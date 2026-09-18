Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes

La première marche du podium ne change donc toujours pas : Le casse du siècle (Fayard) 55.929 ventes supplémentaires. En revanche, la deuxième place connaît un nouveau locataire : Cahiers de Douai ; 1re générale & techno, bac de français, l’édition Hatier créditée à Arthur Rimbaud, Alain Couprie et Johan Faerber, gagne une place avec 25.522 ventes.

Présent depuis 57 semaines, le volume atteint 418.959 exemplaires cumulés. La vengeance de la veuve noire de Morgane Moncomble (Hugo Roman) glisse à la dernière marche : 15.591 exemplaires cette semaine, contre 31.151 lors de son entrée. Des ventes hebdomadaires ainsi divisées par deux.

Le seul représentant de Freida McFadden reste : Le Dîner (trad. Karine Xaragai aux éditions City), qui ne bouge pas de la quatrième place avec 14.893 exemplaires. Une semaine plus tôt, il en écoulait 18.614, soit 20 % de moins cette fois. Juste derrière, On ne badine pas avec l’amour, dans l’édition Hatier, reste cinquième avec 14.882 ventes : onze exemplaires seulement séparent les deux titres.

L’Enseignement prend la moitié du top 10

L’Enseignement renforce encore sa présence dans le haut du classement. Cinq références figurent cette semaine parmi les dix premières, contre quatre la semaine précédente. Une autre édition des Cahiers de Douai, celle d’Arthur Rimbaud et Elsa Rouvière, se classe 6e avec 14.423 exemplaires vendus. Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart et Alexandre Salcède (Points), remonte au 9e rang avec 9964 ventes, devant Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute (Folio), 10e avec 9621 exemplaires.



En dehors de ces ouvrages scolaires, le haut du tableau évolue peu. L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb (Albin Michel) recule d’une place, au 7e rang, avec 13.203 exemplaires vendus. C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien (Grasset) suit juste derrière, 8e avec 10.766 ventes. Aucun nouveau titre ne parvient cette semaine à se glisser dans le top 10.

Top / Flop

Top : Houris, de Kamel Daoud. Le prix Goncourt connaît un second souffle avec sa sortie en poche chez Folio. Le roman suit Aube, une jeune Algérienne devenue muette après avoir traversé la guerre civile des années 1990, qui s’adresse à l’enfant qu’elle porte avant de retourner dans son village natal. Le livre gagne 102 places cette semaine et remonte au 70e rang, avec 4096 exemplaires vendus.

Flop : Le Robert junior ; poche. Destiné aux 7-11 ans, ce dictionnaire scolaire réunit 32.500 mots et sens, des tableaux de conjugaison ainsi que des repères encyclopédiques et culturels. Après s’être classé 16e la semaine précédente, il perd 154 places et tombe au 170e rang, avec 2256 ventes.

Le marché recule de 3 % en volume

Après le rebond de 18 % enregistré la semaine précédente, le marché revient à 5,864 millions d’exemplaires vendus, soit un recul de 3 % sur une semaine. Le chiffre d’affaires atteint 68,064 millions €, en baisse de 5 %. Le mouvement efface une partie de la hausse observée début septembre. Par rapport à la même semaine de 2025, volume et valeur s’établissent tous deux à -2 %.

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit avec 55 % des ventes et 54 % du chiffre d’affaires. Leurs volumes reculent de 5 % et leur chiffre d’affaires de 7 %. Les librairies, tous niveaux confondus, suivent avec 35 % des exemplaires et 37 % de la valeur ; elles progressent de 8 % en volume et de 4 % en chiffre d’affaires. Les grandes surfaces alimentaires pèsent 10 % des ventes et 9 % du chiffre d’affaires, avec des baisses respectives de 22 % et 23 %.

Le casse du siècle conserve donc une avance supérieure à 30.000 exemplaires sur le deuxième titre du classement. Derrière lui, la rentrée scolaire continue de peser sur le haut du tableau : cinq titres d’Enseignement occupent le top 10, et dix les vingt premières places.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0 - Angoulême

Par Clotilde Martin

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