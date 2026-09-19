Gabin de A à Z : Jean Gabin raconté dans ses moindres détails

Jean Gabin continue d’occuper une place particulière dans le cinéma français, cinquante ans après sa mort. Ses films sont encore régulièrement diffusés à la télévision et son jeu continue d’être cité en référence par les générations d’acteurs suivantes. L’ouvrage entend revenir sur cette longévité à travers une série d’entrées qui permettent d’aborder aussi bien les grandes étapes de sa carrière que des aspects moins connus de sa vie.

De "Audiard" à son pyjama

Les auteurs mêlent les incontournables — Audiard, Moncorgé, paysan, second maître — à des sujets plus personnels comme Alexandre, l’un des employés préférés de Gabin, Micheline, son habilleuse, ou encore son goût pour le pyjama. Le principe permet ainsi d’explorer des aspects difficilement abordés dans les biographies plus classiques.

Le livre revendique un ton « Gabinesque » et s’appuie notamment sur le témoignage de son fils pour entrer dans l’intimité de la star.

Les éditions Guy Trédaniel nous proposent un extrait, en avant-première à paraître le 01 octobre :

Mathias Moncorgé est connu du grand public pour être le fils de l’acteur Jean Gabin et de Dominique Fournier. Son père décède en 1976 à l’âge de 72 ans, alors qu’il n’a pas encore 20 ans. Mathias Moncorgé choisit d’embrasser une carrière loin des caméras de cinéma. D’abord éleveur de chevaux en Normandie, ayant comme son père un amour de la nature et des bêtes, il se consacre ensuite à l’organisation de courses hippiques sur l’hippodrome Jean Gabin de Moulins-la-Marche.

Patrick Glâtre a écrit une quinzaine de livres sur le cinéma. Spécialiste de Jean Gabin, il lui a consacré plusieurs ouvrages, ainsi que deux documentaires. Commissaire de différentes expositions, il a conçu la grande rétrospective dédiée à Jean Gabin, organisée au musée des années trente de Boulogne-Billancourt en 2022, et le suivi scientifique et culturel de la réouverture du musée Jean Gabin de Mériel en 2025.

Par Lina Tinel-Sebie

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