Corinne Luchaire, ses rayons et ses ombres : le destin brisé d’une jeune actrice

Qui était réellement Corinne Luchaire ? À travers un texte à la fois biographique et romanesque, Cédric Meletta suit la trajectoire de la jeune femme au plus près et cherche à faire émerger des éléments jusque-là peu racontés de son parcours. Le livre revient notamment sur les personnages qui ont compté dans sa vie, mais aussi sur le viol qu’elle a subi.

Une trajectoire entre célébrité et chute

Le récit s’intéresse à la carrière de cette jeune actrice, marquée à la fois par une ascension rapide et par une chute tout aussi brutale. Son histoire est également indissociable de celle de son père, Jean Luchaire, dont la compromission politique sous l’Occupation a largement marqué sa propre trajectoire et la mémoire laissée autour de la famille.

Les éditions Le Cherche midi nous en proposent un extrait, à paraître le 22 octobre :

Déjà auteur de Jean Luchaire. L’Enfant perdu des années sombres (Perrin, 2013), Cédric Meletta est présenté comme une référence sur les questions liées à la compromission politique sous l’Occupation. Il a également été conseiller historique de Xavier Giannoli pour le film Les Rayons et les Ombres.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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