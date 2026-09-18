Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L’appel à candidatures 2027 était ouvert aux artistes, créateurs et créatrices français ou étrangers résidant en France depuis 5 ans ; ou japonais résidant au Japon en duo avec des artistes, créateurs ou créatrices français ou étrangers résidant en France depuis 5 ans.

Les candidates et candidats devaient proposer un projet de recherche original et singulier, nécessitant un séjour d’immersion et de recherche au Japon. L'appel à candidatures permettait également aux artistes de postuler en duo avec un scientifique.

Un numerus clausus a permis de recevoir 250 candidatures représentant au total 274 artistes, précise l'Institut français.

Dans la discipline Littérature, les lauréates sont les suivantes :

Caroline Lunoir, Kyoto, décembre 1997. Polyphonie d'espoirs, pour une résidence de 4 mois

Rebeka Warrior, Toutes les voix, pour une résidence de 6 mois

Le comité de présélection réunissait la directrice déléguée de la Villa Kujoyama, Adèle Fremolle, l’Institut français, le ministère de la Culture, l’Institut français du Japon et des personnalités qualifiées basées en France et au Japon dont, pour la discipline Littérature, Michael Ferrier, écrivain et professeur à l'Université de Tokyo.

Le jury final, pour sa part, était composé de Samson Sylvain, attaché culturel et chef du pôle artistique de l’Institut français du Japon — représentant de l’Ambassade de France au Japon ; Adèle Fremolle, directrice déléguée de la Villa Kujoyama ; Hannah Loué, responsable du pôle Résidences et Julie Ferrif, cheffe de projet résidence – représentantes de l’Institut français ; Corinne Sentou, chargée de mission économie, prospection et Nicolas Vergneau, chargé de mission pour la politique des résidences, des tiers-lieux de création, et pour les programmes transversaux de soutien à la création — représentants du ministère de la Culture ; Léa Poirier, rédactrice Culture et Médias - représentante du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ou encore Aya Soejima, experte spectacle vivant indépendante.

L’appel à candidatures pour des résidences en 2028 ouvrira au début de l’année 2027.

Son jury final sera présidé par Julia Dartois, nouvelle directrice déléguée de la Villa Kujoyama qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier.

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Julia Dartois débute son parcours au Musée national Picasso-Paris, où elle participe à la coordination et à la production d’expositions et d’événements, avant de rejoindre le French May Arts Festival à Hong Kong. En 2018, elle intègre la Fondation Fiminco, dont elle accompagne l’implantation à Romainville et le développement culturel de ce nouveau lieu consacré à la création contemporaine, réunissant résidences d’artistes, espaces d’exposition et ateliers.

En 2022, elle prend la direction des Magasins Généraux, lieu culturel fondé par BETC à Pantin, où elle pilote le projet culturel et artistique et renforce son ancrage territorial. En 2025, elle rejoint le réseau culturel français au Japon en tant qu’attachée culturelle à l’Institut français du Kansai.

Photographie : La Villa Kujoyama (antomoro, Free Art License 1.3)

Par Dépêche

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