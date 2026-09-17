Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés

Fondé en 1948 par le critique et romancier Maurice-Bernard Endrèbe, le Grand Prix de littérature policière distingue chaque année un ouvrage francophone et un roman étranger traduit en français. Le jury avait retenu en juin 30 titres, répartis à parts égales entre les deux catégories.

Le roman Baignades commence comme des vacances ordinaires. Max, Laurence et leur fille Charlie arrivent dans un camping au bord d’un lac, avec l’intention de profiter de quelques jours en pleine nature. Une première altercation, puis un nouvel incident poussent la famille à reprendre la route précipitamment. De nuit, sous l’orage et au volant d’un camping-car mal maîtrisé, Max s’engage dans la mauvaise direction. La succession de décisions et de circonstances transforme progressivement le séjour en cauchemar.

Née au Québec, Andrée A. Michaud est une figure reconnue du roman noir francophone. Son œuvre compte notamment Le Ravissement, Bondrée, Rivière tremblante, Tempêtes ou encore Proies. Bondrée lui avait notamment valu le prix des lecteurs Quais du polar/20 Minutes et le Prix SNCF du polar.

Changement radical de décor : le thriller de Jakub Szamałek se déroule à bord de la Station spatiale internationale. Lucy Poplaski dirige un équipage russo-américain lorsqu’une fuite d’ammoniac inexpliquée met la mission en danger. La recherche de son origine nourrit rapidement les soupçons entre astronautes, sur fond de tensions renouvelées entre les États-Unis et la Russie.

Né en 1986, Jakub Szamałek a étudié l’archéologie méditerranéenne à Cambridge avant de devenir écrivain et scénariste. Il a notamment participé à l’écriture des jeux vidéo The Witcher. Les lecteurs français le connaissent déjà pour Tu sais qui, Datas sanglantes et Saturation totale, également traduits par Kamil Barbarski chez Métailié.

Le Grand Prix de littérature policière est attribué par un jury composé d’une dizaine de personnalités du monde des lettres, réunissant notamment écrivains, journalistes et critiques. Il est actuellement présidé par Pierre Lebedel, tandis qu’Alain Regnault en est le secrétaire et l’un des jurés. La journaliste et critique littéraire Christine Ferniot et l’écrivaine et journaliste Alexandra Schwartzbrod figurent également parmi les membres publiquement identifiés du jury.

L’année dernière, le prix du roman francophone avait été attribué à Mathilde Beaussault pour son premier roman, Les Saules (Seuil, « Cadre noir »). Le prix étranger avait récompensé l’Écossais Peter May pour Loch noir (Le Rouergue, « Rouergue noir »), traduit de l’anglais par Ariane Bataille.

Andrée A. Michaud et Jakub Szamałek leur succèdent donc au palmarès de l’une des plus anciennes récompenses françaises consacrées au roman noir et policier.

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Crédits photo : Jakub Szamałek (à gauche) - Jakub Celej, Métailié / Andrée A. Michaud (à droite) — Éditions Québec Amérique, Rivages

Par Hocine Bouhadjera

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