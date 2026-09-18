Un virus vieux de 1000 ans dormait dans les pages de ces livres

La situation est sérieuse : certains livres ont eu une vie avant d’être des livres. Et parfois une mauvaise santé. Mais inutile de placer les réserves patrimoniales en quarantaine. Les scientifiques n’ont réveillé aucun virus médiéval : ils ont identifié puis séquencé de l’ADN ancien du sheeppox virus (SPPV), agent responsable de la clavelée ovine.

Mise en ligne le 2 septembre 2026 dans Science Advances, l’étude de Louis L’Hôte et ses collègues retrace plus de 3500 ans d’évolution de cet agent pathogène. La maladie, très contagieuse chez les petits ruminants, reste d’actualité : la Commission européenne la classe parmi les maladies de catégorie A, qui appellent des mesures d’éradication immédiate lorsqu’elles apparaissent. En Grèce, où des foyers ont encore été signalés en 2026, la Commission a de nouveau modifié au mois d’août les zones soumises aux mesures d’urgence.

Cette permanence donne une autre dimension aux séquences retrouvées. Louis L’Hôte le souligne dans le communiqué du Helmholtz Institute for One Health : « Nous montrons ici que le parchemin peut également préserver l’ADN d’agents pathogènes animaux. » Le document écrit cesse ainsi, au moins pour les généticiens, de n’être que le support d’une information laissée volontairement par les hommes.

Quand le parchemin garde le dossier médical

Le principe tient dans une évidence que reliures, dorures et miniatures finissent par faire oublier : le parchemin est une peau animale préparée pour recevoir l’écriture. Une matière qui a donc conservé une partie de son histoire biologique, bien avant celle que le copiste allait lui confier. En examinant des documents conservés au Royaume-Uni et en Europe continentale, l’équipe a détecté le SPPV dans 17 feuillets de parchemin, auxquels s’ajoute un document sur papier. Avec les échantillons archéologiques analysés parallèlement, 21 nouveaux génomes anciens ont pu être reconstitués.

Les York Gospels, probablement réalisés à Canterbury vers 990-1020 et aujourd’hui conservés à York Minster, ont livré trois feuillets positifs : deux appartiennent au volume ancien, le troisième à un document ajouté plus tard. Même indiscrétion biologique dans le Corpus Glossary, copié vers l’an 800 et considéré comme l’un des plus anciens dictionnaires de l’anglais, ainsi que dans une copie annotée des Épîtres de saint Paul, conservée à Trinity College, Cambridge, et datée des VIIe-VIIIe siècles.

Pour Kevin G. Daly, professeur associé à University College Dublin et superviseur de l’étude, cette double lecture du document change sensiblement ce que l’on peut attendre d’une collection ancienne. Dans le communiqué de l’UCD, il observe, dans une formule que nous traduisons : « Les parchemins ne préservent pas seulement notre histoire culturelle, mais aussi le paysage des maladies de nos troupeaux au Moyen Âge. »

Autrement dit, le scribe n’était pas seul à documenter son époque. L’animal et, peut-être, l’atelier de fabrication s’en sont chargés à leur manière. Voilà pour les moutons. Ou plutôt, pas tout à fait.

Sur les 17 feuillets concernés, seuls trois sont identifiés comme peau de mouton. Dix sont en veau et quatre en chèvre. La présence du matériel génétique ne permet donc pas d’affirmer que tous les animaux ayant fourni ces pages étaient infectés. Les auteurs envisagent plusieurs scénarios : de rares transmissions entre espèces, mais aussi une contamination pendant la préparation des peaux, leur traitement collectif dans des bains, un transfert entre feuillets ou l’emploi ultérieur de matières animales lors de la fabrication et des réparations.

Le document sur papier complique encore l’enquête. Les scientifiques avancent ici une autre piste : la gélatine animale autrefois utilisée pour l’encollage pourrait avoir apporté le signal génétique. Le livre témoigne donc, mais avec les réserves d’usage : même mille ans après les faits, une page n’est pas un témoin que l’on interroge sans contradictoire.

3700 ans dans une dent de mouton

Pour remonter plus loin, l’équipe a quitté les bibliothèques. Des dents de moutons provenant de sites archéologiques de Russie et du Kazakhstan ont fourni des séquences beaucoup plus anciennes. Ces données établissent que la clavelée touchait déjà les troupeaux eurasiatiques vers 1700 avant notre ère : la maladie accompagne donc l’élevage depuis au moins 3700 ans.

L’ensemble documente également l’histoire des capripoxvirus, groupe auquel appartiennent les virus de la clavelée, de la variole caprine et de la dermatose nodulaire contagieuse. Les auteurs situent la divergence de leurs principales lignées dans une fourchette comprise entre environ 11.500 et 3700 ans. Cette chronologie recoupe de grandes transformations des sociétés pastorales, notamment les déplacements de troupeaux et la diffusion des animaux domestiques à travers l’Eurasie.

Surtout, le pathogène semble avoir beaucoup moins changé qu’on pourrait l’imaginer sur une telle durée. Louis L’Hôte explique ainsi : « Le génome du virus de la clavelée est resté très stable au cours des derniers millénaires. » Une stabilité qui conduit l’équipe à s’interroger sur des transformations génétiques plus anciennes, susceptibles d’avoir joué un rôle décisif dans l’adaptation du virus à son hôte.

Ces séquences ne valent donc pas uniquement comme curiosités historiques. Pour Sébastien Calvignac-Spencer, qui dirige le département Évolution des agents pathogènes du Helmholtz Institute for One Health et a participé aux analyses évolutives, disposer de données couvrant de très longues périodes aide à comprendre comment les modifications de l’environnement provoquées par l’homme ont pu agir sur la transmission entre espèces et l’émergence des maladies. Selon lui, l’enjeu sera de mieux comprendre les changements passés et leurs conséquences permet de mieux appréhender l’apparition future de nouveaux agents pathogènes.

De fait, les collections patrimoniales des bibliothèques dévoileraient également des traces biologiques déposées avant même que la page existe comme page. L’Hôte avance que les archives et bibliothèques du monde entier pourraient ainsi renfermer les signatures génétiques d’anciennes épizooties. Elles offriraient alors une documentation qui n’a jamais été consignée par écrit : celle des maladies qui touchaient les animaux, les élevages et, indirectement, les économies dont provenaient les peaux.

ActuaLitté avait déjà évoqué une petite brosse cytologique capable de récupérer l’ADN présent à la surface des parchemins sans les endommager. Cette nouvelle étude ouvre un peu plus largement encore le livre : outre la possibilité de déterminer quelle peau animale a servi à fabriquer l’ouvrage, il devient possible, dans certains cas, de retrouver ce qui circulait dans son organisme — ou dans l’atelier où elle devint page.

Crédits photo : mtajmr, CC 0 - Page du manuscrit, Épîtres de saint Paul © Cambridge, Trinity College.

Par Nicolas Gary

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