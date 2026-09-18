Sarlat-la-Canéda : pour maintenir son café-librairie, La Pelle aux idées se creuse

L'ouverture du café-librairie de La Pelle aux Idées, en 2025, a redonné à Sarlat-la-Canéda un point de vente de livres, avec une orientation un peu particulière. Près de 2900 références y sont disponibles, notamment en littérature et sciences sociales, avec un accent mis sur la production des éditeurs indépendants, tandis que le lieu s'applique à développer une programmation variée — Pierre Lemaitre sera de passage le 26 septembre — et l'accueil le plus large possible.

Aujourd'hui située avenue de Selves, dans un secteur assez excentré, La Pelle aux Idées espère pouvoir se rapprocher du centre-ville de Sarlat-la-Canéda. D'autant plus que le café-librairie « a permis d'améliorer l'identification du tiers lieu, en incitant à y entrer », souligne Margaux Zani, animatrice socioculturelle spécialisée dans la librairie.

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Malgré ce potentiel, le café-librairie est à présent menacé, en raison d'une activité « qui demande un fonds de trésorerie important », détaille Louise Teillet, salariée coordinatrice de l’association depuis octobre 2019. « Même si l'on connait la fragilité et les problématiques de la librairie, les chiffres d'aujourd'hui ne seraient pas les mêmes dans un local plus central », assure-t-elle.

Impossible, également, de pousser les murs de l'espace actuel, où le café-librairie doit se contenter de 50 m2. Les étagères sont d'ailleurs recouvertes, si besoin, afin de changer le lieu en salle de réunion. Une versatilité ingénieuse, certes, mais qui, « à la longue, entraine des opérations de manutention pénibles pour le personnel et qui peuvent être démobilisantes. Sans évoquer le fait que notre nombre de références reste assez limité, par manque de place. »

L'espoir d'un déménagement

Face aux difficultés, La Pelle aux Idées s'est résolue à ouvrir une cagnotte en ligne, afin de recueillir des dons, déductibles des impôts, susceptibles de consolider la trésorerie. Cette dernière « n'est pas menacée », rassure Louise Teillet, « mais la question de maintenir ou non la librairie se pose clairement. Il est important d'avoir un fonds de trésorerie supérieur à nos besoins, en raison de la fragilité inhérente à la librairie. »

« Il nous reste un mois pour réunir les fonds nécessaires avant d’entamer la fermeture du café-librairie », alerte La Pelle aux Idées dans le descriptif de sa campagne. L'objectif à long terme serait de « tenir 18 mois », jusqu'en 2028. En effet, à cette date, une perspective de déménagement pourrait se concrétiser, au sein du local aujourd'hui occupé par l’IMPro Althéa, un bâtiment communal.

L'institut médico-professionnel doit lui-même déménager, et La Pelle aux Idées souhaiterait lui succéder entre les murs. « L'hypothèse a été évoquée avec la municipalité, mais nous n'avons pas reçu, à ce jour, de réponse claire et engageante de sa part. Nous sommes en attente d'un rendez-vous. » Contactée, la mairie de Sarlat-la-Canéda n'a pas donné suite à nos questions.

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« Cette infrastructure est située à l'entrée du centre-ville, elle est accessible à tout le monde, avec des parkings pour le stationnement et même un jardin. Les animations pourraient par ailleurs se poursuivre dans ce cadre », explique Margaux Zani. Lors de la période estivale, l'afflux de touristes serait également profitable au café librairie et au tiers lieu dans son ensemble.

Le renforcement de la trésorerie permettrait aussi de pérenniser les quatre emplois de La Pelle aux Idées, qui compte pour l'instant un seul CDI pour trois CDD. Les aides publiques reçues par la structure, souvent ponctuelles et liées à un projet en particulier, à l'exception de celle de la Caisse d'allocations familiales, perçue en tant qu'« espace de vie sociale », ne permettent pas, à elles seules, de compenser la fragilisation des fonds propres de l'association.

Photographie : La Pelle aux Idées

Par Antoine Oury

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