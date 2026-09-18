Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.
Le 18/09/2026 à 09:54 par Dépêche
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18/09/2026 à 09:54
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L’appel à candidatures 2027 était ouvert aux artistes, créateurs et créatrices français ou étrangers résidant en France depuis 5 ans ; ou japonais résidant au Japon en duo avec des artistes, créateurs ou créatrices français ou étrangers résidant en France depuis 5 ans.
Les candidates et candidats devaient proposer un projet de recherche original et singulier, nécessitant un séjour d’immersion et de recherche au Japon. L'appel à candidatures permettait également aux artistes de postuler en duo avec un scientifique.
Un numerus clausus a permis de recevoir 250 candidatures représentant au total 274 artistes, précise l'Institut français.
Dans la discipline Littérature, les lauréates sont les suivantes :
Caroline Lunoir, Kyoto, décembre 1997. Polyphonie d'espoirs, pour une résidence de 4 mois
Rebeka Warrior, Toutes les voix, pour une résidence de 6 mois
Le comité de présélection réunissait la directrice déléguée de la Villa Kujoyama, Adèle Fremolle, l’Institut français, le ministère de la Culture, l’Institut français du Japon et des personnalités qualifiées basées en France et au Japon dont, pour la discipline Littérature, Michael Ferrier, écrivain et professeur à l'Université de Tokyo.
Le jury final, pour sa part, était composé de Samson Sylvain, attaché culturel et chef du pôle artistique de l’Institut français du Japon — représentant de l’Ambassade de France au Japon ; Adèle Fremolle, directrice déléguée de la Villa Kujoyama ; Hannah Loué, responsable du pôle Résidences et Julie Ferrif, cheffe de projet résidence – représentantes de l’Institut français ; Corinne Sentou, chargée de mission économie, prospection et Nicolas Vergneau, chargé de mission pour la politique des résidences, des tiers-lieux de création, et pour les programmes transversaux de soutien à la création — représentants du ministère de la Culture ; Léa Poirier, rédactrice Culture et Médias - représentante du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ou encore Aya Soejima, experte spectacle vivant indépendante.
L’appel à candidatures pour des résidences en 2028 ouvrira au début de l’année 2027.
Son jury final sera présidé par Julia Dartois, nouvelle directrice déléguée de la Villa Kujoyama qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier.
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Julia Dartois débute son parcours au Musée national Picasso-Paris, où elle participe à la coordination et à la production d’expositions et d’événements, avant de rejoindre le French May Arts Festival à Hong Kong. En 2018, elle intègre la Fondation Fiminco, dont elle accompagne l’implantation à Romainville et le développement culturel de ce nouveau lieu consacré à la création contemporaine, réunissant résidences d’artistes, espaces d’exposition et ateliers.
En 2022, elle prend la direction des Magasins Généraux, lieu culturel fondé par BETC à Pantin, où elle pilote le projet culturel et artistique et renforce son ancrage territorial. En 2025, elle rejoint le réseau culturel français au Japon en tant qu’attachée culturelle à l’Institut français du Kansai.
Photographie : La Villa Kujoyama (antomoro, Free Art License 1.3)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.
14/09/2026, 15:04
Après avoir façonné l’identité visuelle de Zulma pendant vingt ans, les couvertures signées David Pearson changent de support. La maison compte désormais prolonger cette première rencontre avec le lecteur. Le 1er octobre 2026, l’éditeur inaugurera sa première collection de papeterie, composée de carnets reprenant plusieurs de ses couvertures.
14/09/2026, 13:13
Après cinq années d'écriture, l'autrice toulousaine Mabrouka Arnaud s'apprête à donner vie à son premier roman, Jour 2104, un thriller construit autour d'un cold case vieux de seize ans, à la fois captivant et résolument ancré dans son époque. Sans maison d'édition ni avance, elle choisit l'auto-édition et lance une campagne de financement participatif sur Ulule afin de financer l'impression et l'envoi de ce premier tirage. Projet porté par Marie Lafourcade et Mabrouka Arnaud.
14/09/2026, 12:45
La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.
14/09/2026, 12:29
Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.
12/09/2026, 13:00
Il a participé à faire de la fantasy un marché en France, accompagné l’essor de Milady, de la romance, du numérique, puis vu Bragelonne passer d’une aventure de quelques passionnés à un groupe de plusieurs milliers de titres avant son rachat par Hachette. Alain Névant pensait ensuite s’éloigner de l’édition. Il y revient aujourd’hui par Delnoch Publishing.
12/09/2026, 10:00
À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.
11/09/2026, 18:11
François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.
11/09/2026, 16:52
Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.
11/09/2026, 16:20
Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.
11/09/2026, 11:48
Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.
11/09/2026, 11:24
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