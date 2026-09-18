Modeste Madoré et Yvan Lacanal, lauréats du Prix Vanille 2026

Prix Vanille 2026 — Illustration

Modeste Madoré pour Au merveilleux pays d’Alix publié par les Éditions à la gomme (Texte de Joëlle Ecormier)

Dans le monde fou de l’auteur anglais Lewis Carroll où les petites filles curieuses changent de taille à volonté, où les lapins blancs courent après le temps, où les chats souriants apparaissent et disparaissent et où les reines coupent les têtes pour un oui ou pour un non, tout est possible. Alice peut se transformer en Alix, parler créole, s’ennuyer au bord d’une rivière et sauter dans une cascade à la poursuite du Lièvre Blanc très pressé… – Le résumé de l'éditeur pour Au merveilleux pays d’Alix

Lauréat du Prix Vanille 2026 — Œuvre de fiction

Yvan Lacanal pour Le tableau de Vollard publié par Orphie

Ambroise Vollard est l'un des plus grands marchands d'art et découvreur de talents du XXe siècle. Sa collection est inestimable, mais le tableau qu'il préfère est un petit format sans égal peint à Arles. Des murs ocres, des arbres bleus, un ciel jaune qui s'affranchissent des frontières du noir. Noir comme le chaos qui s'annonce, l'avenir se dessine alors en croix gammées. Entre collectionneurs fortunés, artistes, marchands et escrocs s'engage une course poursuite à travers les secrets de la colossale collection Vollard. Ce récit en trois parties est une immersion dans l'univers artistique d'une époque en pleine mutation et l'obsession d'un homme pour la beauté d'une peinture. – Le résumé de l'éditeur pour Le tableau de Vollard

Le jury du Prix Vanille est composé de professionnels de la culture, du livre et de la lecture. Il est coprésidé par Natacha Eloy, illustratrice et dessinatrice de BD, lauréate du Prix Vanille 2025 — Illustration, et Na Hassi, auteure, lauréate du Prix Vanille 2025 — Œuvre de fiction.

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Le Prix Vanille – Illustration – Œuvre de fiction est organisé par La Réunion des Livres avec le soutien de la direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC Réunion), de la Région Réunion et de la Sofia.

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Photographie : Modeste Madoré et Yvan Lacanal

Par Dépêche

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