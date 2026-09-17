Prix Hélie Denoix de Saint Marc 2026 : les quatre lauréats dévoilés à Orange

Dans la catégorie écrivain combattant, le prix revient à Norbert Tafzi pour Carnet de combats – De matelot à capitaine de vaisseau, 40 ans au cœur des Forces spéciales, publié chez Mareuil Éditions.

Le prix du livre historique distingue Guillaume Rolet pour De neige et de feu : Russie 1812, paru chez L’Escadron. Le prix féminin est attribué à Marion Maloigne, caporal-chef de l’armée de l’Air et de l’Espace, pour Papa, pourquoi tu pars ?, publié chez SEES.

Enfin, le prix de la bande dessinée revient à Laurent André et Pascal Pelletier pour Kolwezi – Opération Bonite, publié chez A&H.

Ancien commandant du commando Trépel et directeur de l’École des commandos, Norbert Tafzi retrace quarante années passées dans la Marine nationale et les Forces spéciales. Parti comme simple matelot, il termine sa carrière au grade de capitaine de vaisseau. Son livre reçoit le prix de l’écrivain combattant. Carnet de combats figure également parmi les cinq finalistes du Prix Encre Marine 2026, dont le lauréat sera annoncé le 20 novembre.

Guillaume Rolet reçoit le prix du livre historique pour un ouvrage consacré à la campagne de Russie de 1812. Le livre revient sur l’un des épisodes les plus meurtriers et emblématiques des guerres napoléoniennes.

Caporal-chef de l’armée de l’Air et de l’Espace, Marion Maloigne obtient le prix féminin avec Papa, pourquoi tu pars ?. L’ouvrage aborde l’engagement militaire à travers ses conséquences sur la vie familiale et les séparations imposées par les missions.

Le prix de la bande dessinée revient à Laurent André et Pascal Pelletier pour Kolwezi – Opération Bonite. L’album revient sur l’intervention militaire française menée à Kolwezi, au Zaïre, en mai 1978.

Le prix porte le nom d’Hélie Denoix de Saint Marc (1922-2013), résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté à Buchenwald puis officier de la Légion étrangère en Indochine et en Algérie. Également écrivain, il avait notamment publié Les Champs de braises, ses mémoires écrits avec Laurent Beccaria, récompensés par le prix Femina essai en 1996.

Lors de l’édition précédente, le prix de l’écrivain combattant avait été attribué à Nicolas S., dit « Stan », ancien membre du Commando parachutiste de l’air n° 10, pour Forces spéciales, les guerriers du 10 (Mareuil Éditions), récit de ses années au sein des forces spéciales.

Le prix du livre historique avait récompensé Yves Chicouène pour La Moisson des ombres (Élan Sud), roman dans lequel les traces de la Seconde Guerre mondiale ressurgissent plusieurs décennies plus tard dans le monde rural.

Enfin, le prix féminin était revenu à Maylis Lardet et Marie-Laure Vincensini pour Femmes vaillantes, les sentinelles des légionnaires (Éditions Pierre de Taillac), consacré aux épouses et compagnes de légionnaires confrontées notamment aux absences, aux blessures et au deuil.

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Par Hocine Bouhadjera

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