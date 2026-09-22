Trump, Poutine, Xi Jinping : les nouveaux Césars ?

L’ouvrage construit son propos à partir de douze duos : un dirigeant contemporain face à une figure de la Rome antique. Delphine Jouenne rapproche ainsi, entre autres, Trump et Caligula, Poutine et Tibère, Javier Milei et Commode ou encore Xi Jinping et Dioclétien. Deux mille ans séparent ces personnages, mais l’autrice s’intéresse aux similitudes qu’elle identifie dans leurs gestes, leurs provocations et leurs rapports au pouvoir.

Le livre observe également la transformation des formes du pouvoir : aux palais impériaux ont succédé les résidences présidentielles, aux statues les écrans et aux mises en scène antiques une exposition médiatique permanente. Pour Delphine Jouenne, ces parallèles permettent d’interroger les obsessions qui traverseraient les régimes de pouvoir à travers les époques.

Les éditions Le Cherche Midi nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 22 octobre :

Diplômée de lettres classiques et de philosophie, Delphine Jouenne a également dirigé une entreprise et intervient régulièrement dans le débat public et les médias. Les Douze Césars, nouvelle saison se présente comme une nouvelle lecture des rapports entre histoire antique et actualité politique.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com