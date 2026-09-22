Merci de votre collaboration : Lola Lafon fait éclater une amitié

Quatre amis attendent leur embarquement dans un aéroport bloqué. Une contrariété, quelques mots de travers, et l’équilibre du groupe se fissure jusqu’à l’explosion. Le texte interroge alors ce qui se joue dans les relations d’amitié et dans notre manière de nous parler : comment continuer à faire société quand les mots eux-mêmes ne permettent plus de dialoguer ?

De la petite dispute aux grandes questions

Lola Lafon choisit ici une situation quotidienne et un cercle d’amis pour faire émerger des interrogations plus larges sur le lien collectif. Le communiqué présente la pièce comme un texte qui part du « détail » et de la « petite histoire » pour convoquer la grande, dans un moment où les personnages ne savent plus très bien vers quoi ils embarquent ni s’ils parviendront à s’en sortir.

Les éditions Solitaires Intempestifs nous proposent un extrait, à paraître le 15 octobre :

Le texte sera créé au Théâtre du Rond-Point, à Paris, dans une mise en scène d’Emmanuel Noblet, du 4 au 14 novembre, avant une reprise à Vannes le 17 novembre puis au Théâtre de l’Atelier, à Paris, du 15 au 28 février 2027.

Lola Lafon est une écrivaine, musicienne et ancienne danseuse française, née en 1974 à Paris. Elle publie son premier roman, Une fièvre impossible à négocier, en 2003. Depuis, elle a construit une œuvre littéraire attentive aux questions de mémoire, d’engagement, de violence et d’émancipation, souvent à la croisée de l’intime et de l’Histoire. Parmi ses ouvrages figurent notamment La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014), consacré à la gymnaste roumaine Nadia Comăneci, Mercy, Mary, Patty (Actes Sud, 2017), Chavirer (Actes Sud, 2020) et Quand tu écouteras cette chanson (Stock, 2022), qui a reçu le prix Décembre.

Par Lina Tinel-Sebie

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