Menteurs Parfaits sur Amazon Prime : les richards et leurs bobards

Entre temps, Hachette Romans a publié le tome 2, toujours traduit par Sarah Mallah, en mars 2023. En novembre prochain, l'adaptation sera donc diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande d'Amazon, sous la forme d'un long-métrage unitaire.

Réalisé par Jesús Colmenar, réalisateur de plusieurs épisodes de La casa de papel, le film s'appuie sur un scénario coécrit par Ángela Armero (Ana Tramel, Le Jeu de l'échelle), avec Jesús Colmenar et l'autrice Alex Mírez elle-même.

Côté casting, Pau Simon interprète Adrik Cash, tandis que Gleb Abrosimov prête ses traits à Aegan Cash. Le troisième frère, Aleixandre Cash, est incarné par Pablo Scapigliati... Seront aussi à l'écran Silvia Kal et Irene Balmes.

Par Antoine Oury

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