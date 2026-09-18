Philippe Noiret, un homme, mille vies : derrière l’acteur, l’homme

Avec plus de 140 films à son actif, Philippe Noiret a traversé plusieurs générations de spectateurs et de cinéastes. L’ouvrage ne se limite toutefois pas à retracer sa carrière : il s’intéresse aussi à ses joies, ses doutes, ses fragilités, ses émerveillements et aux rencontres qui ont jalonné son parcours. De nombreux témoignages permettent ainsi de revenir sur une personnalité décrite comme pudique, généreuse et profondément humaine.

L’acteur derrière la figure publique

Les souvenirs de partenaires, réalisateurs, amis et complices viennent compléter ses propres paroles pour dessiner un autre portrait de l’acteur : celui d’un artisan attentif à son travail, derrière l’image plus tranquille et rassurante que lui associait le public. Le livre rend également hommage à son héritage artistique et à une certaine conception du métier de comédien.

Les éditions Guy Trédaniel nous proposent un extrait, à paraître le 01 octobre :

Dominique Maillet, journaliste à Première et à Cinématographe, auteur de nombreux documentaires sur le septième art, fut un ami proche de Philippe Noiret auquel il a consacré de nombreux articles, et un premier ouvrage en 1978 (Philippe Noiret, éditions Henry Veyrier). En 1995, il a réalisé Le Roi de Paris, film hommage à Sacha Guitry, dont Philippe fut la vedette. Après avoir apprécié l’homme, il a pu ainsi découvrir l’acteur au travail. Il reste le meilleur connaisseur de la carrière du comédien.

Philippe Durant, historien du cinéma, a écrit de nombreuses biographies d’acteurs et actrices clés du cinéma français : Belmondo, Delon, Piccoli, Blier, Trintignant, Signoret, Ventura… Il a eu l’occasion de rencontrer et d’interviewer Philippe Noiret à plusieurs reprises.

Par Lina Tinel-Sebie

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