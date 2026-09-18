Prix Roman News 2026 : Thélyson Orélien confirme son statut de sensation de la rentrée

C'était ça ou mourir suit Jonas Dorléon, professeur d'histoire contraint de quitter Carrefour-Feuilles, à Port-au-Prince, lorsque son quartier est gagné par les violences armées. Il emporte avec lui quelques affaires : son diplôme, un cahier de poèmes et la photographie de sa mère.

Commence alors un long parcours d'exil. De la République dominicaine au Brésil, puis du Mexique aux États-Unis, Jonas avance avec l'espoir de rejoindre le Canada, où vit une partie de sa famille. Le récit fait de la migration une expérience physique : la marche, la faim, la peur, les frontières, mais aussi les solidarités qui se forment au fil du voyage.

Le livre avait d'abord paru au Québec, aux éditions du Boréal, en mars 2026. Ses droits ont depuis été cédés dans plus d'une vingtaine de pays, des États-Unis à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, le Brésil, l'Italie ou encore l'Espagne.

Né en 1988 aux Gonaïves, en Haïti, Thélyson Orélien est un écrivain québécois, également poète, chroniqueur et critique. Arrivé au Québec après le séisme de 2010, il développe une œuvre traversée notamment par les questions de mémoire, d'exil et d'appartenance

Créé en 2011 par le Publicisdrugstore, le Prix Roman News distingue des œuvres francophones qui s'emparent du réel pour le transformer par les outils de la fiction. Il est aujourd'hui décerné en partenariat avec Les Échos Week-End. Depuis 2022, une récompense sœur, le Prix Roman Graphique News, applique cette même logique à la bande dessinée.

Le jury 2026 réunit Véronique Nichanian, Isabelle Giordano, Emmanuelle Loyer, Sonia Sieff, Mohammed Aissaoui, Adrien Gombeaud, Mathieu Palain, David Barroux, Marin Karmitz et Yves de Gaulle.

Les comités de sélection sont composés de Marielle Gobron, Sarah Sauquet, Vo Song Nguyen et Isabelle Rabineau, qui en assure la présidence et le secrétariat général. Les prix sont coprésidés par Jacques Terzian et Franck Jeantet, directeur général du Publicisdrugstore.

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L'an dernier, le Prix Roman News avait été attribué à Sorj Chalandon pour Le Livre de Kells (Grasset). L'écrivain y revenait sur trois années de sa jeunesse : son départ de Lyon à 17 ans, la rue, les rencontres qui lui permettent de se reconstruire, puis son entrée dans le militantisme et son parcours jusqu'aux débuts du journal Libération.

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Crédits photo : Thélyson Orélien (©JF PAGA, Grasset)

Par Hocine Bouhadjera

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