Des trésors de Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse bientôt imprimés à la demande

Près de 300.000 titres et, désormais, un terrain de jeu beaucoup plus vaste. Créée il y a 12 ans, la collection Hachette-BnF permet de remettre en circulation des ouvrages patrimoniaux libres de droits, conservés et numérisés par la Bibliothèque nationale de France.

À compter de la rentrée de septembre 2026, le programme s'étend aux collections de six établissements partenaires : la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, la Médiathèque Émile Zola de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que les bibliothèques municipales de Bordeaux, Toulouse, Le Havre et Nîmes.

Des patrimoines locaux au catalogue

Le principe de la collection repose sur l'impression à la demande. Lorsqu'un lecteur ou un libraire commande un titre, celui-ci est fabriqué à partir du fichier numérique de l'ouvrage, sous forme de fac-similé. La production est assurée sur le site de distribution d'Hachette Livre à Maurepas, grâce à la technologie de Lightning Source France. Aucun stock de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires n'est donc nécessaire.

Ce modèle permet de maintenir disponibles des textes parfois épuisés depuis longtemps ou devenus difficiles à trouver dans le commerce, tout en évitant le stockage et la mise au pilon d'invendus, avancent la BnF et Hachette Livre. Romans, essais, récits de voyage, ouvrages scientifiques, travaux historiques ou monographies locales composent déjà un catalogue qui, selon les deux entités, a généré depuis 2014 la vente de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.

L'élargissement du programme doit notamment permettre de mieux valoriser des collections liées à l'histoire des territoires et parfois accessibles jusqu'ici principalement sur place ou sous leur forme numérisée. À Bordeaux, les fonds concernés couvrent notamment l'histoire de la ville, de la Gironde, de la Guyenne et de la Gascogne, les voyages, le commerce maritime et la navigation, avec également des ouvrages liés à Montaigne et Montesquieu.

Le Havre apporte de son côté des collections consacrées à son port, aux échanges maritimes, au commerce international, à la Normandie, à la géographie et aux sciences naturelles. À Montpellier, les titres issus de la Médiathèque Émile Zola portent notamment sur le Languedoc, le bassin méditerranéen, la littérature française et européenne, les humanités et l'histoire régionale.

Les fonds de Carré d'Art – Jean Bousquet, à Nîmes, mettent notamment en avant l'Antiquité, l'archéologie, la Gaule romaine, l'architecture, les sciences naturelles, la littérature et le théâtre. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg apporte quant à elle un ensemble particulièrement riche autour de l'Alsace, du Rhin supérieur, de la culture germanique, de la théologie, de l'humanisme et des échanges intellectuels entre espaces français et allemand.

Enfin, les collections toulousaines concernées couvrent l'histoire du Midi, de l'Occitanie et des Pyrénées, la littérature occitane, l'archéologie, les Jeux floraux, la musique et différentes figures culturelles de la région.

Les premiers ouvrages provenant de ces six fonds doivent être progressivement commercialisés à partir de septembre 2026. Ils seront référencés dans les circuits habituels de distribution du livre et pourront être commandés aussi bien en librairie que sur les principales plateformes de vente en ligne.

Pour Roei Amit, directeur délégué de BnF-Partenariats, cette nouvelle phase doit permettre d'associer davantage « les possibilités offertes par la numérisation et l'impression à la demande à la diffusion du patrimoine écrit ». Philippe Lamotte, directeur exécutif de la branche Opérations, Digital et Développement commercial d'Hachette Livre, souligne de son côté l'ancrage territorial pris par le partenariat et la possibilité, grâce à l'impression à la demande, de « faire revivre les trésors de nos régions ».

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L'ouverture à ces six établissements n'est présentée que comme une nouvelle étape : la collection Hachette-BnF doit continuer à accueillir progressivement de nouveaux titres et à élargir l'accès imprimé à des fonds jusque-là essentiellement conservés ou consultés dans les bibliothèques patrimoniales.

Crédits photo : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Elisabeth Nappey, CC BY 2.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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