantle, société de production de l’émission, concernant notamment la conservation et la divulgation de ces enregistrements.

Le litige s’était conclu en 2023 par un accord amiable et des excuses de Fremantle pour la publication de ses conversations privées.

Crédits photo : David Walliams au Jaipur Literature Festival 2025 (Sriya Sarkar, CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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