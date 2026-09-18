Déconstruire en BD les idées reçues sur le burnout

D’ailleurs, est-ce que ça existe vraiment, le burnout ? Tout cela ne serait-il pas une exagération de personnes qui devraient simplement se retrousser les manches et retourner au travail ?

Youn, lui, croit à la valeur travail. Il fait tout très bien et très vite, vit par et pour son travail, jusqu’au jour où ses batteries sont à plat et, rien à faire, ne semblent plus vouloir se recharger.

Au-delà de la fatigue, il découvre les symptômes moins connus du burnout : cynisme, dépersonnalisation et anxiété. Son cœur bat la chamade lorsqu’il reçoit une notification sur son téléphone. Il se voit incapable de lire ses emails, encore moins d’y répondre. Il a des idées noires, très noires. Et surtout, il se sent seul avec son fardeau. Car le burnout touche aussi celles et ceux qui pensent devoir tout faire seuls et que demander de l’aide est un signe de faiblesse.

Et pourtant, Youn sera bien obligé d’accepter une main tendue. Embourbé comme il l’est, il s’arrête à contrecœur de travailler et découvre la thérapie, mais celle-ci n’a rien à voir avec l’idée qu’il s’en faisait.

Pour traverser cette période, il se met à dessiner de petites capsules humoristiques sur son expérience. Le burnout, maladie invisible et difficile à décrire, prend vie. Son personnage se trimballe avec une tête en feu, son anxiété prend la forme d’un démon bienveillant mais envahissant et sa thérapeute emploie des méthodes très musclées, tirées tout droit des cartoons de notre enfance.

Quand il poste ses aventures sur Instagram, elles font écho auprès de nombreuses personnes qui se reconnaissent dans ces métaphores visuelles. Alors Youn continue. Il lit, se documente et partage ses découvertes avec ses abonnés. Il cherche à comprendre le phénomène à travers la psychologie, certes, mais aussi la sociologie, la philosophie, la neurologie ou encore l’endocrinologie.

Son compte lui permet également de recueillir des témoignages et de les mettre en images. Son personnage ne raconte alors plus seulement sa propre histoire : il devient le porte-parole, à sa manière, de celles et ceux qui traversent un burnout.

En 2026, Youn va mieux. Il décide de rassembler tout ce qu’il a appris dans un livre : Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi !.

Un livre pour comprendre le phénomène de façon ludique. Là où de nombreux ouvrages de « self-help » cherchent à donner des conseils ou des recettes miraculeuses pour « sortir du burnout en 40 jours », celui-ci ne promet rien de tout ça. Son objectif est plus simple : mettre des mots et des images sur une expérience souvent difficile à expliquer, pour aider les personnes concernées à se sentir moins seules et à en parler à leur entourage.

C’est aussi un livre à offrir à ses proches, pour leur permettre de mieux saisir ce que traverse une personne en burnout et, peut-être, de lui apporter un soutien sans jugement ni préjugés.

Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! est aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre en précommande sur la plateforme Ulule.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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