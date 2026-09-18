Éliane Viennot : “Rien ne relie Olympe de Gouges à l'extrême droite

Le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy, proche de Nicolas Dupont-Aignan avant de rejoindre le Rassemblement national en 2020, a déposé, le 8 septembre dernier, une proposition de résolution pour suggérer l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon. Le texte sera discuté le 8 octobre prochain à l'occasion de la niche parlementaire du parti d'extrême droite, preuve que la question revêt une certaine importance dans la stratégie de la formation.

Difficile, pourtant, d'imaginer une personnalité littéraire et politique plus éloignée des positions du RN qu'Olympe de Gouges, féministe, antiraciste et abolitionniste, quand le parti de Marine Le Pen reste résolument du côté de l'extrême droite et de ses obsessions.

« Le père a récupéré Jeanne d'Arc, la fille se targue d'honorer Olympe de Gouges, il n'y a là qu'un procédé habituel », décryptait dans nos colonnes l'historienne Catherine Marand-Fouquet, autrice de La Femme au temps de la Révolution (Stock, 1989) et militante, depuis des années, pour l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon.

Une nouvelle opération de mystification, donc, exécutée avec un aplomb qui oscille entre la mauvaise foi et l'amateurisme. « Je rappelle qu’il y a quelques mois, le même député proposait de rouvrir les maisons de prostitution. Je ne connais pas Jean-Philippe Tanguy, je ne sais pas s’il agit en tant qu’électron libre au sein du parti d’extrême droite, mais il me semble évident qu’il n’a jamais lu les écrits d’Olympe de Gouges. Certes, cette dernière s’est opposée aux montagnards, mais rien ne la relie à l’extrême droite », souligne également Éliane Viennot, professeuse émérite de littérature de la Renaissance et historienne.

Malheureuse Olympe

À la tentative de récupération s'ajoute un opportunisme flagrant, puisque « cela fait des décennies, depuis 1989, que des historiennes, menées par Catherine Marand-Fouquet, demandent la panthéonisation d’Olympe de Gouges, et le RN comme l’extrême droite n’ont jamais fait partie de ce combat », rappelle-t-elle.

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L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, devenue une icône depuis sa réhabilitation par des militantes féministes, serait aussi admirée par Marine Le Pen elle-même ou sa nièce, Marion Maréchal, qui a même donné son prénom à une de ses filles...

Et pourtant, la politique du parti est loin, très loin, de se nourrir des idées d'Olympe de Gouges. « Historiquement, l’extrême droite n’a jamais combattu pour le vote des femmes ou pour l’amélioration du sort des Noirs. La politique qu’a menée le Front national et que mène le Rassemblement national reste antiféministe et anti-égalitaire, aussi bien au niveau des classes, des races que des sexes », analyse Éliane Viennot. « Dès qu’une loi est mise au vote à l’Assemblée nationale ou au Sénat pour améliorer l’égalité des sexes, le RN vote contre. » Nous l'avions d'ailleurs rappelé dans un précédent article, en citant le travail du média Bon Pote, qui passe au crible les votes des députés RN.

Les femmes et le pouvoir confisqué

Le RN souhaiterait-il mettre côte à côte Olympe de Gouges, qui revendiquait une place pour les femmes dans le système politique, et Marine Le Pen, qu'il imagine en première présidente de la Ve République ? Ici aussi, un tel parallèle ne résiste pas à l'analyse de l'historienne du temps long, qui a publié La Forteresse assiégée. La France, les femmes et le pouvoir (1860-2000) (CNRS Éditions), ce 17 septembre.

« Je défends l’idée, depuis très longtemps, que le peuple n’a aucun problème avec l’arrivée des femmes en politique, que ce n’est pas lui qui bloque leur accession au pouvoir, mais la classe savante au pouvoir depuis 1789, et encore plus depuis 1870 », explique-t-elle. Cette classe savante « s’est forgée avec la naissance de l’université au XIIIe siècle » et « réunit des individus qui évoluent dans les sphères de la justice, de la culture, de la politique avec, au XIXe siècle notamment, des familles entières dont les membres se répartissent dans ces divers secteurs ».

« Cette classe savante n'est pas capable de se rendre compte que cela n’a jamais été un problème, pour les gens qui votent, de se prononcer pour des femmes. Raison pour laquelle les femmes politiques ont été cantonnées, par les partis, à des circonscriptions perdues d’avance, qu’elles gagnaient, d’ailleurs ! »

Si Marine Le Pen a pu prendre la présidence du parti et représenter le RN aux présidentielles, ce n'est pas en raison d'une bienveillance de la formation vis-à-vis des femmes, mais « parce qu’elle évolue au sein d’un parti construit comme un clan, dans lequel elle est une “fille de”. En tant qu’historienne de la longue durée, j’ai observé cette logique de clan : ces organisations préfèrent des hommes, mais, s’il n’y en a pas à disposition, la “fille de” devient compatible. Cela ne pose donc pas de problème au Rassemblement national, quand toute la gauche, ainsi qu’une certaine droite, continuent de ne mettre en avant que des hommes. »

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On comptera, à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, sans doute plus de candidats que de candidates. Parmi ces dernières, outre Le Pen fille, se sont aujourd'hui déclaré Marine Tondelier (Les Écologistes), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Delphine Batho (Génération écologie) ou Ségolène Royal (en lice pour la primaire du Parti socialiste).

Le risque existe, selon Éliane Viennot : « Un certain nombre de votes féminins, sans être d’extrême droite, vont se perdre avec Marine Le Pen », pour la perspective d'avoir une présidente plutôt qu'un président. Ce ne sera bien sûr pas le cas de la professeuse, qui confie néanmoins : « Moi-même, c’est avec un crève-cœur que je vais être obligé de voter pour un homme plutôt que pour une femme. »

Photographie : Portrait d'Olympe de Gouges par Alexandre Kucharski (Bonarov, domaine public), affiche attribuée à Olympe de Gouges, vers 1792. Elle réclamait le droit de divorcer, pour que les femmes ne soient plus liées à des hommes « traitres à la patrie » (domaine public)

Par Antoine Oury

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