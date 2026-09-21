Au-delà du ciel

« Pas un remous dans l’air, pas une volute de poussière et puis, soudain, peut-être trois ou quatre secondes après le contact, les hublots se trouvent recouverts d’une pellicule mauve. En un clignement de paupières. »



En orbite de la planète Gloire, une station spatiale dédiée à la recherche. Ce Laboratoire Orbital de la Collaboration Exploratoire, ou LOCE, est doucement rattrapé par l'obsolescence : certaines pièces doivent être remplacées, pour permettre au laboratoire de perpétuer son utilité. Parmi les spationautes envoyés, Selmig Saben. C’est sa deuxième sortie – médiatisée, en plus. De son côté, Lalatiana Miharintoja a rejoint une ZAD, s’opposant corps et âme à L’Empire qui dévore, détruit, colonise sans vergogne. Cet engagement politique s’est imposé à lui comme une évidence. Issu de la même formation que Selmig, il a démissionné quelques temps avant sa première mission.

Bien des années plus tard, un voyage à Espérance – une planète voisine – vient déstabiliser pour de bon l’équilibre précaire de l’Empire. Là-bas, la jeune femme et le reste de son équipage découvrent une matière étrange, une poudre duveuteuse, d’apparence inoffensive mais parfaitement incompréhensible. Cette “pruine” s’accroche à leur vaisseau, s’immisce sous leurs vêtements, demeure sur leur peau… avant de se détacher au bout de 5 jours, pour se cacher dans des recoins et interstices. Qu’implique cette matière ? Doit-on s’en méfier ou plutôt se l’approprier ? Quelles vérités révèle-t-elle sur l’humanité au sens large ?

Chloé Chevalier propose ici un récit de science-fiction d’ampleur. Loin de grandes batailles intergalactiques effrénées et d’exploration à outrance, cette histoire est plus contemplative, plus axée sur les personnages et leur expérience du monde qui les entoure. Face à la potentialité du progrès, quelle est leur attitude ? Surtout, quand décide-t-on que le progrès n’en est plus, qu’il se transforme en quelque chose de bien pire ?