L’Odyssée du savoir : renouer avec la vérité

On s’imagine maître du calendrier de ses lectures. En réalité, ce sont les accrocs qui tranchent.

Pour L’Odyssée du savoir de Jean-Jacques Bedu, le détonateur fut physique : mon chat expédiant au plancher, en pleine nuit, une pile de bouquins en sursis. Après l'avoir déniché des mois plus tôt, je l'avais feuilleté en diagonale, accroché à trois formules et deux têtes de chapitres, avant de le ranger sous la poussière en attendant son heure. Mais étalé au sol dans le vacarme nocturne, le volume n'attendait plus poliment : il exigeait qu'on s'y colle.

L'érudition et la corpulence du livre, dont ce premier tome court des origines à l'Antiquité tardive, ont déjà été commentées. Ce qui frappe quand on s'y noie, c'est le refus du survol bien peigné.

Et contrairement au Big Bang ou à n’importe quel surgissement soudain, ce livre remet à l'humanité son temps : toute civilisation, religion ou philosophie antique a commencé par un murmure. Dans l'intimité des esprits et par l'observation des individus, les sociétés, les cultes, les lois et l'ordre ont pu germer.

« Démystifier les faux mystères, ce n'est pas appauvrir l'imaginaire ; c'est rendre aux ancêtres humains le crédit de leurs exploits et retrouver la poésie exigeante du réel. » (p. 629)

"L'évolution psychique et pulsionnelle de l'Homme"

Parcourir ce livre, c'est aussi parcourir l'évolution psychique et pulsionnelle de l'Homme, de l'autoplastique vers l'alloplastique : de la créature qui s'adapte à son environnement vers un créateur qui adapte son environnement. Bedu traque cette sédimentation des premières intuitions dans le silence des grottes ornées jusqu'aux rayonnages des bibliothèques sacrées : le savoir qui crame à Alexandrie, le monothéisme qui s'allume entre le feu de Zoroastre et le buisson ardent.

Le mythe ouvre une question, et le savoir tente d'y répondre. Les figures de la pensée n'y sont pas des silhouettes de marbre, mais des artisans de l'esprit, aux prises avec la censure, l'obscurantisme et le feu, pétrissant une matière cognitive fragile, parfois incertaine, mais toujours en mouvement.

À l'instar de cette pile écroulée, cette fresque rappelle qu'une mémoire collective n'avance pas en droite ligne, mais par embardées et réveils brutaux. Une saine secousse.

Il a fallu remettre la pile d'aplomb ; le chat, lui, s'y est aussitôt recouché, indifférent au vacarme qu'il venait de causer. En attendant le tome 2, je vous rassure, il se porte bien.

Par Salim Rzin

Contact : salimrzin@gmail.com