Amazon respecte finalement la loi et cesse la livraison gratuite des livres dans ses casiers

La multinationale américaine a finalement cédé. « Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer la remise de 5 % et la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin — et d’exclure les casiers automatiques », a déclaré un porte-parole d'Amazon France au Figaro, ce vendredi 18 septembre.

Ce renoncement fait suite à un bras de fer entre Amazon et les autorités françaises, après l'adoption de la loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs ». Ce texte, porté à l'origine par la députée Laure Darcos (Les Indépendants - République et Territoires, Essonne), a introduit un montant minimum obligatoire des frais de port du livre, fixés à 3 €.

La législation prévoyait toutefois une exception, lorsque les ouvrages étaient retirés dans des points de vente du livre, une possibilité destinée à encourager les achats auprès des librairies proposant le « cliqué-retiré ».

Mais le géant de la vente en ligne Amazon, inquiet d'une possible baisse de ses ventes, avait tenté de contourner la législation en considérant ses casiers automatisés installés à proximité ou dans des supermarchés ou hypermarchés proposant des livres comme des points de vente à part entière. Il proposait ainsi une livraison gratuite, mais aussi une remise de 5 % sur le prix des ouvrages, pour les commandes de livres retirées dans ces lockers.

Un « réel défi à la mise en œuvre de la loi »

Cette défiance vis-à-vis de la loi française avait été largement critiquée par le Syndicat de la librairie française (SLF), mais aussi par d'autres concurrents d'Amazon, comme la Fnac et Cultura, qui disposent pour leur part de réseaux de magasins.

En février 2025, saisi par la ministre de la Culture alors en exercice, Rachida Dati, le médiateur du livre avait estimé que le comportement d'Amazon « semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres ». Autrement dit, livraison gratuite et remise de 5 % ne pouvaient pas, à l'inverse, s'appliquer pour des colis retirés dans des casiers automatisés.

Amazon avait néanmoins persisté, assurant que le médiateur se livrait à « une lecture biaisée du droit applicable ». Quelques mois plus tard, en mai 2025, le médiateur persistait, voyant dans l'attitude de la multinationale « un réel défi à la mise en œuvre de la loi ».

En mai dernier, le Conseil d'État avait rejeté le recours d’Amazon contre l’arrêté imposant un montant minimal de frais de livraison pour les livres neufs, fragilisant considérablement la position de la multinationale américaine. Cette dernière n'avait pour autant pas changé ses pratiques, malgré la tentative d'intimidation de la rue de Valois qui, en début d'année, brandissait un renforcement du « régime répressif de la loi Lang ».

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Selon nos informations, les services du ministère de la Culture ne se montreraient pas particulièrement actifs sur le sujet, et la décision d'Amazon annoncée ce jour devrait un peu plus les démotiver. Pourtant, « l'ensemble de l'affaire a montré qu'on était à poil », constate un proche du dossier, quand un acteur comme Amazon décide de s'affranchir des règles.

La rue de Valois n'avait pas engagé de procédure judiciaire ou administrative contre la multinationale. Les concurrents de cette dernière, le SLF, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels et la Fnac, avaient évoqué la possibilité d'un recours contentieux. « [S]i Amazon se plie enfin à la loi Darcos, cela sera mieux pour tout le monde. Si Amazon ne le fait pas, nous irons devant le juge, d’autant plus que la phase de conciliation est passée. Nos conclusions sont prêtes, nos avocats sont prêts », nous assurait ainsi Guillaume Husson, délégué général du SLF, en juin dernier.

Photographie : Casiers automatisés d'Amazon en gare de Dijon Porte-Neuve, Dijon (Chabe01, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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