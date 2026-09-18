La part absente

« J’avais redéfini les contours de ma lignée, lustré ma peau à l’ombre du soleil et maté ma chevelure récalcitrante. À l’effacement, j’avais répondu à l’effacement, couche après couche, ponçant, abrasant méthodiquement tous signes compromettants. Moi qui avais trahi, plus rien ne me trahirait. »



Des hurlements, qui proviennent de cette autre salle. Un enregistrement, qui accompagne cette exposition de photographies : des femmes du Maghreb, alignées les unes à côté des autres. Des visages inconnus… sauf un. Karina Leroy y reconnaît sa mère. Et là, tout s’effondre.

Maman d’une jeune fille, mariée, elle dirige sa propre galerie d’art. Elle a construit une vie pleine d’art, de moments précieux, d’amour, de joie, au cœur de la capitale ; elle se sait chanceuse. Mais Karina cache un secret immense, qui commence par une lettre, juste une. Un M, remplacé par un N. Pour échapper aux préjugés raciaux liés à ses origines, Karima s’est réinventée pour être acceptée par un pays qui ne voulait pas d’elle. Quitte à disparaître, à abandonner sa propre histoire, jusqu’à sa famille…

Ce roman est saisissant. Oscillant entre présent et passé, ce récit suit Karina qui, déboussolée, cherche à retrouver sa mère et sa sœur. En parallèle, des épisodes du passé resurgissent, d’une violence inouïe. La guerre d’Algérie et la souffrance qu’elle a occasionné est au cœur de cette histoire. Avec beaucoup de sensibilité, l’autrice explore les sujets de l'immigration, de la difficulté liée à trouver sa place face au racisme et au rejet des différences, du regard et des attentes d’autrui, des déchirements familiaux… Le tout, avec une plume délicate.