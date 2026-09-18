Un roman de Toni Morrison encore écarté des bibliothèques scolaires américaines

Le Cobb County School District, qui scolarise environ 100.000 élèves dans la périphérie d’Atlanta, a annoncé jeudi 17 septembre le retrait de The Bluest Eye, traduit en français sous le titre L’Œil le plus bleu. Selon le district, l’examen du roman a conclu que plusieurs passages contrevenaient aux règles appliquées aux ouvrages accessibles aux élèves de la sixième à la terminale américaines.

L’administration vise notamment une scène dans laquelle Pecola, l’un des personnages principaux, est violée par son père.

« Les mots parlent d’eux-mêmes », a déclaré le surintendant Chris Ragsdale, cité par CBS News. Il estime qu’une école ne doit pas laisser aux élèves un accès sans restriction à une description explicite de l’inceste et du viol, considérant que ce choix doit revenir aux parents.

Publié aux États-Unis en 1970, L’Œil le plus bleu est le premier roman de Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993. Il suit Pecola Breedlove, une fillette noire qui grandit dans l’Ohio des années 1940 et rêve d’avoir les yeux bleus. Le récit aborde notamment le racisme, les normes de beauté, la pauvreté et les violences sexuelles. En France, l’ouvrage est traduit par Jean Guiloineau ; une nouvelle édition est parue chez Christian Bourgois en 2024.

Décédée en 2019, Toni Morrison est une romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge et professeure de littérature américaine. Elle a également exercé comme éditrice et directrice de publication. Figure majeure des lettres américaines, elle reçoit le Prix Pulitzer en 1988, puis le Prix Nobel de littérature en 1993. Elle devient alors la huitième femme, et la première femme afro-américaine, à obtenir cette distinction.

Le district précise que les autres œuvres de Toni Morrison présentes dans ses établissements restent accessibles.

Toni Morrison, une cible récurrente

Le cas est loin d’être inédit. L’Œil le plus bleu figure régulièrement parmi les ouvrages les plus contestés dans les écoles et bibliothèques américaines. En 2024, L’Œil le plus bleu de Toni Morrison rentrait ainsi dans le top 10 des livres les plus censurés.

En 2023, l’ouvrage était contesté notamment pour ses descriptions de viol et d’inceste, son contenu considéré comme sexuellement explicite et ses thèmes liés à l’équité et à la diversité. Les mêmes recensements faisaient apparaître des ouvrages de Juno Dawson, George M. Johnson, Stephen Chbosky ou encore John Green.

Depuis 2021, PEN America a recensé près de 23.000 cas d’interdiction ou de restriction de livres dans les écoles publiques américaines, répartis dans 45 États et 451 districts scolaires. Pour la seule année scolaire 2024-2025, l’organisation en a comptabilisé 6870.

À Cobb, 30 retraits depuis 2024

Le comté de Cobb mène déjà depuis plusieurs années une politique de retrait de certains titres. L’Œil le plus bleu est le premier ouvrage concerné en 2026 et le 30e retiré depuis 2024. Parmi eux figurent This Book Is Gay de Juno Dawson, American Psycho (trad. Alain Defossé) de Bret Easton Ellis ou plusieurs volumes de la série Un palais d’épines et de roses de Sarah J. Maas (trad. Anne-Judith Descombey).

Les données publiées directement par le district montrent que le processus avait même commencé en 2023. Des titres de Stephen Chbosky, Colleen Hoover, Ellen Hopkins, Rupi Kaur ou encore J.K. Rowling figurent parmi les ouvrages retirés au fil des contrôles. Le district justifie systématiquement ces décisions par la présence de contenus sexuels ou graphiques qu’il juge inadaptés à un accès scolaire sans restriction.

La procédure peut être déclenchée par un parent ou le tuteur d’un élève, qui peut ensuite faire appel de la décision. Des membres du personnel peuvent eux aussi signaler un titre pour examen.

Un débat qui dépasse les écoles

Ce nouveau retrait intervient quelques jours après la publication par PEN America de son rapport Out of Circulation: Expanding Censorship in Public Libraries. L'organisation y décrit des bibliothèques publiques soumises à la fois à des demandes de retrait, des pressions politiques, des changements de gouvernance, des réductions budgétaires et des intimidations visant leurs personnels. Selon PEN America, ces établissement arrivent à un « point de rupture ».

En janvier 2025, le ministère américain de l’Éducation a supprimé le poste fédéral chargé des plaintes liées aux interdictions de livres et abandonné plusieurs procédures, estimant que les choix de collections doivent relever principalement des parents, des écoles et des autorités locales. Le ministère avait alors qualifié de « hoax » — une mystification — l’idée d’une vague de censures d'ouvrages.

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PEN America et l’American Library Association utilisent au contraire les notions de restriction ou d’interdiction lorsqu’un établissement retire un ouvrage, suspend son accès ou le rend indisponible à certains élèves à la suite d’une contestation. Le désaccord porte donc aussi sur les mots employés pour qualifier ces décisions — et, derrière eux, sur l’étendue du pouvoir laissé aux écoles, aux parents et aux bibliothécaires.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

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Par Clotilde Martin

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