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À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots

Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique et appellent à un rassemblement le 22 octobre, à Paris.

Le 18/09/2026 à 19:11 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

18/09/2026 à 19:11

Hocine Bouhadjera

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Une bibliothèque sans salle de lecture, mais avec des lecteurs dans toute la France. Depuis 40 ans, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance (BCPC) expédie romans, essais, bandes dessinées, documentaires ou livres jeunesse aux cheminots, actifs comme retraités, ainsi qu'à leurs familles. Les colis sont envoyés dans les gares, bureaux, centres techniques et autres implantations ferroviaires, au plus près de leur lieu de travail.

« Il y a une offre socioculturelle délocalisée, puisque la SNCF est une entreprise nationale, avec des salariés sur tout le territoire », résume auprès d'ActuaLitté Laura Michel, responsable de la BCPC.

Le dispositif est à distinguer des bibliothèques physiques gérées localement par les Comités des activités sociales interentreprises (CASI), à l'image de la bibliothèque de Thouars, rouverte en 2025. La BCPC relève, elle, d'une logique nationale : atteindre précisément les lecteurs pour lesquels fréquenter régulièrement un établissement culturel est compliqué en raison des horaires décalés, du travail de nuit ou le week-end, de la mobilité ou encore de l'éloignement géographique.

Une bibliothèque sans salle de lecture

La BCPC compte aujourd’hui près de 11.000 adhérents, dont près de 7 % de retraités, et enregistre quelque 90.000 prêts par an. Un volume qui nécessite un fonds important, régulièrement renouvelé, mais aussi un travail de médiation qui dépasse largement la simple préparation de colis. Le site du Service du livre et des bibliothèques fait pour sa part état d’un fonds de 150.000 livres et de nombreuses nouveautés chaque année.

Les bibliothécaires de la BCPC connaissent parfois leurs lecteurs depuis des années, nous assure-t-on. Les demandes peuvent être précises, mais aussi beaucoup plus ouvertes : un genre, une envie de lecture, l'âge d'un enfant ou quelques indications. « On choisit parfois des livres pour eux, on les aide, notamment sur la lecture avec leurs enfants », explique Nicolas Garcia, responsable du Service du Livre et des Bibliothèques du Comité central du Groupe public ferroviaire (CCGPF).

Des bibliothécaires suivent ainsi certains foyers pendant plusieurs années et deviennent des interlocuteurs identifiés. Une bibliothèque à distance, donc, mais dont les responsables revendiquent au contraire une relation particulièrement personnalisée avec ses usagers.

La BCPC s’inscrit dans un ensemble plus vaste, le Service du livre et des bibliothèques (SLB), dont les effectifs varient selon les périodes et se situent, d’après ses représentants, entre 25 et 30 salariés. Celui-ci travaille également avec le réseau des bibliothèques des CASI et assure notamment des fonctions de sélection, de conseil et d'acquisition pour différentes structures cheminotes.

Le courrier interne, colonne vertébrale du système

Cette organisation repose toutefois sur un élément logistique indispensable : le courrier interne de la SNCF. Depuis la création du service en 1986, les colis empruntent ce réseau pour rejoindre des points desservis sur l'ensemble du territoire, avant de repartir vers la bibliothèque lorsque les lecteurs rendent leurs ouvrages.

« C'est une bibliothèque normale, avec tous les métiers de bibliothécaire, des rayons, sauf qu'elle n'est pas ouverte au public, puisque tous les envois passent par le service de courrier interne de la SNCF », résume Laura Michel. Sans acheminement, la bibliothèque perd donc matériellement le lien avec ses lecteurs.

Selon les représentants du service, le dispositif a commencé à se dégrader plusieurs années avant la crise sanitaire. Les passages des transporteurs auraient progressivement été espacés, tandis que certains « points de courrier interne », les PDCI, étaient supprimés. Ces points permettaient aux chauffeurs de déposer et de récupérer les colis plusieurs fois par semaine dans les gares, centres techniques ou bureaux fréquentés par les cheminots.

La dégradation intervient au terme de plusieurs réorganisations. En 2015, la SNCF est restructurée en groupe public ferroviaire. Dès 2016, le tri et une partie de la distribution du courrier interne sont externalisés vers Geopart, filiale de Geodis, elle-même filiale du groupe SNCF. Les centres régionaux de tri sont alors progressivement fermés. Une nouvelle transformation intervient au 1er janvier 2020, lorsque les anciens établissements publics deviennent des sociétés anonymes distinctes - SNCF SA, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau ou encore SNCF Gares & Connexions - au sein d’un groupe davantage organisé en filiales. 

« Petit à petit, les lieux de desserte ont été supprimés, les fréquences de passage réduites, et ce de façon totalement unilatérale, sans discussion avec les gens directement concernés », nous explique-t-on.

Dans un tract publié le 21 novembre 2025 consacré aux fonctions transverses de la SNCF, la CGT consacrait déjà un passage à la « reprographie et au service courrier en danger ». Le syndicat affirmait qu’après la fermeture des centres de tri et l’externalisation du courrier, la direction projetait d’« entériner la fin du courrier interne ». Cette alerte s’inscrivait dans une dénonciation plus large des réductions d’effectifs et des réorganisations touchant les services transverses.

Depuis février, des livres qui n'arrivent plus

Pour la BCPC, le début de l'année 2026 constitue un point de rupture. « On a compris dès le mois de février que c'était critique », raconte Laura Michel. Les colis continuent d'être préparés et pris en charge, mais certains n'arrivent plus jusqu'aux lecteurs : « On vient les récupérer chez nous, mais ils ne sont jamais livrés, ou on nous les retourne ».

À la désorganisation s'ajoute une perte financière, puisque des ouvrages achetés sur le budget de la bibliothèque restent bloqués dans le circuit ou disparaissent.

Selon le service, cette dégradation nourrit ensuite sa propre logique. La diminution du nombre de points de courrier interne et des fréquences de passage réduit mécaniquement les envois, ce qui peut à son tour servir à justifier de nouvelles suppressions. « Après le Covid, il y avait moins de passages et moins de PDCI, donc forcément moins de colis. Et cette baisse des volumes a fini par servir à justifier encore plus de suppressions », résume Laura Michel.

La BCPC pointe enfin un manque de visibilité sur le calendrier réel des fermetures : certains points annoncés comme encore actifs ne seraient déjà plus desservis, compliquant davantage l'organisation du prêt et les retours d'ouvrages.

Faire des économies

Cette désorganisation affecterait directement la relation avec les usagers : lorsque les bibliothécaires se déplacent sur des événements dans le cadre d’actions de communication, avec possibilité d’emprunter des ouvrages sur place, ils continuent, assurent-ils, à rencontrer un fort intérêt de la part des cheminots.

Mais recruter de nouveaux lecteurs devient difficile lorsque l'acheminement ne suit plus. « On leur promet ce service-là et les livres n'arrivent pas, donc c'est très frustrant pour eux et, en fait, on perd de la confiance malgré nous », constate la responsable de la BCPC et du Service du livre et des bibliothèques.

Certains lecteurs vont jusqu’à repérer eux-mêmes les points de courrier encore desservis afin de continuer à recevoir leurs ouvrages. « Ils consacrent un temps et une énergie assez étonnants pour continuer à bénéficier de ce service. Même nous, ça nous surprend souvent », souligne Laura Michel.

Une communication adressée aux salariés aurait chiffré à plusieurs millions d’euros les économies liées à la suppression du courrier interne. La recherche d’économies dans ce service est ancienne : dès 2016, des organisations syndicales indiquaient que la SNCF justifiait la réorganisation et l’externalisation du courrier notamment par la baisse des volumes et la réduction des coûts.

Pour les représentants du Service du livre et des bibliothèques, le raisonnement strictement logistique occulte toutefois la nature particulière du dispositif. La lecture relève des activités sociales et culturelles des cheminots, financées dans le cadre du système de représentation du personnel.

Le CCGPF des cheminots indique que la SNCF verse aux CSE une contribution aux activités sociales et culturelles représentant 1,721 % de la masse salariale brute, dont une part est mutualisée pour financer les activités nationales.

Pour Nicolas Garcia, la difficulté actuelle dépasse donc la seule question du transport : « C'est de l'argent des cheminots qui est consacré aux activités sociales et culturelles. Une partie non négligeable va dans la politique du livre. Là, c'est vraiment un patrimoine qui s'éteint de manière un peu absurde. » 

La politique du livre menacée

Pour Laura Michel, l’enjeu dépasse le seul prêt par correspondance. La BCPC appartient à un réseau beaucoup plus vaste : 23 CASI assurent aujourd’hui les activités sociales de proximité, tandis que la CGT recensait fin 2025 182 bibliothèques cheminotes sur le territoire. Chaque année, la centrale d’achat du Service du livre et des bibliothèques acquiert par ailleurs près de 100.000 ouvrages (80.000 au niveau du réseau et 20.000 correspondant à l'activité CCGPF) pour alimenter bibliothèques, BCPC, villages-vacances et centres destinés aux enfants.

Ce maillage possède aussi une dimension immobilière. De nombreuses bibliothèques sont installées au cœur de sites ferroviaires ou à proximité des gares, dans un groupe qui demeure le deuxième propriétaire foncier de France après l’État. SNCF Immobilier gère 7,7 millions de m² de bâtiments sur 30.000 hectares et mène une politique d’optimisation et de valorisation de son patrimoine.

Une inquiétude demeure toutefois quant à l’avenir de certains locaux si les activités sociales venaient à reculer, même si aucun projet de cession visant spécifiquement les bibliothèques n’est établi à ce stade.

« Ce qui surplombe tout ça, c’est quand même le cœur de notre activité : l’accès à la lecture, à la culture, à l’information », rappelle Laura Michel. Pour elle, l’enjeu est d’autant plus concret pour les cheminots soumis à des horaires atypiques ou éloignés des équipements culturels.

« Ce qu'on veut, c'est que ça marche comme avant »

Leur demande, aujourd'hui, est simple : retrouver un acheminement fiable, comparable à celui qui fonctionnait auparavant.

« Ce qu'on veut, c'est que ça marche comme avant. On ne demande pas plus. Ça a très bien marché pendant des années et on ne s'en est jamais plaint », résume Laura Michel. Selon elle, les difficultés pouvaient autrefois être réglées avec la SNCF ou le prestataire chargé du transport. Ce dialogue aurait aujourd'hui disparu, malgré plusieurs sollicitations.

Un rassemblement à l'initiative de la CGT est annoncé pour jeudi 22 octobre à midi, gare de Lyon, à Paris, afin d'obtenir une reprise des échanges avec l'entreprise et une solution durable pour la circulation des ouvrages.

Contactée par ActuaLitté au sujet de la suppression du courrier interne, de la mise à l'arrêt progressive des points de courrier interne (PDCI), de ses conséquences sur la BCPC et des solutions envisagées pour maintenir l’acheminement des ouvrages, la SNCF n’avait pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication. 

Crédits photo : à Longueau (Somme), la bibliothèque Jacques-Prévert, une ancienne bibliothèque SNCF (BB 22385, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.

18/09/2026, 16:16

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Un roman de Toni Morrison encore écarté des bibliothèques scolaires américaines

Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.

18/09/2026, 14:23

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Déconstruire en BD les idées reçues sur le burnout

En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.

18/09/2026, 13:07

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Le tout premier Prix Renaudot reparaît 100 ans après sa publication

Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.

18/09/2026, 11:59

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Sarlat-la-Canéda : pour maintenir son café-librairie, La Pelle aux idées se creuse

Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.

18/09/2026, 11:36

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Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.

18/09/2026, 09:54

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Jean Orizet, poète et cofondateur du Cherche Midi, est mort à 89 ans

Poète, anthologiste, voyageur et éditeur, Jean Orizet est mort mercredi 16 septembre à l’âge de 89 ans, a annoncé son épouse Isabelle Orizet à l'AFP. Cofondateur de la revue Poésie 1 puis, avec Philippe Héraclès, des éditions du Cherche Midi, il aura consacré plus de six décennies à écrire, publier et faire circuler la poésie.

17/09/2026, 18:22

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Un statut juridique pour les amis : la proposition de loi de Clémence Guetté

Moins de trois semaines après la parution de Pour une politique de l’amitié à La Découverte, Clémence Guetté a déposé une proposition de loi visant à reconnaître juridiquement certains liens amicaux. Baptême civil, succession, congés ou « partenariat social » : le texte entend transposer dans le droit plusieurs pistes développées dans son premier livre. Une initiative qui s’inscrit aussi dans une réflexion éditoriale plus large sur l’amitié, nourrie ces dernières années par Alice Raybaud ou Geoffroy de Lagasnerie.

17/09/2026, 16:21

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Zoos, soins et bien-être : les livres pour comprendre le métier de soigneur animalier

Le métier fait rêver tôt. Lions, éléphants, primates, oiseaux ou reptiles suffisent souvent à nourrir l’idée d’une profession passée au contact quotidien des animaux. La réalité du soigneur animalier est pourtant plus exigeante.

17/09/2026, 15:38

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Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.

17/09/2026, 14:34

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Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Les débats parlementaires consacrés à un budget 2027 très particulier, car marqué par un changement présidentiel, se profilent, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas attendu pour remettre les mains dans les finances publiques. Soucieux de limiter un déficit, mais sans vraiment augmenter les recettes, il agit donc sur les dépenses : et la culture, dans l'équation, n'est pas la dernière à trinquer...

17/09/2026, 11:53

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L'Arche BD, une nouvelle librairie BD, comics et manga dans le Pays de Gex

Après cinq belles années à travailler côte à côte dans une librairie spécialisée BD du Pays de Gex (Ain) Aurélie, Billel et Sébastien rêvent aujourd’hui de créer leur propre boutique. Après avoir imaginé encore et encore leur librairie idéale, ils se lancent aujourd’hui avec l’idée d’un lieu chaleureux, accueillant où l’on vient parler phylactères ou simplement saluer des amis. Un projet porté par Aurélie, Billel et Sébastien.

17/09/2026, 10:41

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Pınar Selek : une nouvelle audience dans un climat de répression contre les personnes LGBTQIA+

La justice turque examinera une nouvelle fois le dossier de Pınar Selek ce vendredi 18 septembre à Istanbul. Cette huitième audience de son cinquième procès intervient quelques jours après une vaste série de perquisitions et d’arrestations visant des organisations et militants LGBTQIA+ dans plusieurs régions de Turquie. L’écrivaine et sociologue franco-turque, qui vit en France, ne sera pas présente en raison du mandat d’arrêt qui la vise.

16/09/2026, 18:11

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Barnes & Noble rachètera Joseph-Beth, deux librairies historiques

Barnes & Noble s’apprête à ajouter deux nouvelles adresses à son empire, sans pour autant leur donner son nom. Le premier libraire de détail américain a signé un accord pour acquérir Joseph-Beth Booksellers, présent à Lexington, dans le Kentucky, et Cincinnati, dans l’Ohio, avec les Bronte Bistros associés. L’enseigne locale, ses équipes et sa programmation doivent rester en place. Après Tattered Cover et Books Inc., la méthode commence à être connue : changer le propriétaire, pas la devanture.

16/09/2026, 17:30

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Le film de Ladj Ly, Dumas – Diable noir, au cœur d’une bataille judiciaire

Exclusif — L’écrivain Claude Ribbe a assigné en référé la société Chapter 2 afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser le titre Le Diable noir, ou ses déclinaisons. Le litige concerne la prochaine superproduction de Dimitri Rassam, réalisée par Ladj Ly et consacrée au général Thomas-Alexandre Dumas. L’audience est fixée au 5 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris. 

16/09/2026, 17:15

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La CCAS associe activités sociales et soutien de la librairie indépendante

La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières (CCAS) remplit depuis plus de huit décennies ses missions dans une diversité de domaines, des loisirs aux actions sanitaires, en passant par la restauration ou l'assurance. Également active en matière de culture, elle a conclu un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes, afin de prendre en charge un quart du prix des ouvrages éligibles, pour ses bénéficiaires.

16/09/2026, 15:48

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Journée mondiale de la traduction 2026 : le programme des rendez-vous en France

À l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, célébrée le 30 septembre, la Société française des traducteurs (SFT), syndicat professionnel national des métiers de la traduction et de l’interprétation, organise plusieurs rendez-vous en France et en ligne du 21 septembre au 17 octobre. Une édition placée sous le thème suivant : « Diversité des langues et droits linguistiques : le pouvoir de se faire comprendre ». 

16/09/2026, 15:42

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La SGDL accueille Isabelle Berneron, nouvelle responsable de ses prix et bourses

Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.

16/09/2026, 14:51

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Antonio (édition collector) : quand littérature et passion automobile se rencontrent

Après une première édition publiée en 2025, Caroline Sam’s relance aujourd’hui l’aventure autour de son roman Antonio, avec un projet de réédition collector, illustrée et solidaire. Une nouvelle édition pensée comme un véritable objet-livre, mais aussi comme un hommage à deux figures qui ont profondément marqué le monde du sport automobile (F1 et F2) : Jules Bianchi et Anthoine Hubert. Projet porté par Caroline Sam’s

16/09/2026, 12:18

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L’autre héritage de Catherine Ringer : la poésie d'Alice Mendelson

Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans. 

15/09/2026, 17:51

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Bibliothèques créatives et participatives : le programme de la 6e édition dévoilé

La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.

15/09/2026, 15:42

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Confier le transport de livres à ID Logistics, le mauvais plan du groupe Gibert ?

Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.

15/09/2026, 15:20

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Après l'aventure Editis, le géant espagnol Planeta de retour dans l’édition française

Le géant espagnol Grupo Planeta prépare son retour direct sur le marché français du livre. Éditions Planeta, nouvelle maison installée à Paris, constituera son propre catalogue sous la direction de Claire Do Sêrro, recrutée chez Robert Laffont. Les premiers ouvrages arriveront en librairie en août 2027, pour la rentrée littéraire, avec Dilisco à la diffusion et à la distribution.

15/09/2026, 15:13

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Glénat lance “Glénat Signature” pour séduire les entreprises et les marques

Le Groupe Glénat annonce la création de « Glénat Signature », une nouvelle structure dédiée à la conception et à l’édition d’ouvrages sur mesure pour les entreprises, les marques et les institutions, s’appuyant sur les expertises complémentaires de Glénat et Hugo Publishing et en confie la direction à Corinne Tran, nommée Directrice du Développement et des Éditions Déléguées. 

15/09/2026, 12:59

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Maury Imprimeur en redressement judiciaire : 680 emplois en jeu

Le groupe Maury Imprimeur annonce l’ouverture d’un redressement judiciaire pour Maury Imprimeur et de procédures de sauvegarde pour Roto France Impression, Key Graphic et Maury Holding. L’activité doit se poursuivre sans interruption, mais les derniers comptes montrent une dégradation profonde de l’activité, malgré deux années de restructuration. Derrière le sort de 680 salariés se joue aussi une partie de la capacité française à imprimer rapidement magazines, hebdomadaires et livres à gros tirages.

15/09/2026, 12:54

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Ciclic Centre-Val de Loire : Annaïck Le Ru prend ses fonctions aux côtés de Julie Gayet

Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.

15/09/2026, 12:51

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Dominique Descotes, grand spécialiste de Blaise Pascal, est mort

Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.

15/09/2026, 12:14

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Le Japon par la mer : 15 traversées, 15 questions pour raconter l’archipel

Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.

15/09/2026, 11:32

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Elaine Mokhtefi, témoin d’Alger “capitale de la révolution”, est morte

Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.

14/09/2026, 17:35

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Mozambique : une foire pour fabriquer le marché du livre

Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.

14/09/2026, 17:12

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En cassation, Pierre Perret a accusé Le Cherche-Midi de contrefaçon, en vin

Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.

14/09/2026, 16:17

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Après 37 ans chez Dargaud, François Le Bescond prépare son départ

Dargaud France confie sa direction éditoriale à Pauline Mermet, en poste depuis le 7 septembre 2026. Cette promotion s’accompagne d’une transition de plusieurs mois avec François Le Bescond : après 37 ans dans la maison, celui-ci quittera Dargaud fin avril 2027, tout en conservant jusque-là le suivi de ses auteurs et la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.

14/09/2026, 15:24

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Marie Cobessi prend la direction générale de la Société Française du Livre

Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.

14/09/2026, 15:04

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Des livres aux carnets : Zulma fait ses premiers pas dans la papeterie

Après avoir façonné l’identité visuelle de Zulma pendant vingt ans, les couvertures signées David Pearson changent de support. La maison compte désormais prolonger cette première rencontre avec le lecteur. Le 1er octobre 2026, l’éditeur inaugurera sa première collection de papeterie, composée de carnets reprenant plusieurs de ses couvertures.

 

14/09/2026, 13:13

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Jour 2104 : "un thriller haletant mêlant intrigue privée et roman social"

Après cinq années d'écriture, l'autrice toulousaine Mabrouka Arnaud s'apprête à donner vie à son premier roman, Jour 2104, un thriller construit autour d'un cold case vieux de seize ans, à la fois captivant et résolument ancré dans son époque. Sans maison d'édition ni avance, elle choisit l'auto-édition et lance une campagne de financement participatif sur Ulule afin de financer l'impression et l'envoi de ce premier tirage. Projet porté par Marie Lafourcade et Mabrouka Arnaud.

14/09/2026, 12:45

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