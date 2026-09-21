Une visite royale qui tourne au meurtre

Georgie se réjouit de passer son premier Noël en tant que femme mariée dans sa nouvelle maison. Mais ses projets sont bouleversés lorsqu’une tante de Darcy, installée près du domaine royal de Sandringham, les invite à Noël à la suite d’une suggestion de la reine. Georgie, Darcy, la mère de Georgie, son grand-père et son frère se retrouvent ainsi conviés à cette réunion presque impossible à refuser.

La visite de courtoisie prend une tout autre tournure lorsque deux membres de la maison royale sont retrouvés morts sur le domaine. Georgie se retrouve alors plongée dans une nouvelle enquête, au cœur de l’entourage de la famille royale britannique et dans l’ambiance très particulière des fêtes de Sandringham.

Les éditions Robert Laffont (La Bête Noire) nous proposent un extrait en avant première, à paraître le 8 octobre :

Avec Noël meurtrier à Sandringham, Rhys Bowen signe le quinzième épisode de sa saga Son Espionne royale, présentée comme un cosy crime « so British ». L’autrice est également connue pour plusieurs autres séries à succès, dont Molly Murphy, Constable Evans et Farleigh Field. Elle a notamment reçu l’Agatha Award et été nommée à l’Edgar Award.

Par Lina Tinel-Sebie

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