Amazon respecte finalement la loi et cesse la livraison gratuite des livres dans ses casiers

La filiale française de la multinationale américaine s'est finalement décidée à respecter la loi : elle annonce en effet renoncer à la gratuité des frais de port du livre et à l'application d'une remise de 5 % sur le prix fixé par l'éditeur, quand les ouvrages sont retirés dans ses casiers automatisés (lockers). Elle avait engagé un bras de fer avec les autorités françaises sur ces sujets.
Le 18/09/2026 à 13:31 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
18/09/2026 à 13:31
0
Commentaires
0
Partages
La multinationale américaine a finalement cédé. « Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer la remise de 5 % et la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin — et d’exclure les casiers automatiques », a déclaré un porte-parole d'Amazon France au Figaro, ce vendredi 18 septembre.
Ce renoncement fait suite à un bras de fer entre Amazon et les autorités françaises, après l'adoption de la loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs ». Ce texte, porté à l'origine par la députée Laure Darcos (Les Indépendants - République et Territoires, Essonne), a introduit un montant minimum obligatoire des frais de port du livre, fixés à 3 €.
La législation prévoyait toutefois une exception, lorsque les ouvrages étaient retirés dans des points de vente du livre, une possibilité destinée à encourager les achats auprès des librairies proposant le « cliqué-retiré ».
Mais le géant de la vente en ligne Amazon, inquiet d'une possible baisse de ses ventes, avait tenté de contourner la législation en considérant ses casiers automatisés installés à proximité ou dans des supermarchés ou hypermarchés proposant des livres comme des points de vente à part entière. Il proposait ainsi une livraison gratuite, mais aussi une remise de 5 % sur le prix des ouvrages, pour les commandes de livres retirées dans ces lockers.
Cette défiance vis-à-vis de la loi française avait été largement critiquée par le Syndicat de la librairie française (SLF), mais aussi par d'autres concurrents d'Amazon, comme la Fnac et Cultura, qui disposent pour leur part de réseaux de magasins.
En février 2025, saisi par la ministre de la Culture alors en exercice, Rachida Dati, le médiateur du livre avait estimé que le comportement d'Amazon « semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres ». Autrement dit, livraison gratuite et remise de 5 % ne pouvaient pas, à l'inverse, s'appliquer pour des colis retirés dans des casiers automatisés.
Amazon avait néanmoins persisté, assurant que le médiateur se livrait à « une lecture biaisée du droit applicable ». Quelques mois plus tard, en mai 2025, le médiateur persistait, voyant dans l'attitude de la multinationale « un réel défi à la mise en œuvre de la loi ».
En mai dernier, le Conseil d'État avait rejeté le recours d’Amazon contre l’arrêté imposant un montant minimal de frais de livraison pour les livres neufs, fragilisant considérablement la position de la multinationale américaine. Cette dernière n'avait pour autant pas changé ses pratiques, malgré la tentative d'intimidation de la rue de Valois qui, en début d'année, brandissait un renforcement du « régime répressif de la loi Lang ».
À LIRE - Face à “l’automatisation croissante”, une proposition de loi s'attaque aux lockers
Selon nos informations, les services du ministère de la Culture ne se montreraient pas particulièrement actifs sur le sujet, et la décision d'Amazon annoncée ce jour devrait un peu plus les démotiver. Pourtant, « l'ensemble de l'affaire a montré qu'on était à poil », constate un proche du dossier, quand un acteur comme Amazon décide de s'affranchir des règles.
La rue de Valois n'avait pas engagé de procédure judiciaire ou administrative contre la multinationale. Les concurrents de cette dernière, le SLF, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels et la Fnac, avaient évoqué la possibilité d'un recours contentieux. « [S]i Amazon se plie enfin à la loi Darcos, cela sera mieux pour tout le monde. Si Amazon ne le fait pas, nous irons devant le juge, d’autant plus que la phase de conciliation est passée. Nos conclusions sont prêtes, nos avocats sont prêts », nous assurait ainsi Guillaume Husson, délégué général du SLF, en juin dernier.
Photographie : Casiers automatisés d'Amazon en gare de Dijon Porte-Neuve, Dijon (Chabe01, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».
18/08/2026, 11:31
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.
14/08/2026, 07:32
La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.
03/07/2026, 16:35
En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.
24/06/2026, 11:19
La comédienne danoise Maria Garde a licencié sa voix à Storytel et Mofibo pour un service de changement de narrateur par IA. Présenté à Munich devant l’IG Hörbuch, le dossier documente un accord d’un an, 50 livres déjà enregistrés et un usage de 10 à 15 % sur certains titres très écoutés. Avec une question cruciale pour le format : qui contrôle, rémunère et signale la réplique d’une voix humaine dans les catalogues ?
16/05/2026, 10:12
La plateforme Thotario, portée par la société COMVERSE, a ouvert un test grand public autour de la revente d’ebooks. Le dispositif, encore expérimental, repose pour l’heure sur des livres libres de droit, un portefeuille fictif et des mécanismes communautaires. Derrière l’annonce, une question demeure centrale : la propriété des biens culturels numériques trouve-t-elle enfin un modèle viable ?
14/05/2026, 09:14
Trente ans après la création de l’Internet Archive par Brewster Kahle, une fondation suisse rejoint l’écosystème international de l’organisation. Installée à Saint-Gall, elle concentre ses premiers chantiers sur les archives menacées et la conservation des modèles d’intelligence artificielle, avec l’Université de Saint-Gall et une conférence de l’UNESCO annoncée à Paris en novembre 2026. L’enjeu touche directement bibliothèques et chercheurs.
09/05/2026, 10:19
Babelio instaure Babelio Jeunesse, un espace à l'intérieur de sa plateforme consacrée aux livres jeunesse et jeune adulte. Le site propose des repères d’âge alimentés par les lecteurs, ainsi qu’un nouveau moteur de découverte par âge, genre, thème ou type de livre. Le projet a été lancé avec le soutien du Centre national du livre.
30/04/2026, 12:05
Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.
28/04/2026, 14:47
Téléphone portable, prêt numérique, cours de langues et chèques-livres : le Brésil active des leviers très concrets pour élargir l’accès aux textes. Avec MEC Livros, le ministère de l’Éducation met 8000 titres à disposition du public ; à Bahia, la biennale renforce fortement son programme scolaire. Deux décisions distinctes, mais une même logique d’accès, de circulation et d’achat.
09/04/2026, 13:04
Dans le cadre du projet européen Thinkpub, centré sur la formation des professionnels du livre à l'ère numérique, l'EDRLab, laboratoire européen de la lecture numérique, et le PILEn, plateforme associative compétente sur ces sujets en Belgique francophone, se rapprochent. Les deux entités ont mis en commune leurs ressources organisationnelles pour des actions lors de la Foire du Livre de Bruxelles et au Musée de la BD.
08/04/2026, 15:25
Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.
04/03/2026, 13:09
À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?
03/03/2026, 17:53
Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
27/02/2026, 15:47
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Six mois après son lancement, Fiole a déjà opéré des choix structurants. Portée par les retours de sa communauté, l’application a renoncé à la publicité et repensé en profondeur son expérience de lecture. Un pari encore fragile économiquement, mais assumé, pour tenter de concilier numérique et écosystème du livre sans les opposer.
08/01/2026, 10:27
Dès l’origine, le projet autour de la liseuse Solaris est clair : faire de la liseuse un prolongement naturel de la librairie indépendante. Pas un cheval de Troie, pas une solution concurrente. Robin Schulz le répète : « Notre cœur de métier, notre engagement profond, c’est la librairie. »
07/01/2026, 11:30
Parfois moquée pour ses couvertures pastel et ses intrigues codifiées - tout en étant, paradoxalement, une vraie « école » où nombre de traductrices ont fait leurs armes - Harlequin, maison culte de la romance populaire, se retrouve au cœur d’une contestation inédite. Accusée par des traducteurs de basculer massivement vers la traduction automatique, l’entreprise fait face à une fronde qui dénonce un « plan social invisible » et, plus largement, ce qui est perçu comme la première étape d’une remise en cause profonde - et possiblement durable - du métier. HarperCollins France, groupe auquel appartient Harlequin, défend sa décision.
17/12/2025, 18:15
C’est une première en Occitanie, assure ALIDO : les librairies indépendantes de la région sont désormais accessibles en un seul clic sur smartphone grâce à une nouvelle application pensée pour simplifier la recherche, la réservation et la commande de livres en librairie. Cet outil est disponible sur iOS et Android.
11/12/2025, 12:05
La jeune société iséroise Thotario ambitionne de transformer la circulation des biens culturels numériques. Dans un écosystème où l’achat d’un ebook ou d’un jeu PC ne confère souvent qu’un droit d’usage strictement personnel, la plateforme propose une alternative : permettre la revente légale d’œuvres numériques tout en assurant, à chaque transaction, une rémunération pour les créateurs.
08/12/2025, 16:14
La multinationale chinoise Shein, basée à Singapour, déploie une offre de livres d'occasion sur sa plateforme américaine, en partenariat avec la société locale Alibris. Environ 100.000 références sont annoncées, dont des manuels scolaires, particulièrement onéreux de l'autre côté de l'Atlantique.
17/11/2025, 09:52
Installée dans la maison natale d'Albert Londres, à Vichy, la résidence de professionnalisation homonyme se déroule du 24 au 28 novembre, avec une dotation de 4000 €. Suite à un appel à candidatures, la première résidente est Jeanne Seignol, journaliste de la chaine YouTube « Jeannot se livre ».
19/09/2025, 13:01
Disney et Webtoon Entertainment ont annoncé un accord pour créer une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques réunissant, pour la première fois, plus de 35.000 titres issus de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar et 20th Century Studios. D’après le communiqué de presse, ce service inédit proposera des décennies d’histoires sous un seul abonnement et sera construit et opéré par Webtoon.
18/09/2025, 15:06
Le retentissant procès intenté par des groupes d'édition américains à Internet Archive en cachait un autre, cette fois porté par des majors musicaux. Ces derniers reprochaient la diffusion sur la plateforme de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit. La procédure s'est conclue sur un accord à l'amiable, dont les conditions n'ont pas été précisées.
17/09/2025, 10:37
Rakuten Kobo annonce l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de sa liseuse couleur : la Kobo Clara Colour en blanc. Offrant toutes les fonctionnalités de la version noire, ce modèle entend, là-encore, associer confort de lecture, respect de l’environnement et design sobre. Cette liseuse légère s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir la lecture numérique, remplacer un ancien modèle ou anticiper leurs achats pour les fêtes.
09/09/2025, 17:44
Dans un monde où la maîtrise des langues étrangères est devenue essentielle, Google Traduction a récemment franchi un nouveau cap en intégrant des fonctionnalités d’apprentissage linguistique alimentées par l’intelligence artificielle. Cette évolution marque une volonté claire de la part de Google de concurrencer des applications spécialisées telles que Duolingo.
27/08/2025, 15:00
C’est une lettre au papier officiel du Sénat américain, datée du 24 juillet 2025. Le sénateur de Californie Alex Padilla y annonce au Government Publishing Office qu’il désigne l’Internet Archive comme Federal Depository Library. Autrement dit, l’organisation basée à San Francisco rejoint le cercle des 1 100 bibliothèques américaines chargées de conserver et rendre accessibles les documents du gouvernement fédéral.
23/08/2025, 09:43
Dans un paysage numérique dominé par le format vidéo, Webtoon Entertainment amorce une révolution douce et inspirée. Dès le 18 août 2025, la plateforme lance Video Episodes — des épisodes vidéo courts adaptés de ses webcomics originaux en anglais, à découvrir d’un simple geste de doigt ou d’un clic.
22/08/2025, 17:06
Fondée en 1996, la plateforme Internet Archive, d'origine américaine, se présente comme une « bibliothèque d'Internet » dédiée à la conservation en ligne d'archives de toute sorte. Il s'y glisse parfois des œuvres sous droit, provoquant l'opposition des ayants droit et, rarement, des ordonnances de blocage. En Belgique, un des satellites d'Internet Archive, Open Library, était dans l'œil de la justice...
18/08/2025, 11:55
Certaines polémiques éclatent comme une gifle : rapides, bruyantes, et laissant une marque rouge bien visible. Celle qui entoure Luc Julia, présenté depuis des années comme “co-créateur de Siri” et actuel directeur scientifique de Renault, coche toutes les cases : une audition officielle, une vidéo au vitriol, des réactions outrées… et une page Wikipédia qui devient champ de bataille numérique.
16/08/2025, 07:00
Quinze ans après sa création, la marque Delitoon s’efface pour renaître sous un nom bien connu des amateurs de webtoons : Lezhin France. Dès le 1ᵉʳ août 2025, les plateformes Delitoon, Delitoon X et Le Bontoon seront fusionnées sous cette bannière unique. Une étape marquante dans l’histoire du webtoon francophone.
02/08/2025, 14:05
Le service de bibliothèque scolaire numérique Biblius a franchi en juin 2025 le cap symbolique des 3 millions de prêts de livres numériques depuis son lancement. Porté par le ministère de l’Éducation du Québec et déployé par l’organisme Bibliopresto, ce service présente une forte progression : un tiers des emprunts a été effectué au cours des neuf derniers mois.
25/07/2025, 15:08
Du TikTok littéraire, on connaissait surtout #BookTok, cet espace bouillonnant où les lecteurs, souvent jeunes, partagent leurs découvertes et autres coups de cœur. Cette communauté est vite devenue un levier commercial puissant : certains titres y enregistrent des ventes exponentielles, relançant même des classiques de la littérature. Dans cette logique d’adaptation aux nouveaux usages, Hachette Livre ouvre sa boutique sur TikTok Shop, devenant ainsi le premier groupe d’édition en France à s’implanter sur cette jeune plateforme de commerce en ligne.
22/07/2025, 18:11
Avis aux amateurs de katanas et de duels au sabre : à l’occasion de son Manga Day, Mangas.io, en collaboration avec les maisons d’édition Kana et Panini, annonce l’arrivée sur sa plateforme des titres Samurai Deeper Kyo (édité chez Kana) et Katana Beast (publié par Panini Manga), tous deux signés par la célèbre mangaka Akimine Kamijyo.
20/07/2025, 07:55
Autres articles de la rubrique Numérique
Un dossier « Documents » qui déborde de fichiers PDF sans nom clair, des scans qui traînent depuis des mois, des factures mélangées avec des contrats professionnels ou personnels : cela arrive à tout le monde tôt ou tard. Le jour où il faut retrouver un document précis pour l'envoyer à un notaire, un employeur ou une administration, on se rend compte que ce petit désordre accumulé finit par faire perdre du temps.
15/09/2026, 17:05
Préparer un texte, vérifier une prononciation, contrôler l’enregistrement, traduire ou générer une voix : l’intelligence artificielle est déjà entrée dans la fabrication du livre audio. Une vaste étude montre toutefois un secteur beaucoup moins automatisé qu’on pourrait l’imaginer. Les économies sont réelles mais limitées, les questions de droits deviennent centrales et la voix humaine conserve une forte valeur éditoriale.
14/09/2026, 17:59
Transférer un ebook format EPUB de son téléphone sur un Kindle, sans recourir à Send to Kindle : la solution s'appelle KindShare. L'outil transfère localement des documents vers une liseuse Amazon depuis Quick Share. Le projet open source fonctionne, mais au prix d’un sérieux bricolage : Kindle jailbreaké, KOReader, accès SSH et compilation au programme.
14/09/2026, 17:38
À force de demander comment faire lire les jeunes, l’édition risquerait-elle de regarder trop loin devant elle ? Un rapport publié en juillet par la Global Coalition on Aging avec Rakuten Kobo remet les plus de 55 ans au centre du tableau. Chez le libraire numérique, ils représentent plus de 60 % de la clientèle et l’âge moyen du client se situe entre 60 et 65 ans dans la plupart des marchés.
12/09/2026, 09:30
JPMorgan Chase, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS ou Industrial and Commercial Bank of China : leurs noms reviennent dans l’actualité économique, mais ce qu’elles font réellement demeure souvent moins évident.
04/09/2026, 11:32
Le smartphone avait déjà englouti l’appareil photo, le baladeur et une bonne part de nos lectures quotidiennes. PocketBook tente le mouvement inverse : reprendre son gabarit, mais laisser les sollicitations derrière. Présenté le 4 septembre à l’IFA de Berlin, le PocketBook Q est une liseuse de 5,84 pouces pensée pour tenir dans une poche et se manier d’une seule main. Le fabricant annonce une commercialisation au quatrième trimestre ; son site allemand affiche un prix public conseillé de 199 €.
03/09/2026, 17:23
Peut-on prêter, transmettre ou revendre un ebook sans écarter son auteur de la transaction ? Thotario, plateforme française qui expérimente un marché secondaire du livre numérique, lance une enquête auprès des lecteurs. Habitudes d’achat, frustrations, prix, prêt, seconde main : une vingtaine de questions doivent surtout permettre à l’entreprise de confronter son modèle aux pratiques et aux attentes.
25/08/2026, 12:16
Le pirate aussi a découvert les charmes du zéro stock. Le 20 juillet, à Delhi, une opération policière préparée avec Penguin Random House India, Simon & Schuster India, Hay House et des enquêteurs a visé deux adresses, à South Ganesh Nagar et Pandav Nagar.
21/08/2026, 12:04
Combien de temps sépare un frémissement sur BookTok, une progression dans un classement étranger et son repérage par un éditeur à l’autre bout du monde ? Développé au Brésil par Bruno Mendes, associé de PublishNews, Publitik veut réduire cet intervalle et rassemble presse professionnelle, palmarès de ventes, réseaux sociaux et autres données sectorielles : 37 sources dans 19 pays et 11 langues. Et une présentation officielle signée... PublishNews.
21/08/2026, 11:00
Carlsen, l’auteur Marc-Uwe Kling et l’illustratrice Astrid Henn ont assigné OpenAI en justice en Allemagne pour atteinte au droit d’auteur. Ils accusent ChatGPT de pouvoir produire, à partir de requêtes simples, des histoires et des illustrations très proches de leur série jeunesse à succès Das NEINhorn, jusqu’à générer des maquettes de livres prêtes à imprimer.
20/08/2026, 17:51
Au Brésil, l’ABDR a recensé 20.566 liens donnant accès à des livres piratés en juillet 2026, contre 10.923 un an plus tôt. Soit +88,3 %. Spectaculaire, mais trompeur si on le lit comme une explosion du piratage : l’association vient de changer son programme de recherche. Le chiffre raconte donc autant la circulation illégale que la manière, désormais plus efficace, de la repérer.
20/08/2026, 12:14
En février, ActuaLitté racontait comment Anthropic avait acheté et détruit des millions de livres pour constituer ses corpus d’entraînement. Six mois plus tard, une enquête de 404 Media documente une opération distincte, cette fois chez Amazon : un livre équipé d’un AirTag a été suivi jusqu’à un site de North Las Vegas où des ouvrages sont découpés et numérisés.
18/08/2026, 15:23
L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.
18/08/2026, 10:58
Livres numérisés, archives, articles scientifiques : le PDF s’est imposé partout, sans toujours être facile à exploiter. OCR, traduction et conversion permettent désormais de retrouver, comprendre et réutiliser plus simplement les textes qu’il contient.
17/08/2026, 17:23
À compter du 24 septembre 2026, A Great Book with Barack Obama réunira l’ancien président américain et des invités autour de six livres qui ont marqué sa vie et façonné sa vision du monde. Une sélection traversée par la mémoire, le pouvoir, l’identité ou encore l’histoire noire américaine, qui prolonge une relation ancienne entre Barack Obama et la lecture, et une stratégie éditoriale et audio désormais bien installée chez les Obama.
17/08/2026, 16:29
L’IA sait résumer un roman, bâtir un plan et produire le devoir qui va avec. Pratique — jusqu’au moment où l’exercice consistait précisément à lire, comprendre et écrire. Dans un essai publié le 8 août, Katherine Rundell attaque l’usage des grands modèles de langage dans l’éducation et défend les livres comme entraînement à l’autonomie itellectuelle. Les études qu’elle mobilise imposent toutefois de distinguer l’alerte sérieuse du verdict scientifique.
15/08/2026, 17:15
Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.
14/08/2026, 17:49
Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.
12/08/2026, 16:44
Après avoir aidé ses utilisateurs à se rencontrer, Hinge entend désormais raconter ce qui leur arrive ensuite. L’application lance son premier livre audio, composé de cinq histoires « vraies » de couples formés sur la plateforme et confiées à autant d’écrivains. Le tout sera accessible gratuitement. Après avoir industrialisé la rencontre, voici donc Hinge qui se découvre une vocation d’éditeur.
11/08/2026, 17:56
Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.
06/08/2026, 12:30
À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.
05/08/2026, 16:24
Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.
03/08/2026, 15:40
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.
01/08/2026, 14:44
Amazon commence à modifier l’accès aux bibliothèques personnelles sur son site américain. À la place du raccourci habituel vers Manage Your Content and Devices, le menu des comptes renvoie désormais certains utilisateurs vers Your Books. Plus visuelle, cette interface rassemble papier, Kindle et Audible — mais laisse derrière elle plusieurs commandes essentielles. L’ancien gestionnaire n’a donc pas rendu les armes.
01/08/2026, 14:00
Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.
01/08/2026, 14:00
Près de 200 morceaux du domaine public ont rejoint l’Internet Jukebox, sous forme de partitions numériques et de rendus audio. Pilotée par Public.Resource.Org et hébergée par Internet Archive, la collection ouvre des usages précieux aux bibliothèques, aux enseignants et aux musiciens. À condition de ne pas confondre une portée déchiffrée par la machine avec l’interprétation que le temps a emportée.
01/08/2026, 09:34
Les maisons d’édition peuvent associer plusieurs solutions « best-of-breed », chacune consacrée à une partie de leur activité, ou adopter un ERP métier couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces modèles n’ont pas les mêmes effets sur les données, les coûts ou la productivité.
30/07/2026, 13:30
Ce 15 juillet, de nouvelles observations rapportées par l’Australian Antarctic Program Partnership ont montré que les eaux profondes d’Antarctique diminuent quatre fois plus vite depuis 2015. Ce phénomène, qui touche un élément clé, mais peu visible du climat mondial, fait étrangement écho aux Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud Audio, trad. Marie Chabin) : sur une île de l’océan Austral frappée par les tempêtes, une famille tente de préserver une banque de graines alors que l’eau monte et que les secrets remontent avec elle.
29/07/2026, 10:26
Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.
28/07/2026, 16:28
Kobo complète son implantation en Argentine avec trois liseuses distribuées officiellement par Electro World Group. Lancée à la fin de l’année 2025, l’offre comprend désormais les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, avec garantie et service technique dans le pays. Un avantage concret sur un marché encore largement dépendant des circuits d’importation.
23/07/2026, 16:46
Correction d’épreuves, traduction, métadonnées, accessibilité ou exploration des fonds : Veristage affirme que sa plateforme Insight traite chaque mois un volume de texte équivalent à plus de 50.000 ouvrages. Un chiffre fourni par l’entreprise, en forte hausse depuis février, qui illustre le passage des premiers essais à une utilisation régulière dans les chaînes éditoriales.
23/07/2026, 11:47
Ce 14 juillet, « Gus », un T-Rex de 67 millions d’années, a été adjugé 50,1 millions de dollars à un acheteur anonyme. Selon l’Associated Press, des paléontologues craignent désormais de voir ce spécimen soustrait à la recherche et au public. Entre patrimoine scientifique, propriété privée et mise en spectacle, cette vente réveille l’ironie de Dostoïevski dans Le Crocodile (Actes Sud Audio, trad. André Markowicz), où sauver un homme avalé par un crocodile menace les intérêts financiers du propriétaire de l’animal.
23/07/2026, 10:41
Un prompt suffit-il pour devenir auteur ? Une image entièrement générée peut-elle bénéficier du droit d’auteur ? Que faire d’un texte imitant le style d’un écrivain ? Dans un rapport de 132 pages, le CSPLA écarte la création d’un nouveau droit au bénéfice des productions purement synthétiques, mais ouvre la protection aux créations dans lesquelles une véritable direction humaine demeure visible.
21/07/2026, 17:20
Chez Amazon, trois dollars peuvent séparer une hausse de prix d’une chute brutale de rémunération. Depuis le 7 juillet 2026, les ebooks publiés par Kindle Direct Publishing peuvent être proposés jusqu’à 12,99 dollars — et 12,99 euros dans les marchés concernés — tout en restant éligibles au taux de 70 %. Le plafond de 9,99 dollars, inchangé depuis 2007, avait fini par serrer d’un peu trop près les ouvrages longs, les coffrets et les essais spécialisés.
21/07/2026, 11:22
La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a accordé, le 20 juillet 2026, son approbation finale à la transaction conclue dans l’affaire Bartz v. Anthropic. L’entreprise versera 1,5 milliard $ aux titulaires de droits de 482.460 livres récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror, et devra détruire les fichiers concernés. Le plus important règlement jamais approuvé dans une action collective en matière de droit d’auteur clôt le volet du piratage — pas le débat sur l’entraînement des intelligences artificielles.
21/07/2026, 10:26
Commenter cet article