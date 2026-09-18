A Forbidden Alchemy : le vent de la révolte

Nina Harrow a douze ans. Un âge qui pourrait, pour elle comme pour bien d’autres enfants du royaume, indiquer le début d’un nouveau chapitre. Ces jeunes de tous les villages alentours, plus précisément de la Bordure, sont invités à se rendre à Belleville, capitale flamboyante, pour y passer un test. Une épreuve très simple : boire un précieux liquide, l'idium, qui déterminera quel sera leur pouvoir. Façonneur, Artisan, Alchimiste… quel destin les attend ?
Le 18/09/2026 à 12:56 par Valentine Costantini
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18/09/2026 à 12:56
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« J’imaginais tous les enfants de douze ans assis exactement comme moi, penchés sur un parchemin, en train d’attendre qu’un Griffonneur à des centaines de lieues de là trace en lettres cursives leur nom et leur adresse dans l’ordre. Sans arrêt, je me persuadais que le parchemin bougeait, qu’une tache d’encre commençait à apparaître, mais les heures passèrent et le parchemin resta obstinément intact. »
- Extrait d'A Forbidden Alchemy
À Belleville, Nina fait la rencontre de Patrick Colson. Contrairement à elle, qui est persuadée que sa vie est sur le point de basculer, le garçon n’est pas dupe. Toutes les personnes de sa famille sont des Façonneurs : comme son père avant lui, il est destiné à finir ses jours dans l’air vicié des mines.
Or, Nina et Patrick finissent par faire une découverte qui va tout changer : le test qui les attend est digne d’un dé pipé. Les fioles distribuées ont été sélectionnées avec soin, pour s’assurer que seuls quelques chanceux – des fils et filles de ministres et autres haut gradés de Belleville – ne finissent par afficher des pouvoirs hors-normes. Lorsque Nina est présentée avec la possibilité de boire la bonne fiole d’idium, elle ne peut tout simplement pas se permettre de manquer cette opportunité. Son don ? Charmeuse de Terre. Une première depuis bien des années. Patrick, quant à lui, rentrera sans faire de vagues… quoique.
Des années plus tard, alors que Nina est devenue une jeune adulte très talentueuse, une attaque au sein de Belleville l'oblige à fuir. De villages en villages, elle dissimule son identité, disparaît dès que nécessaire. « Il était facile d’adopter un nouveau nom quand tant de gens mouraient en abandonnant le leur. Assez simple de brûler la peau de mon bras pour en effacer la marque jusqu’à ce que ce ne soit plus qu’une vieille cicatrice. Il y avait un millier de villages différents où se perdre, où déménager quand les combats commençaient, ce qui finissait toujours par arriver. »
Une rébellion de la part des Façonniers de la Bordure se prépare. La colère monte, les voix contre la capitale s’élèvent… Coincée au milieu de cette réalité, Nina doit prendre un choix : rejoindre Patrick et toutes les personnes qui lui font confiance pour mener à bien cette révolte, ou se plier à la loi du plus fort pour espérer survivre…
Stacey McEwan nous embarque avec aise dans le premier tome de cette nouvelle trilogie. Fantasy, romance, intrigues politiques et sociales se mêlent pour permettre à cet univers de se développer de façon organique, fluide.
Porté par une plume cinématographique, ce récit se veut crédible. La lecture nous plonge dans l’univers des mines, avec la peur viscérale qui tord les boyaux, au milieu de la suie, la crasse, le danger constant. Les jeux de pouvoir, les enjeux des personnages…
Tout s’emboîte avec ingéniosité, si bien qu’on ne peut qu’être happé : la tension monte crescendo. C’est palpitant, tout en évitant de tomber dans certaines facilités narratives qui seraient attendues. Point appréciable : les personnages ne sont pas de simples clichés. Au contraire, un soin particulier a été apporté à les rendre palpables, leur donner une complexité et une profondeur qui font vraiment la différence. Au point de se dire : vivement la suite…
La traduction est signée Ada Vivalda.
Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com
Paru le 10/09/2026
576 pages
Editions Gallimard
26,90 €
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Après Beauté fatale, Mona Chollet revient sur les normes esthétiques imposées aux femmes avec Soigner sa peau. Exploration d’une obsession. Sérums, K-Beauty, Botox ou chirurgie : l’autrice examine la place prise par la peau dans les pratiques contemporaines de beauté et les mécanismes d’une industrie qui transforme l’insatisfaction en moteur de consommation.
12/09/2026, 06:00
Le casse du siècle, de Sarah Knafo, entre directement à la première place des ventes de livres en France avec 60.584 exemplaires écoulés du 31 août au 6 septembre 2026. Et en ferait oublier que la semaine passée encore, Freida McFadden culminait en tête des meilleures ventes. De quoi faire regretter l'Américaine, sa femme de ménage et toute la clique...
11/09/2026, 11:50
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