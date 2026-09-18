Déconstruire en BD les idées reçues sur le burnout

En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.
Le 18/09/2026 à 13:07 par Projet Ulule
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18/09/2026 à 13:07
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D’ailleurs, est-ce que ça existe vraiment, le burnout ? Tout cela ne serait-il pas une exagération de personnes qui devraient simplement se retrousser les manches et retourner au travail ?
Youn, lui, croit à la valeur travail. Il fait tout très bien et très vite, vit par et pour son travail, jusqu’au jour où ses batteries sont à plat et, rien à faire, ne semblent plus vouloir se recharger.
Au-delà de la fatigue, il découvre les symptômes moins connus du burnout : cynisme, dépersonnalisation et anxiété. Son cœur bat la chamade lorsqu’il reçoit une notification sur son téléphone. Il se voit incapable de lire ses emails, encore moins d’y répondre. Il a des idées noires, très noires. Et surtout, il se sent seul avec son fardeau. Car le burnout touche aussi celles et ceux qui pensent devoir tout faire seuls et que demander de l’aide est un signe de faiblesse.
Et pourtant, Youn sera bien obligé d’accepter une main tendue. Embourbé comme il l’est, il s’arrête à contrecœur de travailler et découvre la thérapie, mais celle-ci n’a rien à voir avec l’idée qu’il s’en faisait.
Pour traverser cette période, il se met à dessiner de petites capsules humoristiques sur son expérience. Le burnout, maladie invisible et difficile à décrire, prend vie. Son personnage se trimballe avec une tête en feu, son anxiété prend la forme d’un démon bienveillant mais envahissant et sa thérapeute emploie des méthodes très musclées, tirées tout droit des cartoons de notre enfance.
Quand il poste ses aventures sur Instagram, elles font écho auprès de nombreuses personnes qui se reconnaissent dans ces métaphores visuelles. Alors Youn continue. Il lit, se documente et partage ses découvertes avec ses abonnés. Il cherche à comprendre le phénomène à travers la psychologie, certes, mais aussi la sociologie, la philosophie, la neurologie ou encore l’endocrinologie.
Son compte lui permet également de recueillir des témoignages et de les mettre en images. Son personnage ne raconte alors plus seulement sa propre histoire : il devient le porte-parole, à sa manière, de celles et ceux qui traversent un burnout.
En 2026, Youn va mieux. Il décide de rassembler tout ce qu’il a appris dans un livre : Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi !.
Un livre pour comprendre le phénomène de façon ludique. Là où de nombreux ouvrages de « self-help » cherchent à donner des conseils ou des recettes miraculeuses pour « sortir du burnout en 40 jours », celui-ci ne promet rien de tout ça. Son objectif est plus simple : mettre des mots et des images sur une expérience souvent difficile à expliquer, pour aider les personnes concernées à se sentir moins seules et à en parler à leur entourage.
C’est aussi un livre à offrir à ses proches, pour leur permettre de mieux saisir ce que traverse une personne en burnout et, peut-être, de lui apporter un soutien sans jugement ni préjugés.
Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! est aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre en précommande sur la plateforme Ulule.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
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La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
14/09/2026, 17:58
Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.
14/09/2026, 17:35
Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.
14/09/2026, 17:12
Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.
14/09/2026, 16:17
Dargaud France confie sa direction éditoriale à Pauline Mermet, en poste depuis le 7 septembre 2026. Cette promotion s’accompagne d’une transition de plusieurs mois avec François Le Bescond : après 37 ans dans la maison, celui-ci quittera Dargaud fin avril 2027, tout en conservant jusque-là le suivi de ses auteurs et la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.
14/09/2026, 15:24
Après avoir façonné l’identité visuelle de Zulma pendant vingt ans, les couvertures signées David Pearson changent de support. La maison compte désormais prolonger cette première rencontre avec le lecteur. Le 1er octobre 2026, l’éditeur inaugurera sa première collection de papeterie, composée de carnets reprenant plusieurs de ses couvertures.
14/09/2026, 13:13
La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.
14/09/2026, 12:29
Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».
14/09/2026, 10:42
Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.
12/09/2026, 13:00
Il a participé à faire de la fantasy un marché en France, accompagné l’essor de Milady, de la romance, du numérique, puis vu Bragelonne passer d’une aventure de quelques passionnés à un groupe de plusieurs milliers de titres avant son rachat par Hachette. Alain Névant pensait ensuite s’éloigner de l’édition. Il y revient aujourd’hui par Delnoch Publishing.
12/09/2026, 10:00
À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.
11/09/2026, 18:11
François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.
11/09/2026, 16:52
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