Prix de la Cagnotte : dix romans en lice pour un Prix pas comme les autres

Né dans un bar de Belleville, le Prix de la Cagnotte distingue depuis plusieurs années des romans qui conjuguent langue singulière et puissance du récit. Pour son édition 2026, le jeune prix dévoile une sélection de dix ouvrages.
Le 18/09/2026 à 17:26 par Lina Tinel-Sebie
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18/09/2026 à 17:26
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Créé à La Cagnotte, bar de l'Est parisien, le prix est porté par un jury composé de scénariste, autrices, libraire et artiste-plasticien. Son ambition : faire émerger des textes où l'invention littéraire accompagne une histoire susceptible de bouleverser les lecteurs.
Les dix romans retenus, parus entre janvier et octobre 2026, sont :
Néhémy Dahomey, L'Ordre immuable des choses (Seuil)
Lucile Novat, Voir Venir (Sous-Sol)
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L.)
Joséphine Tassy, Vagabondes (L'Iconoclaste)
Osvalde Lewat, Un corps indocile (Philippe Rey / Jimsaan)
Jonas Sollberger, Viens Elie (Minuit)
Camille Pelletier, Un ange passe (Le Nouvel Attila)
Sam Bouffandeau, Humain (Verticales)
Hemley Boum, Nos vies sauvages (Gallimard)
Clara Pacotte, Maboulé (La Volte)
Les palmarès récents comptent notamment Léna Ghar, lauréate en 2023 pour Tumeur ou tutu (Verticales), puis Karim Kattan, distingué en 2024 pour L’Éden à l’aube (Elyzad).
Le Prix de la Cagnotte n’a pas été décerné en 2025. Son équipe a choisi de prendre une année sabbatique, faute de temps pour organiser la sélection dans de bonnes conditions. Le jury, entièrement bénévole, évoquait alors plusieurs contraintes personnelles et professionnelles, dont un départ à la Villa Médicis, une naissance et la parution d’un troisième roman.
Le jury du Prix de la Cagnotte est composé de Victoria Caze, Manel Ben Boubaker, Louise Groult, Elina Gakou-Gomba, Chloé Malanda, Houyem Rebai et Amarillys Siassia.
Le prochain lauréat sera annoncé jeudi 3 décembre 2026 à 19h30, lors d'une soirée à La Cagnotte, 114 rue de Belleville, Paris. La soirée permettra également de revenir sur l'ensemble de la sélection, avec la présence de la librairie partenaire Le Genre urbain, qui proposera les dix ouvrages à la vente.
À la clé pour l'auteur·ice lauréat·e : une bouteille de champagne et une pochette surprise. De quoi célébrer, surtout, une nouvelle fois le plaisir de faire vivre les livres dans un bar de Belleville.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 02/01/2026
256 pages
Seuil
20,00 €
Paru le 05/03/2026
192 pages
Editions du sous-sol
20,00 €
Paru le 20/08/2026
272 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 20/08/2026
629 pages
Iconoclaste (l')
22,00 €
Paru le 20/08/2026
333 pages
Philippe Rey
21,00 €
Paru le 02/01/2026
135 pages
Les Editions de Minuit
17,00 €
Paru le 21/08/2026
208 pages
Le Nouvel Attila
19,50 €
Paru le 20/08/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 20/08/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 17/09/2026
251 pages
La Volte
12,00 €
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