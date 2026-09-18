Le roman Panthères de Valentine Vendôme bientôt adapté par Gaumont

Elle a notamment co-créé 37 Secondes, récompensée par le Prix de la meilleure série au festival Séries Mania en 2025. Elle est également co-créatrice de La Vie dont nous rêvions, une série annoncée sur Arte. Le format n’a pas encore été officialisé. La fiche professionnelle de Sophie Kovess-Brun fait toutefois état, pour 2026, d’un projet intitulé Panthère ?, annoncé en six épisodes de 52 minutes.

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Une enquête entre scène de crime et tribunal

Paru le 2 avril 2026 chez Michel Lafon, Panthères avait été tiré à 8000 exemplaires lors de son lancement, selon Elsa Lafon. Selon les données Edistat, le roman totalise désormais 3454 exemplaires vendus depuis sa parution.

Panthères suit Maxime Saint-Clair, vice-procureure, autrement dit une magistrate du parquet. L’intrigue la conduit de la scène de crime au tribunal, au fil d’une enquête sur la mort d’un enfant. Peu à peu, l’affaire fait également ressurgir des éléments de sa propre histoire.

Valentine Vendôme est le pseudonyme d’une magistrate. Après une hypokhâgne et des études de droit, elle devient avocate au barreau de Lorient, avant de se réorienter vers la magistrature. Un stage au tribunal de Melun la convainc de suivre cette voie ; elle intègre ensuite l’École nationale de la magistrature.

À LIRE - Panthères : un polar judiciaire où Valentine Vendôme mord dès la première page

Elle commence sa carrière de magistrate au parquet de Meaux, avant de rejoindre Paris, où elle exerce aujourd’hui comme substitute du procureur. Cette expérience professionnelle nourrit directement Panthères, son premier roman, publié chez Michel Lafon.

Crédit image : Post instagram des éditions Michel Lafon pour l'annonce de l'adaptation du livre de Valentine Vendôme

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com