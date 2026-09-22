Ricochets en eaux troubles : la traque d'un tueur en série près de Lille

Nous sommes en novembre 2025, près de Lille. Des membres humains sont retrouvés dans un canal. Face à cette découverte, un trio composé d’enquêteurs, d’un spécialiste des "cold cases" et d’une mère engagée dans la lutte contre les pédocriminels se lance sur la piste d’un même meurtrier. Tous partagent une volonté farouche de traquer le mal, jusqu’à risquer de franchir la frontière qui sépare le justicier du criminel.

Jusqu’où peut-on aller pour traquer le mal ?

Le roman s’intéresse ainsi autant à l’enquête qu’aux motivations de ceux qui la mènent. Dans ce territoire hanté par des meurtres jamais élucidés, la quête de justice peut-elle conduire ceux qui la portent à ressembler à ceux qu’ils poursuivent ? La frontière entre justicier et meurtrier constitue l’un des axes du polar.

Les éditions Michel Lafon nous proposent un extrait, à paraître le 01 octobre :

Ancienne journaliste pour Faites entrer l’accusé, Cécile Cabanac transpose ici son expérience des affaires criminelles dans un roman présenté comme particulièrement sombre.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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