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#Economie

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes

Deux semaines, deux premières places. Le casse du siècle de Sarah Knafo reste largement en tête des ventes avec 55.929 exemplaires écoulés du 7 au 13 septembre 2026. Depuis sa parution, l’essai totalise déjà 116.924 ventes.

 

Le 18/09/2026 à 11:09 par Clotilde Martin

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Publié le :

18/09/2026 à 11:09

Clotilde Martin

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La première marche du podium ne change donc toujours pas : Le casse du siècle (Fayard) 55.929 ventes supplémentaires. En revanche, la deuxième place connaît un nouveau locataire : Cahiers de Douai ; 1re générale & techno, bac de français, l’édition Hatier créditée à Arthur Rimbaud, Alain Couprie et Johan Faerber, gagne une place avec 25.522 ventes.

Présent depuis 57 semaines, le volume atteint 418.959 exemplaires cumulés. La vengeance de la veuve noire de Morgane Moncomble (Hugo Roman) glisse à la dernière marche : 15.591 exemplaires cette semaine, contre 31.151 lors de son entrée. Des ventes hebdomadaires ainsi divisées par deux.

Le seul représentant de Freida McFadden reste : Le Dîner (trad. Karine Xaragai aux éditions City), qui ne bouge pas de la quatrième place avec 14.893 exemplaires. Une semaine plus tôt, il en écoulait 18.614, soit 20 % de moins cette fois. Juste derrière, On ne badine pas avec l’amour, dans l’édition Hatier, reste cinquième avec 14.882 ventes : onze exemplaires seulement séparent les deux titres.

L’Enseignement prend la moitié du top 10

L’Enseignement renforce encore sa présence dans le haut du classement. Cinq références figurent cette semaine parmi les dix premières, contre quatre la semaine précédente. Une autre édition des Cahiers de Douai, celle d’Arthur Rimbaud et Elsa Rouvière, se classe 6e avec 14.423 exemplaires vendus. Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart et Alexandre Salcède (Points), remonte au 9e rang avec 9964 ventes, devant Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute (Folio), 10e avec 9621 exemplaires. 
 
En dehors de ces ouvrages scolaires, le haut du tableau évolue peu. L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb (Albin Michel) recule d’une place, au 7e rang, avec 13.203 exemplaires vendus. C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien (Grasset) suit juste derrière, 8e avec 10.766 ventes. Aucun nouveau titre ne parvient cette semaine à se glisser dans le top 10.

Top / Flop

Top : Houris, de Kamel Daoud. Le prix Goncourt connaît un second souffle avec sa sortie en poche chez Folio. Le roman suit Aube, une jeune Algérienne devenue muette après avoir traversé la guerre civile des années 1990, qui s’adresse à l’enfant qu’elle porte avant de retourner dans son village natal. Le livre gagne 102 places cette semaine et remonte au 70e rang, avec 4096 exemplaires vendus.

Flop : Le Robert junior ; poche. Destiné aux 7-11 ans, ce dictionnaire scolaire réunit 32.500 mots et sens, des tableaux de conjugaison ainsi que des repères encyclopédiques et culturels. Après s’être classé 16e la semaine précédente, il perd 154 places et tombe au 170e rang, avec 2256 ventes.

Le marché recule de 3 % en volume

Après le rebond de 18 % enregistré la semaine précédente, le marché revient à 5,864 millions d’exemplaires vendus, soit un recul de 3 % sur une semaine. Le chiffre d’affaires atteint 68,064 millions €, en baisse de 5 %. Le mouvement efface une partie de la hausse observée début septembre. Par rapport à la même semaine de 2025, volume et valeur s’établissent tous deux à -2 %. 

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit avec 55 % des ventes et 54 % du chiffre d’affaires. Leurs volumes reculent de 5 % et leur chiffre d’affaires de 7 %. Les librairies, tous niveaux confondus, suivent avec 35 % des exemplaires et 37 % de la valeur ; elles progressent de 8 % en volume et de 4 % en chiffre d’affaires. Les grandes surfaces alimentaires pèsent 10 % des ventes et 9 % du chiffre d’affaires, avec des baisses respectives de 22 % et 23 %.

Le casse du siècle conserve donc une avance supérieure à 30.000 exemplaires sur le deuxième titre du classement. Derrière lui, la rentrée scolaire continue de peser sur le haut du tableau : cinq titres d’Enseignement occupent le top 10, et dix les vingt premières places.

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ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ? 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0 - Angoulême

 

 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Le casse du siècle

Anonyme, Sarah Knafo

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Morgane Moncomble

Paru le 02/09/2026

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,40 €

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Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Romain Enriquez

Paru le 30/04/2025

159 pages

Flammarion

2,50 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Français 4e Grevisse

Ariane Carrère

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

6,50 €

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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Français 3e Grevisse

Myriam Dufour, Valentin Rietz, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

144 pages

Magnard

6,50 €

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Houris

Kamel Daoud

Paru le 03/09/2026

517 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

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Anglais 5e A1 A2 New I Bet You Can

Jaillet Michelle, Andre Frederic, Chabas Simone, Denoix-smart Frédérique, Doublet Anne, Michelle Jaillet, Frédéric André, Simone Chabas, Frédérique Denoix-Smart, Collectif

Paru le 24/04/2026

128 pages

Magnard

9,20 €

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 19/08/2026

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Plan comptable général

Charlotte Disle

Paru le 14/01/2026

28 pages

Dunod

2,90 €

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Français 6e Grevisse

Myriam Dufour, Maud Varbédian, Ariane Carrère, Jean-Christophe Pellat

Paru le 26/04/2025

128 pages

Magnard

6,50 €

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Cahier de français 3e ColleGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic

Paru le 17/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset, Alfred de Musset

Paru le 17/04/2024

192 pages

Flammarion

2,90 €

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

363 pages

Pocket

9,30 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 04/04/2024

173 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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Cahier d'exercices Grevisse 5e

Varbédian Maud, Dufour Myriam, Maud Varbédian, Myriam Dufour, Jean-Christophe Pellat

Paru le 02/04/2026

128 pages

Magnard

6,50 €

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

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La Grammaire par les exercices 5e

Joëlle Paul, Mathilde Sorel

Paru le 26/03/2026

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Cahier de français 4e ColléGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic

Paru le 17/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Français 3e Mon cahier d'activités

Cécile de Cazanove, Pierre-Alain Chiffre, Anne Revert

Paru le 28/04/2021

143 pages

Nathan

6,50 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 02/05/2024

140 pages

Nathan

3,70 €

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Mon carnet de labo Physique Chimie 5e-4e-3e

Christophe Daujean, Fabrice Massa

Paru le 07/05/2025

62 pages

Hatier

3,90 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 14/05/2025

158 pages

Actes Sud Editions

2,70 €

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Nouvelles réalistes

Guy Maupassant, Guy de Maupassant

Paru le 31/01/2024

140 pages

Hachette

3,60 €

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 28/05/2026

70 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Cahier de Français 6e Cycle 3

Clémence Fafa, Laëtitia Marcellesi, Fabienne Haudiquet

Paru le 21/05/2025

128 pages

Hatier

6,50 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 09/04/2025

143 pages

Hachette

3,00 €

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 07/05/2025

224 pages

Nathan

3,70 €

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Freezer

Akira Toriyama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 10/09/2026

243 pages

Glénat

14,95 €

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Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

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La grammaire par les exercices 6e

Joëlle Paul

Paru le 23/03/2026

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Code pénal annoté

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 25/06/2026

Editions Dalloz

37,00 €

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Maths 6e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 04/08/2025

128 pages

Generation 5

6,50 €

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Pot-Bouille (1882)

Emile Zola

Paru le 15/04/2026

612 pages

Hatier

4,10 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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Simple Too

Yotam Ottolenghi, Verena Lochmuller, Milli Taylor, Tara Wigley

Paru le 10/09/2026

304 pages

Hachette

38,00 €

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Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 03/05/2023

304 pages

Belin

4,95 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Lancelot ou le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes trad. Emanuele Arioli

Paru le 23/04/2026

288 pages

Belin

3,95 €

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Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Paru le 21/08/2026

144 pages

L'Arche Editions

17,00 €

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Maths 3e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

160 pages

Generation 5

7,60 €

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Bescherelle : La conjugaison pour tous

Collectif, Bescherelle, Nicolas Laurent

Paru le 12/06/2024

256 pages

Hatier

9,50 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

7,50 €

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Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes, Chaïnesse Bouchareb, Baptiste Decorps trad. Catherine Croizy-Naquet

Paru le 07/05/2026

260 pages

Nathan

3,70 €

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Blue Lock Tome 34

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 26/08/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Les Mille et Une Nuits

Hélène Potelet, Antoine Galland

Paru le 11/01/2023

128 pages

Hatier

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 23/04/2025

320 pages

Belin

3,00 €

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Français 6e ColléGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic, Amélie Archenault, Bénédicte Le Doré, Anne-Caroline Lissoir

Paru le 07/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

20,90 €

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La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

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La bascule

Johann Chapoutot

Paru le 10/09/2026

402 pages

Editions Gallimard

23,80 €

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

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Français 5e

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic, Amélie Archenault, Bénédicte Le Doré, Anne-Caroline Lissoir

Paru le 25/03/2026

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Le cercle de Kern

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

404 pages

Michel Lafon

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

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La femme effacée

Sidonie Bonnec

Paru le 02/09/2026

407 pages

Albin Michel

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La gourmandise

Ana Huang trad. Vanille Delamarre

Paru le 10/09/2026

476 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Jujutsu Kaisen Modulo Tome 1

Gege Akutami, Yuji Iwasaki trad. Damien Guinois

Paru le 27/08/2026

192 pages

Editions Ki-oon

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 22/04/2026

602 pages

Belin

3,10 €

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Pour toi

Osamu Nishi, Shiro Usazaki trad. Quéré david Le, David Le Quéré

Paru le 03/09/2026

171 pages

Editions Ki-oon

7,20 €

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Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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Cahier de français 6e De plumes & de pages

Martine Dewald, Patricia Fize, Florence Randanne

Paru le 05/05/2025

128 pages

Magnard

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Le menteur

Pierre Corneille

Paru le 07/01/2026

255 pages

Belin

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Ragnarok

Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 27/08/2026

224 pages

Kbooks

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La mauvaise fille

Dandy Smith trad. Raphaëlle Pache

Paru le 02/09/2026

576 pages

J'ai lu

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E for English 6e A1>A1+

Mélanie Herment, Corinne Létant, Anna Guill

Paru le 21/05/2025

144 pages

Editions Didier

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Les cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 12/06/2023

162 pages

Lelivrescolaire.fr

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Le cahier maths&tiques 6e

Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 17/04/2025

160 pages

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Plan comptable général

Jean-Luc Siegwart

Paru le 08/01/2026

32 pages

Nathan

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On aurait pu se rencontrer

François Cheng

Paru le 02/09/2026

208 pages

Albin Michel

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Histoire-Géographie EMC 5e

Jean-Claude Martinez, Corinne Chastrusse, David Roussy, Philippe Tissot

Paru le 17/07/2024

112 pages

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Incendies

Wajdi Mouawad

Paru le 05/01/2011

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Actes Sud

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Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

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Le Chevalier de la charrette

De troyes/stephan marc Chretien, Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes trad. Daniel Poirion

Paru le 22/04/2026

382 pages

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Les fondamentaux de ta réussite

Collectif, Dalloz

Paru le 13/08/2026

Editions Dalloz

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Terre des Lettres Le Labo de grammaire 4e

Anne-Christine Denéchère, Catherine Hars, Véronique Marchais, Anne-sophie Muraro, Claire-Hélène Pinon

Paru le 28/04/2021

128 pages

Nathan

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

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Les Aventures du chevalier Silence

Fabien Clavel

Paru le 19/06/2019

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 23/04/2026

464 pages

Editions Gallimard

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Le cahier maths&tiques 5e

Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 02/04/2026

160 pages

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Brimstone

Callie Hart trad. Chloé Bardan

Paru le 02/09/2026

816 pages

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 07/05/2026

544 pages

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Le Veston ensorcelé et autres nouvelles inquiétantes

Dino Buzzati, Théophile Gautier, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Richard Matheson

Paru le 29/08/2018

160 pages

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Lakota

Caryl Férey

Paru le 13/08/2026

432 pages

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My Little Pony

Eugénie Varone

Paru le 10/09/2026

112 pages

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Amour et poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle

Flammarion

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A la ligne

Joseph Ponthus

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Mignonne, allons voir si la rose... et autres poèmes (1552-1578)

Pierre de Ronsard

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Cahier de Français 5e

Fabienne Haudiquet, Laëtitia Marcellesi

Paru le 06/05/2026

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

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Mélanie Herment, Anne-Cécile Couturier, Camille Dumas, Mathias Degoute

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Dictionnaire Larousse Poche

Collectif, Larousse

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Anglais 5e Take it easy

Erwan Gouraud, Aline Charles, Jean-Marck Molignier, Samantha Lawson, Deborah Keeton

Paru le 28/04/2026

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Le médecin malgré lui

Molière

Paru le 01/02/2023

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A couper le souffle

Alexis Laipsker

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Les premières fois

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 02/09/2026

36 pages

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Contes et nouvelles

Maupassant, Guy de Maupassant

Paru le 13/04/2022

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

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Le Robert Junior poche

Le Robert

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Le Robert

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Mélanie Herment, Karine Letellier, Annie Coghlan, Mathias Degoute

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

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Histoire-Géographie-EMC 6e Fiches d'activités

Jean Claude Martinez, Corinne Chastrusse

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Entretiens sur la pluralité des mondes

Bernard (de) Fontenelle, Bernard de Fontenelle

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La promesse de l'aube

Romain Gary

Paru le 17/09/2006

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Swan Tome 1

Sarah Rivens

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688 pages

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Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

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Kagurabachi Tome 10

Hokazono Takeru, Takeru Hokazono trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 11/09/2026

208 pages

Dargaud

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The Cinnamon Spice Inn

Harper Graham trad. Anaïs Goacolou

Paru le 10/09/2026

384 pages

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

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La parure

Guy de Maupassant

Paru le 22/01/2025

94 pages

J'ai lu

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La première phrase du premier livre

Philippe Besson

Paru le 03/09/2026

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Julliard

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Cahier de français 4e

Chantal Bertagna, Françoise Carrier-Nayrolles

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Cendrillon

Joël Pommerat

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Paroles

Jacques Prévert

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

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480 pages

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Anglais 5e E For English

Mélanie Herment, Annie Coghlan, Anna Guill, Elodie Leplat, Arlène Schaller

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Louison et Monsieur Molière

Marie-Christine Helgerson

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Panorama

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 10

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La Réunification des deux Corées

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Neuf nouvelles réalistes

Guy de Maupassant, Prosper Mérimée, Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, Emile Zola

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Histoire-Géo-EMC 4e

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

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Robert Laffont

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Inconnu à cette adresse

Kathrine Kressmann Taylor trad. Michèle Lévy-Bram

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Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

Lucie Rico

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Cahier de français 3e

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026, 10:23

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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.

 

23/01/2026, 12:16

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Pierre Lemaitre tient ses belles promesses et s’empare du top des ventes

Certains auteurs tiennent parole, dès le titre de l'œuvre : Pierre Lemaitre signe ainsi une entrée fracassante sur le marché. Il se place au sommet des meilleures ventes dès la première semaine, apportant un souffle nouveau à un classement qui ronronnait depuis plusieurs mois. Passage en revue du palmarès des derniers jours (du 05/01 au 11/01)...

 

16/01/2026, 11:36

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Meilleures ventes : qui a volé la potion magique d’Astérix ?

Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.

 

09/01/2026, 12:25

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15/09/2026, 06:00

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Rainer Maria Rilke : le portrait sensible de Lou Andreas-Salomé

Les Éditions Bartillat ressortent Rainer Maria Rilke de Lou Andreas-Salomé à l’approche du centenaire de la mort du poète, le 29 décembre 1926 à Montreux, en Suisse.

14/09/2026, 18:03

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Hilda Bustamante revient : pourquoi chercher parmi les morts celle qui est vivante ?

Hilda Bustamante est morte depuis un an. Elle se réveille sans souvenir de son décès, sans savoir pourquoi elle se retrouve dans le cimetière. Pour célébrer cette nouvelle vie, elle va sonner les cloches de l’église à toute volée au point d’éclater toutes les vitres du village et regagne sa maison. Hilda Bustamante revient de Salomé Esper, traduction d’Hélène Serrano.

14/09/2026, 13:02

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À 61 ans, Logn raconte dans DJ Bambi une vie à devenir soi

Dans DJ Bambi, Auður Ava Ólafsdóttir retrace le parcours de Logn, une femme de 61 ans qui revient sur les différentes étapes de son existence alors qu’elle attend l’opération qui doit lui donner le corps auquel elle aspire. Un roman sur l’identité, la famille et la transition, traduit de l’islandais par Éric Boury.

14/09/2026, 06:00

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Strange Academy : Marvel a son école de magie, Harry Potter survivra-t-il ?

À la Strange Academy, la rentrée ne ressemble pas franchement à une rentrée. Ici, les élèves viennent d’Asgard, de Weirdworld ou de la Dimension Noire, un géant du givre partage les couloirs avec une fée et le fils de Dormammu tente de ne pas finir comme papa. Dans

13/09/2026, 14:53

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Les Ensablés - Tous les fruits de l'arbre du mal, cahiers bleus 1925-1926, de Liane de Pougy.

Par curiosité, regardez sur la toile quelques photographies de Liane de Pougy (1869-1950). L'une d'elle la représente en 1900, à l'âge de trente-et-un ans. Brune, élégante, avec son grand chapeau emplumé, sa poitrine frêle sous le décolleté orné de roses blanches, elle a le visage penché, et son regard, embrumé d'un léger fard sur les paupières, a quelque chose de profond et de mélancolique: elle est merveilleusement belle. C'est une créature de Proust en chair et en os (1)... La courtisane Odette de Crécy, diront certains. Mais moi, j'estime Liane de Pougy bien supérieure, car son destin, la prenant courtisane, fit d'elle une princesse puis une "presque sainte" (c'est vrai). De surcroît elle fut romancière (voir la chronique des Ensablés ici) et tint un journal fort bien écrit (qu'elle appelle ses "cahiers bleus"), que les Editions Le Passeur se sont attelées à publier intégralement, d'où ce nouveau livre portant sur les années 1925-1926, et intitulé "Tous les fruits de l'arbre du Mal" (2). Pour information, la diariste destinait ce journal à "l'an 2000". Il a été partiellement édité en 1977. Par Hervé BEL.

13/09/2026, 14:43

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Nino Rota, KGB, cerveau blessé : 5 livres pour voir autrement

Cette semaine, la Booksletter passe des partitions de Nino Rota aux archives du KGB, du spleen d’un tueur imaginé par Edgardo Scott aux patients qui réapprennent les gestes les plus simples après une lésion cérébrale. En chemin, Alexander Krauss rappelle combien les outils façonnent les découvertes scientifiques. Cinq livres, cinq manières d’explorer les zones où l’art, l’histoire, la médecine et la science déplacent notre regard sur notre monde.

12/09/2026, 11:30

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Cécile Wajsbrot donne une voix aux parcours de l’exil

Avec Oratorio, Cécile Wajsbrot revient sur les parcours de celles et ceux qui quittent leur pays par nécessité, traversent la Méditerranée ou empruntent les routes migratoires. À partir de données recueillies sur plusieurs décennies, la romancière compose un texte entre chœur, dialogue et récit, qui interroge notre rapport à l’exil et aux frontières.

 

12/09/2026, 07:00

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La fleur au fusil, face à l’enfer : Victor Lepointe raconte l’été 1914

Avec Été 1914, Victor Lepointe revient sur les premières semaines de la Première Guerre mondiale à travers deux jeunes hommes que tout semble opposer. Un récit en bande dessinée qui suit le basculement d’une génération, de l’enthousiasme patriotique d’août 1914 à la brutalité d’une guerre nouvelle.

12/09/2026, 06:30

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