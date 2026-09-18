Les natures du productivisme reçoit le Prix du Livre d’Écologie Politique 2026

Créé en 2014 par la Fondation de l’Écologie Politique (FEP), le Prix du Livre d’Écologie Politique distingue chaque année un ouvrage francophone qui contribue, par ses analyses, à approfondir la pensée écologiste, à éclairer les enjeux environnementaux ou à réfléchir aux transformations écologiques de la société. Son règlement prévoit une dotation de 1000 €.

La remise officielle aura lieu samedi 3 octobre, de 18h à 19h, à l’Académie du Climat à Paris, dans le cadre du 24e Festival du livre et de la presse d’écologie.

Une histoire environnementale depuis 1940

L'ouvrage constitue le troisième volume d’une Histoire environnementale de la France. Les deux premiers volumes remontaient respectivement de 1780 à 1870, puis de 1870 à 1940. Celui-ci poursuit l’enquête de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui.

Les trois auteurs examinent la manière dont le productivisme a façonné le territoire français, ses infrastructures, son agriculture, ses consommations énergétiques et ses politiques publiques. Ils reviennent notamment sur le régime de Vichy, la reconstruction et les « Trente Glorieuses », la dépendance aux ressources coloniales et postcoloniales, la « pétrolisation » de la société française, mais aussi sur les premières résistances aux pollutions, aux barrages, au nucléaire ou à la modernisation agricole.

L’enquête s’intéresse également à la constitution progressive de l’environnement en objet d’action publique : apparition des politiques environnementales, construction du développement durable puis de la « transition écologique », et limites rencontrées par ces différents dispositifs. Le livre cherche ainsi à relire l’histoire française contemporaine à partir de ses transformations matérielles et environnementales.

Renaud Bécot est maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble et membre du laboratoire Pacte. Ses travaux portent notamment sur l’histoire environnementale, le travail, les pollutions industrielles et les mobilisations collectives face aux risques sanitaires et écologiques.

Christophe Bonneuil est directeur de recherche au CNRS et enseigne l’histoire environnementale à l’EHESS. Spécialiste des rapports entre sciences, nature et sociétés, il est notamment le coauteur, avec Jean-Baptiste Fressoz, de L’Événement anthropocène.

Gabrielle Bouleau, ingénieure et socio-politiste à l’INRAE, est chercheuse au LISIS. Ses travaux portent en particulier sur les politiques de l’eau, les indicateurs environnementaux et la manière dont les problèmes écologiques deviennent — ou non — des objets d’action publique.

Le jury 2026 du Prix du livre d’écologie politique réunit Céline Marty, docteure en philosophie et spécialiste du travail dans l’œuvre d’André Gorz ; Laure Pascarel, co-présidente des Éditions Utopia et responsable de la Librairie Utopia ; Meixin Tambay, présidente du Festival du livre et de la presse d’écologie ; Aristide Athanassiadis, chercheur spécialiste de la circulation des flux de matière, fondateur de la chaîne YouTube Metabolims of cities et co-directeur de Green Letter Club ; ainsi qu’Alexis Vrignon, historien et maître de conférences à l’université d’Orléans, coauteur d’Une histoire des luttes pour l’environnement et auteur de La Naissance de l’écologie politique en France.

Le trio succède à Laurence Marty, lauréate en 2025 pour Apprendre et lutter au bord du monde, publié aux Empêcheurs de penser en rond – La Découverte. Anthropologue, militante féministe et écologiste, elle y revient sur la constitution du mouvement pour la justice climatique autour de la COP21 et sur les questionnements stratégiques qui traversent les mobilisations écologistes.

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Par Hocine Bouhadjera

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