Des trésors de Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse bientôt imprimés à la demande

Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.
Le 18/09/2026 à 13:02 par Hocine Bouhadjera
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18/09/2026 à 13:02
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Près de 300.000 titres et, désormais, un terrain de jeu beaucoup plus vaste. Créée il y a 12 ans, la collection Hachette-BnF permet de remettre en circulation des ouvrages patrimoniaux libres de droits, conservés et numérisés par la Bibliothèque nationale de France.
À compter de la rentrée de septembre 2026, le programme s'étend aux collections de six établissements partenaires : la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, la Médiathèque Émile Zola de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que les bibliothèques municipales de Bordeaux, Toulouse, Le Havre et Nîmes.
Le principe de la collection repose sur l'impression à la demande. Lorsqu'un lecteur ou un libraire commande un titre, celui-ci est fabriqué à partir du fichier numérique de l'ouvrage, sous forme de fac-similé. La production est assurée sur le site de distribution d'Hachette Livre à Maurepas, grâce à la technologie de Lightning Source France. Aucun stock de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires n'est donc nécessaire.
Ce modèle permet de maintenir disponibles des textes parfois épuisés depuis longtemps ou devenus difficiles à trouver dans le commerce, tout en évitant le stockage et la mise au pilon d'invendus, avancent la BnF et Hachette Livre. Romans, essais, récits de voyage, ouvrages scientifiques, travaux historiques ou monographies locales composent déjà un catalogue qui, selon les deux entités, a généré depuis 2014 la vente de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
L'élargissement du programme doit notamment permettre de mieux valoriser des collections liées à l'histoire des territoires et parfois accessibles jusqu'ici principalement sur place ou sous leur forme numérisée. À Bordeaux, les fonds concernés couvrent notamment l'histoire de la ville, de la Gironde, de la Guyenne et de la Gascogne, les voyages, le commerce maritime et la navigation, avec également des ouvrages liés à Montaigne et Montesquieu.
Le Havre apporte de son côté des collections consacrées à son port, aux échanges maritimes, au commerce international, à la Normandie, à la géographie et aux sciences naturelles. À Montpellier, les titres issus de la Médiathèque Émile Zola portent notamment sur le Languedoc, le bassin méditerranéen, la littérature française et européenne, les humanités et l'histoire régionale.
Les fonds de Carré d'Art – Jean Bousquet, à Nîmes, mettent notamment en avant l'Antiquité, l'archéologie, la Gaule romaine, l'architecture, les sciences naturelles, la littérature et le théâtre. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg apporte quant à elle un ensemble particulièrement riche autour de l'Alsace, du Rhin supérieur, de la culture germanique, de la théologie, de l'humanisme et des échanges intellectuels entre espaces français et allemand.
Enfin, les collections toulousaines concernées couvrent l'histoire du Midi, de l'Occitanie et des Pyrénées, la littérature occitane, l'archéologie, les Jeux floraux, la musique et différentes figures culturelles de la région.
Les premiers ouvrages provenant de ces six fonds doivent être progressivement commercialisés à partir de septembre 2026. Ils seront référencés dans les circuits habituels de distribution du livre et pourront être commandés aussi bien en librairie que sur les principales plateformes de vente en ligne.
Pour Roei Amit, directeur délégué de BnF-Partenariats, cette nouvelle phase doit permettre d'associer davantage « les possibilités offertes par la numérisation et l'impression à la demande à la diffusion du patrimoine écrit ». Philippe Lamotte, directeur exécutif de la branche Opérations, Digital et Développement commercial d'Hachette Livre, souligne de son côté l'ancrage territorial pris par le partenariat et la possibilité, grâce à l'impression à la demande, de « faire revivre les trésors de nos régions ».
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L'ouverture à ces six établissements n'est présentée que comme une nouvelle étape : la collection Hachette-BnF doit continuer à accueillir progressivement de nouveaux titres et à élargir l'accès imprimé à des fonds jusque-là essentiellement conservés ou consultés dans les bibliothèques patrimoniales.
Crédits photo : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Elisabeth Nappey, CC BY 2.0)
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Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.
15/09/2026, 12:14
Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.
15/09/2026, 11:32
Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.
14/09/2026, 17:35
Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.
14/09/2026, 17:12
Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.
14/09/2026, 16:17
Dargaud France confie sa direction éditoriale à Pauline Mermet, en poste depuis le 7 septembre 2026. Cette promotion s’accompagne d’une transition de plusieurs mois avec François Le Bescond : après 37 ans dans la maison, celui-ci quittera Dargaud fin avril 2027, tout en conservant jusque-là le suivi de ses auteurs et la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.
14/09/2026, 15:24
Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.
14/09/2026, 15:04
Après avoir façonné l’identité visuelle de Zulma pendant vingt ans, les couvertures signées David Pearson changent de support. La maison compte désormais prolonger cette première rencontre avec le lecteur. Le 1er octobre 2026, l’éditeur inaugurera sa première collection de papeterie, composée de carnets reprenant plusieurs de ses couvertures.
14/09/2026, 13:13
Après cinq années d'écriture, l'autrice toulousaine Mabrouka Arnaud s'apprête à donner vie à son premier roman, Jour 2104, un thriller construit autour d'un cold case vieux de seize ans, à la fois captivant et résolument ancré dans son époque. Sans maison d'édition ni avance, elle choisit l'auto-édition et lance une campagne de financement participatif sur Ulule afin de financer l'impression et l'envoi de ce premier tirage. Projet porté par Marie Lafourcade et Mabrouka Arnaud.
14/09/2026, 12:45
Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».
14/09/2026, 10:42
Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.
12/09/2026, 13:00
Il a participé à faire de la fantasy un marché en France, accompagné l’essor de Milady, de la romance, du numérique, puis vu Bragelonne passer d’une aventure de quelques passionnés à un groupe de plusieurs milliers de titres avant son rachat par Hachette. Alain Névant pensait ensuite s’éloigner de l’édition. Il y revient aujourd’hui par Delnoch Publishing.
12/09/2026, 10:00
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