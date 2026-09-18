Enquête au coeur du chantier de reconstruction de Gaza

Alexandra Schwartzbrod n'anticipe le cours de l'Histoire que de quelques années quand la Bande de Gaza sera vidée de ses derniers Palestiniens pour faire place aux bulldozers du chantier de reconstruction, ou plutôt de construction de la fameuse Riviera promise par le président orange.

Les pétrodollars du Golfe attendent avec impatience de nouveaux débouchés fructueux pour transformer un Gaza vidé de ses habitants « en Dubaï de la Méditerranée ». En attendant, Gaza n'est encore qu'un « no man’s land hanté par le bruit des bombes, les hurlements de terreur des otages et les cris des habitants ».

Elle observe la ville fantôme, fascinée.

– On se croirait dans un western, avec des cow-boys prêts à en découdre, colt à la ceinture, pensant apporter le bien et la civilisation à un territoire livré aux sauvages…

– C’est un peu ça, vous ne croyez pas ?

On va suivre Eli Bishara dans une cavalcade effrénée dans les tunnels de Gaza, du moins ceux qui ont résisté aux bombes israéliennes. Un « Palestinien d’Israël et flic sur la touche », en résumé c'est un « ex-flic, contraint de s’abaisser à offrir ses services en tant qu’officier de sécurité ». Il s'est fait « enrôler à Gaza dans les forces supplétives de la police. Sa mission : surveiller la sécurité de la zone-vie ». On lui a fait passer un message : « une opération énorme se prépare à Gaza », mais est-ce qu'il a pu se laisser piéger, manipuler ? « Eli Bishara a compris : s’il est découvert, on ne le laissera pas sortir de là vivant ».

À Jaffa (désormais quartier sud de Tel-Aviv), sa compagne israélienne Ana Güler reste sans nouvelles de son amie Shirin, disparue dans les attaques du 7 octobre. Mais elle n'est pas du genre de Pénélope à attendre chez elle le retour sain et sauf d'Eli.

Les attaques du 7 octobre

On ne peut évidemment que s'intéresser à la tragédie qui bouleverse cette région depuis longtemps mais qui frappe encore plus intensément depuis trois ans : « les attaques du 7 octobre resteront dans l’histoire comme un acte monstrueux, impardonnable, qui a réveillé la peur viscérale des Israéliens d’être éradiqués de nouveau, et dont le peuple palestinien a payé un prix démentiel, quasi existentiel ».

Israéliens et étasuniens ont sans doute forgé plusieurs générations de « terroristes » qui auront perdu un frère, un père ou un grand-père, dans les représailles à Gaza.

Les plus optimistes pensent qu'il « faudra sans doute laisser passer une génération, peut-être même deux ». D'autres préfèrent dire que « tant qu’il restera un Palestinien vivant ils ne seront jamais en sécurité, celui-ci ne pensera qu’à venger les siens ».

En bonne journaliste, Alexandra Schwartzbrod prend le soin de donner la parole aux uns et aux autres et de nous donner à mesurer le fossé sans fond qui sépare désormais des camps irréconciliables.

À LIRE - Adèle Haenel : après le replay supprimé, Augustin Trapenard défend ses cartes blanches

Si ce court récit n'est pas le thriller trépidant que l'on attendait, c'est tout de même un conte, une parabole qui nous montre les enjeux souterrains de ces territoires trop convoités et nous fait comprendre que la (re)construction de cette fameuse Riviera n'est sans doute pas pour demain matin : « ce territoire en est mort de toutes ces haines macérées »

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com