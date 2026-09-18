Marc Voltenauer et Nicolas Feuz : la Suisse, nouvelle Suède du polar ?

Le vrai risque d’un quatre-mains n’était peut-être pas d’écrire ensemble. Il consistait plutôt à laisser l’autre s’emparer de son personnage, pénétrer dans son décor, reprendre ses phrases — et ne plus très bien savoir, à la fin, qui avait écrit quoi.

Avec Imperium, Nicolas Feuz et Marc Voltenauer en ont fait une méthode. « Est-ce que finalement, quand on écrit à deux, on n’a pas trouvé une troisième voix ? », avance le second. D'autant que le roman prolonge Ultimatum, leur première collaboration, sortie en 27 février 2025. Norbert Jemsen, procureur neuchâtelois récurrent de Feuz, retrouve Andreas Auer, l’inspecteur vaudois créé par Voltenauer.

Invités pour une émission spéciale, les deux hommes se retrouvent à notre micro, dans un triplex de haute voltige, à écouter ci-dessous :

Un homme projeté sous un train à Neuchâtel, une violente altercation dans le tunnel du Gothard : deux affaires en apparence distinctes conduisent vers Imperium, organisation criminelle infiltrée au sein des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et impliquée dans la circulation d’un stupéfiant fictif, le Crackmeth. Pas davantage de résumé : ActuaLitté avait déjà passé le roman au crible sans bouder son plaisir.

Entrer dans le personnage de l’autre

L’aventure commune prend véritablement forme à l’automne 2023. Les deux auteurs se connaissent et se fréquentent depuis plusieurs années ; une tournée de dédicaces particulièrement chargée leur fournit finalement le temps nécessaire. Voltenauer se souvient : « On s’est dit : comment est-ce qu’on va occuper le temps ? Pourquoi pas essayer d’imaginer une intrigue. »

Premier réflexe : rester chacun chez soi. Jemsen enquêterait à Neuchâtel, Auer dans le canton de Vaud, avant que les deux fils ne se rejoignent. Feuz raconte : « On avait eu une première idée avec Marc, celle de construire deux intrigues parallèles. [...] Et puis à la fin, de faire converger les deux histoires. » Solution vite abandonnée : « Ça nous a paru trop évident, trop facile quelque part. » Les enquêteurs travailleront donc ensemble dès le départ.

Reste à bâtir suffisamment solide pour que les plumes deviennent interchangeables. « Avant de passer au stade de l’écriture proprement dite, Marc et moi, on a écrit un scénario extrêmement détaillé qu’on a prédécoupé en chapitres. » Chaque séquence dispose d’un résumé de cinq à quinze lignes. Conséquence, poursuit Feuz : « N’importe lequel des deux aurait pu écrire n’importe quel chapitre. »

Voltenauer en donne un exemple plus révélateur encore. Plusieurs scènes se déroulent à Gryon, territoire intime d’Andreas Auer, de son compagnon Mikaël et de leur chien Minus. Tout désignait donc son créateur pour les prendre en charge. Les romanciers choisissent l’inverse : Feuz les écrit, en adoptant le regard de Jemsen ou de Flavie Keller. « C’est justement le contraire qu’il faut faire. » Quitte à découvrir son propre univers sous les yeux d’un autre.

À force de réécrire, une troisième voix

Aucun premier jet n’est sanctuarisé. « On retravaille assez librement ce que l’autre a écrit. Ça, c’est une chose sur laquelle on s’est mis d’accord d’emblée. », précise Voltenauer. L’objectif n’est donc pas que le lecteur distingue deux signatures harmonieusement assemblées, mais qu’il cesse précisément de les entendre.

« On a des styles qui sont relativement proches, mais différents quand même. Donc l’idée, c’était de pouvoir faire en sorte qu’il y ait une seule voix finalement dans ce texte, pas des ruptures de style. » À force de corrections croisées, les auteurs constatent même que leurs premiers jets se rapprochent. D’où cette hypothèse d’une « troisième voix », née moins d’un compromis que d’un frottement continu entre leurs écritures.

La propriété des personnages devient tout aussi relative. Feuz accepte volontiers de malmener Jemsen : « Norbert, je te rassure, je t’aime tout plein et tu n’es probablement pas le personnage que je maltraite le plus. » Voltenauer revendique un bilan légèrement moins meurtrier : « Contrairement à mon coauteur Nicolas, je n’ai encore pas tué de protagoniste. » Andreas Auer peut raisonnablement éviter de crier victoire trop tôt.

Une drogue inventée, un problème bien réel

Le Crackmeth procède du même jeu entre réalité et extrapolation. « C’est une nouvelle drogue sans être une nouvelle drogue. », explique Feuz. Les auteurs imaginent un mélange de cocaïne sous forme de crack et de méthamphétamine : il leur fallait, dit-il, une substance extrêmement addictive, capable de nourrir à la fois l’intrigue criminelle et ses conséquences sanitaires.

La fiction s’appuie ici sur une situation documentée. À Genève, la police cantonale a mené 1693 opérations liées aux stupéfiants en 2025, dont la moitié concernait la problématique du crack, selon son bilan publié le 23 mars 2026. Les infractions à la législation sur les stupéfiants ont néanmoins reculé de 11 % sur l’année.

Pour éprouver la vraisemblance de leur invention, les écrivains se tournent vers Pierre Esseiva, directeur de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne et spécialiste de l’analyse des stupéfiants. Feuz rapporte que le chercheur leur a indiqué qu’un tel mélange était chimiquement envisageable.

Le chemin de fer fournit l’autre ancrage. « Le fait que ça se passe justement dans les trains, dans un quotidien qui est très proche de beaucoup de personnes, rend la chose peut-être encore plus crédible. », observe Voltenauer. Quais, gares, incidents de personne : autant de situations familières qui rapprochent la menace du lecteur. Feuz ajoute que les auteurs se sont inspirés de la visibilité du trafic de rue autour de certaines grandes gares suisses pour transformer, dans leur fiction, les convois ferroviaires en vecteurs de circulation du Crackmeth.

« La Suisse n’est pas plus propre »

Derrière les CFF et les institutions fédérales demeure une vieille question du polar helvétique : peut-on sérieusement installer le crime dans un pays dont l’image extérieure reste celle de l’ordre et de la tranquillité ?

Feuz connaît la plaisanterie. « Chaque fois que je dis que je suis procureur, on me dit : mais est-ce que tu as du travail ? Est-ce qu’il y a de la criminalité en Suisse ? » Sa réponse tient en une phrase : « La Suisse n’est pas plus propre que d’autres pays qui l’entourent. »

Voltenauer préfère ne pas transformer pour autant le pays en nouvelle Scandinavie du roman noir. Un lieu colore une intrigue par son histoire, sa géographie, son contexte social. La Suisse n’aurait donc rien d’exceptionnel — sinon, précisément, ses particularités. « C’est vraiment une terre assez fertile pour imaginer des polars. »

Et fertile, manifestement, pour prolonger l’expérience commune. Lorsque les auteurs entament Ultimatum, aucune trilogie n’est programmée. « On voulait déjà essayer, voir si ça fonctionnait entre nous, si on s’entendait, si on ne s’engueulait pas, si la mayonnaise prenait. », raconte Feuz. Elle a pris : après Imperium, Infernum doit clore le triptyque en 2027, information que Feuz avait également confirmée en août à Watson.

Entre-temps, Voltenauer a profité de l’occupation d’Andreas Auer auprès de Jemsen pour lancer une autre série, avec de nouveaux personnages. Sans mettre son inspecteur à la retraite. Et les deux romans communs restent, à ce stade, disponibles pour une adaptation : avis aux amateurs...

Crédits photo : Marc Voltenauer et Nicolas Feuz © Pascal Bruchez

Par Nicolas Gary

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