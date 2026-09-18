Secrets, noyades, mémoire : les romans qui marquent la semaine

Noyades, filiations brisées, objets chargés de souvenirs et violences transmises : les lectures de la semaine font remonter ce que les personnages auraient préféré laisser sous silence. Autour de Baignade surveillée, Lakota, La dernière des Wilberforce, Choses que je croyais perdues et L’Adolescence du perroquet, les critiques dessinent une rentrée où l’intime croise l’histoire collective, entre enthousiasmes francs et réserves plus sévères.

Noyades, filiations brisées, objets chargés de souvenirs et violences transmises : les lectures de la semaine font remonter ce que les personnages auraient préféré laisser sous silence. Autour de Baignade surveillée , Lakota , La dernière des Wilberforce , Choses que je croyais perdues et L’Adolescence du perroquet , les critiques dessinent une rentrée où l’intime croise l’histoire collective, entre enthousiasmes francs et réserves plus sévères.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées 1 ★ Baignade surveillée (Gallimard) Laura Kasischke 6 blogs · podcasts · vidéos 7790 ex. 2 ★ Lakota (Gallimard) Caryl Férey 5 blogs · presse · podcasts · vidéos 13.079 ex. 3 ★ La dernière des Wilberforce (L'Iconoclaste) Julia Kerninon 5 blogs · presse · podcasts 5350 ex. 4 ★ Choses que je croyais perdues (Gallimard) Clémentine Mélois 5 blogs · vidéos · presse 3894 ex. 5 ★ L'Adolescence du perroquet (Albin Michel) Amélie Nothomb 5 vidéos · presse · blogs · podcasts 49.263 ex.

Ventes cumulées : données Edistat à renseigner.

Romans en vue

Cette semaine, l'eau et la disparition dominent les récits les plus commentés. Baignade surveillée (Gallimard) de Laura Kasischke fait son entrée dans les lectures avec un dispositif choral qui reconstitue les heures précédant la noyade d'un enfant en 1969, le jour même du décollage d'Apollo 11. Dealer de lignes salue « une plume d'une grande finesse qui dégage une grande sensibilité, tout en posant un regard avisé sur les différentes classes sociales qui composent l'Amérique ».

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Lakota (Gallimard) de Caryl Férey arrive également dans les esprits cette semaine : le roman suit une fratrie remontant la piste de leur père, un Indien retrouvé mort dans le Mississippi, jusqu'aux réserves lakota, mêlant enquête criminelle et reconstitution d'une histoire collective. Du côté du huis clos familial, La dernière des Wilberforce (L'Iconoclaste) de Julia Kerninon convainc A l'ombre du noyer , qui souligne une tension qui « rend toute interruption difficile », tandis que Les jardins d'Hélène évoque une lecture devenue « addictive jusqu'à la dernière ligne », l'autrice étant par ailleurs invitée sur QWERTZ .

Choses que je croyais perdues (Gallimard) de Clémentine Mélois, présenté à la librairie mollat , séduit Coin lecture de Nath qui le juge « subtil, sensible, lucide, drôle », tandis que Le Monde y voit un roman sur « ces souvenirs que les objets racontent ». Enfin, L'Adolescence du perroquet (Albin Michel) d'Amélie Nothomb clôt ce panorama avec son conte bref sur les liens affectifs projetés sur l'autre.

Thématiques de la semaine

Mémoire familiale et secrets enfouis

Plusieurs romans interrogent ce que les générations se transmettent sans le dire. Nous aussi (Actes sud) d'Anne Godard, disséqué sur Le Regard culturel et analysé par En attendant Nadeau comme une résistance à « la dictature du je », partage cette veine avec Notre-Dame-des-Anges (Editions POL) de Célia Houdart, où Télérama retrace, à partir d'échanges épistolaires, la liaison clandestine de grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. N'efface pas mes cercles (Verdier) d'Emma Marsantes va plus loin encore dans cette généalogie de la violence : Le Monde y lit « un roman elliptique et lacunaire de la violence familiale et de sa reconduction de génération en génération ».

Amérique profonde et statut des femmes

Un autre fil relie plusieurs romans venus des marges américaines. Tyson (Sonatine) de Tiffany Quay-Les trois rivières dépeint, selon Tranches de livres , une Amérique où « le statut des femmes est remarquable » entre sacrifice et obligation, tandis qu' Ici, Maintenant (Métailié) de Tom Newlands est rapproché des films de Ken Loach par Page après page , qui salue son style alerte sur fond de misère sociale.

Corps, eugénisme et violences invisibles

Mon corps donné pour vous (Noir sur blanc) de Marouane Essadek, présenté sur 28 minutes - ARTE , redonne chair à Carrie Buck selon Benzine Magazine , qui souligne un regard « tellement empathique qu'il engage totalement ». Dans un registre plus intime, Charlotte Milandri , chroniqué par Diacritik autour de l'impensé de la violence féminine (Arléa), déploie une écriture « sobre, contenue, attentive aux objets et aux sensations ».

Réception critique

Certains textes rassemblent un accueil sans réserve. Les brebis égarées (Denoël) de Madeline Cash est salué par Aude Bouquine , qui évoque des « excès » et des « audaces » réussis, rare exploit comique en littérature. Heures sauvages (Héloïse d'Ormesson) de Marie Petitcuénot suscite un « coup de cœur » chez Sur la route de Jostein , qui loue une langue « âpre et poétique ».

Le quatrième péché (Recamier) de Valérie Fayolle, en revanche, divise davantage : si PAUSE POLARS apprécie une « construction très habile », le blog n'a pas réussi à s'attacher aux personnages, un avis que partage Collectif polar , qui n'a « éprouvé de l'empathie constante qu'envers une seule personne ». Lady W (Buchet Chastel) de Jean-Philippe Blondel reçoit un accueil plus tempéré de la part de Benzine Magazine , qui le juge « moins abouti » que les précédents romans de l'auteur, ses dispositifs à quatre voix devenant « répétitifs ». Enfin, Heureux comme jamais (Aux forges de Vulcain) de Guillaume Chamanadjian ne convainc pas Les Lectures du Maki , qui pointe des « personnages caricaturaux » et une « linéarité affolante ».

Allumettes (Agullo) de Jurica Pavičić s'impose par la maîtrise de sa construction : Benzine Magazine souligne que l'auteur « renonce en quelque sorte au suspense pour lui préférer le récit d'un engrenage terriblement dramatique », un choix qui vaut au roman d'être qualifié de « grand roman ». Le titre est également mis en avant sur Le polar sonne toujours deux fois , qui y voit un roman sur « les fractures de la société croate encore hantée », et fait l'objet d'un portrait dans Libération .

Le quatrième péché (Recamier) de Valérie Fayolle trouve dans Le Monde du Polar un écho appuyé sur son portrait de femme : « qui saigne en silence, qui « tient » plutôt qu'elle ne rebondit, constitue le cœur battant du roman », la critique notant que « Valérie Fayolle sait que la violence de classe passe rarement par les cris ». Enfin, Ce qui dort sous le camélia (Gros Caillou) de Claudie O. Wetterwald obtient un double coup de cœur : Benzine Magazine le trouve « superbe de A à Z », porté par « la force de la sororité », tandis que Tomabooks parle d'une « dystopie d'une rare intelligence, portée par des personnages profondément humains ».

A cœur, l'amant (Albin Michel) de Lily King, dont Le Monde souligne qu'il s'agit d'« un faux campus novel et un vrai hommage au pouvoir de la fiction », retrace la vie d'une étudiante en lettres revisitée des décennies plus tard. Tu vas t'abimer les yeux confie avoir été « ferrée » par le livre, lu « quasiment d'une traite », malgré quelques réserves sur certains choix narratifs. A l'ombre du Leviathan. T1, Une larme de poison (Albin Michel) de Robert Jackson Bennett trouve un écho enthousiaste chez Sometimes a book , qui salue le duo d'enquêteurs Ana et Din, « détonnant » et fonctionnant « étonnamment malgré leur total antagonisme ».

Sources les plus actives

284 contributions recensées cette semaine (237 avis, 25 podcasts, 22 vidéos).